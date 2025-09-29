Kreisliga A: Otzenrath schlägt den ASV, Rheydt gewinnt zweistellig

Der Rheydter SV setzte in der Begegnung mit dem TuS Liedberg das nächste Ausrufezeichen. Mit 10:0 schickte der noch ungeschlagene SV die Liedberger nach Hause - Dabei führte der Favorit schon nach zwei Minuten mit 2:0. Mats Schleszies (2., 34., 85.) und Florian Vitia (48., 57., 75.) erzielten jeweils drei Tore, während Melih Karakas (19., 79.) doppelt netzte. Die restlichen Treffer erzielten Aleksandar Milenovic (1.) und Durukan Celik (25.). Der TuS ist nun schon seit drei Liga-Partien ohne Dreier. Rheydt setzte hingegen ein Zeichen im Aufstiegskampf und rückte durch die Niederlage des Tabellenführers auf drei Zähler an den ersten Platz ran.

Die Zweitvertretung des ASV Süchteln ließ das erste Mal in der noch jungen Spielzeit Federn im Aufstiegskampf und das ausgerechnet gegen den Verfolger SV Otzenrath. In einem umkämpften Spiel war es schlussendlich das goldene Tor von Arian Tolaj (20.), das den Unterschied machte. Es war das erste Duell indem die Süchtelner keinen eigenen Treffer erzielten und zeitgleich auch die erste Pleite des ASV. Süchteln blieb allerdings trotzdem an der Spitze. Der Vorsprung auf die Otzenrather schrumpfte jedoch auf zwei Zähler, während auch der Rheydter SV nur noch drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer hat.

Korschenbroich mit Kantersieg

Auf den Auftaktsieg gegen Red Stars folgten für den FC Blau-Weiß Wickrathhahn drei Pleiten in Serie. Dabei war allen voran die Defensive ein großes Problem der Blau-Weißen, denn in den drei Niederlagen kassierte der FC ganze 13 Gegentreffer. Auch am vergangenen Spieltag war die Abwehr eine große Baustelle. Mit 2:7 verloren die Blau-Weißen ihr Heimspiel gegen den VfB Korschenbroich und das trotz einer frühen Führung durch Christian Engels (3.) und dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich von Jonas Peltzer (42.). VfB-Angreifer Kyriakos Koutras erwischte derweil einen Sahnetag und netzte gleich dreimal ein (23., 84., 88.). Zudem trafen Anastasios Koutras (32.), Ali Salgin (50.), Elias Amani (64.) und Luan Kurhasku (82.). Der FC blieb weiterhin sieglos. Gleichzeitig setzte der VfB seinen Lauf fort. Polizei SV setzt Lauf fort

Red Stars Mönchengladbach fuhr am sechsten Spieltag mit einem 4:1-Kantersieg gegen die Zweitvertretung von Neuwerk die ersten drei Zähler der noch jungen Saison ein. Auf diesen Sieg konnten sie allerdings nicht aufbauen und so verloren die Gladbacher mit 0:3 beim Polizei SV Mönchengladbach. Jason Krüer (35., 86.) traf doppelt, bevor Nick Schaub (90+4) noch einen in der Nachspielzeit drauf setzte. Durch die eigene Pleite und den Punktgewinn Hehns rutschte Red Stars wieder auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Der SV kletterte auf Rang Fünf und ist nun schon seit fünf Liga-Duellen ungeschlagen. Neuwerk II mit erstem Erfolg

Es war das Duell der Zweitvertretungen zweier Bezirksligisten. Die Neuwerker waren nach fünf gespielten Partien noch sieglos - Hinzu kam die 1:4-Pleite gegen das Kellerkind Red Stars Mönchengladbach. In einem turbulenten Spiel gegen die SpVg Odenkirchen II machten die Sportfreunde die vergangenen Wochen vergessen. Janik Richter brachte die Hausherren früh in Führung (4.), ehe Tobias Kamper ausglich (11.). Mit einem Doppelpack schoss Tim Güth die Heimmannschaft zu einem 3:1 (18., 36.) - Doch noch kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Felix Zimmermann auf 2:3 (45+2.). In der zweiten Hälfte drehte dann allen voran ein Spieler auf - Lucas Lingen erzielte drei Treffer (56., 88., 90.) und sorgte somit für den 6:3-Sieg seiner Mannschaft. Auch der zwischenzeitliche 3:4-Anschlusstreffer von Zimmermann (83.) änderte nichts am Spielausgang. Die Neuwerk holten sich somit den ersten Dreier der Saison, während die Odenkirchener einen nächsten Dämpfer kassierten. DJK Hehn – SV Schelsen 1:1

DJK Hehn: Julian Brockmann, Lars Schroers, Fabian Hentrup, Felix Peter Olbrich, Noah Wilms, Moritz Gross - Trainer: Torsten Müller

SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, Giuliano Jordans (62. Nils Muders), David Ringel, Marius Sentis (46. Sebastian Ionut Ilie), Lucas Jansen, Tayler Helm, Luka Tanaskovic, Gian-Luca Jordans, Artem Skriahin, Yehor Kachan - Trainer: Dominic Schiffer - Trainer: Marc Gülzow

Schiedsrichter: Jérôme Saag (Mönchengladbach) - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 Noah Wilms (32.), 1:1 Gian-Luca Jordans (76.)

Besondere Vorkommnisse: Tayler Helm (SV Schelsen) scheitert mit Foulelfmeter (70.). Rheydter SV – TuS Liedberg 10:0

Rheydter SV: Oguz Aydin Ürkmez, Vitali Kwitko (45. Matthis Zaum), Baris Han Karaman, Joel Bernards (60. Valon Bajraktari), Nils Schleszies, Kevin Adrovic, Aleksandar Milenovic (60. Danyal Öviç), Durukan Celik (53. Erti Mucolli), Mats Schleszies, Melih Karakas, Florian Vitia - Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri

TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Tobias Lysson, Tobias Claßen, Kubilay Serin, Sinan Kleine (80. David Wilms), David Maaßen, Jannik Hanfland (65. Henri Cremer), Muhamet Azirovic, Jan Alexander Luig, Claudio Fernandes (65. Jakob Flues), Marcel Bock (45. Dominic Wallrath) - Trainer: Christoph Maaßen - Trainer: Fabian Vitz

Schiedsrichter: Radouane Nachit - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Aleksandar Milenovic (1.), 2:0 Mats Schleszies (2.), 3:0 Melih Karakas (19.), 4:0 Durukan Celik (25.), 5:0 Mats Schleszies (34.), 6:0 Florian Vitia (48.), 7:0 Florian Vitia (57.), 8:0 Florian Vitia (75.), 9:0 Melih Karakas (79.), 10:0 Mats Schleszies (85.) Sportfreunde Neuwerk II – SpVg Odenkirchen II 6:3

Sportfreunde Neuwerk II: Johannes Aldenhoff, Maximilian Haupts, Janik Richter, Florian Haupts, Marcel Bosbach, Jan Spürkmann, Moritz Schiele, Christopher Hermes (63. Jan-Ole Heck), Fabio Leonardo Nüchel (33. Lucas Lingen), Tim Güth, Mohammed Amraoui - Trainer: Holger Rütten

SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Tim van Luyk, Felix Zimmermann, Michael Nelißen, Sinan-Arda Cetin (75. Yannik Topüth), Tobias Kamper (30. Kelvin Tibu Sarfo), Daniel Halm (46. Devid Yalda), Thomas Fialkowski - Trainer: Markus Anders

Schiedsrichter: Kevin Unger (Mönchengladbach) - Zuschauer: 33

Tore: 1:0 Janik Richter (4.), 1:1 Tobias Kamper (11.), 2:1 Tim Güth (18.), 3:1 Tim Güth (36.), 3:2 Felix Zimmermann (45.+2), 4:2 Lucas Lingen (56.), 4:3 Felix Zimmermann (83.), 5:3 Lucas Lingen (88.), 6:3 Lucas Lingen (90.) ASV Einigkeit Süchteln II – SV 1909 Otzenrath 0:1

ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Rohan Hirsch, Aaron Kliewer (8. Luca Vieten), Fynn Brocker, Björn Fruhen (75. Lion Lambertz), Noe Hirsch, Leon Luca Benik (59. Anthony Kreft), Joe Recker, Matthias Bertges, Jan Schouren, Giuliano Güngör - Trainer: Marvin Hermes

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Dominik Strauch, Hakan Karamermer (59. Jan-Hendrik Schmitz), Laurens Padberg, Nils Ceglarek, Paul Gross, Andre Jakuszeit, Merlin Padberg (90. Jöran Waßenberg), Ilker Özkan (80. Karl Hamacher), Max Siebmanns (85. Ole Claussen), Arian Tolaj (68. Raul Jimenez Ubeda) - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz

Schiedsrichter: Yannik Erens - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Arian Tolaj (20.) FC Blau-Weiß Wickrathhahn – VfB Korschenbroich 2:7

FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany (71. Kevin Kürsten), Christoph Wolters (59. Tim Krüll), Albion Hajra (71. Luis Laurens Schufen), Rick Voß, Jonas Peltzer, Luca Schmidt, Luca Noel Doneth (46. Tim Sturm), Christian Engels (59. Fabio Meaggia), Albin Cekic - Trainer: Mark Endemann - Trainer: Carlos Miguel

VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Moussa Diabate (67. Alvis Zejnaj), Florim Redzepi (82. Pascal Noth), Simon Lierz (58. Kolja Wirtz), Anastasios Koutras (87. Cedric Wintzen), Philip Schmitz, Elias Amani, Kyriakos Koutras, Luca Kindervatter, Noumouke Diabatè, Ali Salgin (82. Luan Kurhasku) - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps

Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 44

Tore: 1:0 Christian Engels (3.), 1:1 Kyriakos Koutras (23.), 1:2 Anastasios Koutras (32. Handelfmeter), 2:2 Jonas Peltzer (42.), 2:3 Ali Salgin (50.), 2:4 Elias Amani (64.), 2:5 Luan Kurhasku (82.), 2:6 Kyriakos Koutras (84.), 2:7 Kyriakos Koutras (88.) Polizei SV Mönchengladbach – Red Stars Mönchengladbach 3:0

Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Furkan Güven (90. Gianluca Curti), Soner Güven, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay, Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Elah Al Maghamseh, Ahmed El Aboussi (87. Ebrahem Ahmed), Faisal Mirzada, Jason Krüer (91. Nick Schaub) - Trainer: Erhan Kuralay

Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Alexander Chilko, Ahmet Sunkur, Sirwan Samir Quassem, Serhii Tsoi, Selim Mohamed Kasmi, Leon Pfeiffer, Daniel Schljanik (46. Ilja Lichtenwald), Nikita Riel, Yunes Mohamed Kasmi (73. Meik Specht), Gehad Jerdo - Trainer: Serhii Tsoi - Trainer: Ilja Lichtenwald

Schiedsrichter: Lasaros Savvidis (Viersen) - Zuschauer: 67

Tore: 1:0 Jason Krüer (35.), 2:0 Jason Krüer (86.), 3:0 Nick Schaub (90.+4)