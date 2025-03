Nicht zu halten ist in dieser Szene der Michelstädter Jason Wins (links) vom Neustädter Fabian Thiel. Das Spiel der A-Liga war am Ende mit 6:1 eine klare Sache für den VfL. Foto: Joaquim Ferreira

Kreisliga A Odenwald: VfL Michelstadt siegt eindrucksvoll Türkspor tritt gegen Ersten nicht an +++ Vielbrunn und TSV Höchst II mit souveränen Dreiern

Odenwaldkreis. Die beiden abstiegsbedrohten Mannschaften der KSG Vielbrunn und dem TSV Höchst II punkten dreifach in der Kreisliga A. Sie zeigten das, was man Moral nennt und nahmen bedingungslos die Zweikämpfe an. An der Spitze kam die SSV Brensbach zu einem kampflosen 3:0, weil Türkspor Beerfelden nicht antrat.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. FV Mümling-Grumbach – TSV Seckmauern II 3:0 (1:0). Marcel Winkler vom Verein kommentierte einen ungefährdeten Heimsieg, der nach den Winterwochen auf einem holprigen Platz erkämpft werden musste. „Wir waren von Beginn an spielbestimmend. Der Gast besaß in Durchgang eins keine einzige hochkarätige Chance“, sagte der Sportliche Leiter. Torjäger Lukas Gebhardt (13.) hatte durch eine feine Einzelleistung vorgelegt. Auch in den zweiten 45 Minuten kam Seckmauern II nicht wie gewohnt zum Zug und blieb ohne Torchance. Dafür trafen die die Gastgeber umso entschlossener auf: Philipp König und Max Bordt (Kopfballtor) bauten zum 3:0 aus.

TSV Sensbachtal – TSV Höchst II 1:4 (0:2). Karlheinz Neuer befand den Sensbachtaler Auftakt als unglücklich: „Wir besaßen bereits in der ersten Hälfte gute Chancen durch Neuzugang Karim Abbas (Lattenknaller) und eine Riesenchance von Till Hoffman, die wir aber nicht nutzten“. Höchst traf durch Kai Oliver Heckler (21.) gleich mit dem ersten Torschuss. Ahmet Uyanik (31., Foulelfmeter) und Philipp Schwede (70.) erhöhten für den effektiveren Gast. Bugra Kocahal (85.) verkürzte, nur wenig später stellte Schwede (90.+1) den alten Abstand wieder her. Die Platzherren kamen in Halbzeit zwei nicht richtig in die Gänge und blieben hinter den eigenen Erwartungen zurück.

SV Gammelsbach – KSV Reichelsheim 2:1 (2:1). Bereits in der ersten Hälfte präsentierten sich beide Mannschaften sehr engagiert. Ganz entscheidend für den Spielverlauf war die Effizienz der Freiensteiner, die durch Moritz Ondruch (15.) und Timo Zeiler (37.) zwei gute Gelegenheiten zur Führung nutzten. Kurz vor der Pause war es Berdan Kocahal (45.+2), der im Anschluss an eine Ecke den Reichelsheimer Anschlusstreffer herstellte. Die Gersprenztaler gaben nie auf und bauten nach dem Seitenwechsel viel Druck auf, doch Gammelsbach war schnell wieder auf Augenhöhe und sorgte für ausgeglichene Spielverhältnisse. Die Freiensteiner nahmen den Kampf an und kamen deswegen auch nicht unverdient zu einem 2:1-Erfolg gegen erfahrene Gäste.

TSV Neustadt – VfL Michelstadt 1:6 (0:2). Zumindest in der Frühphase war Neustadt auf Augenhöhe, versuchte immer wieder Druck aufzubauen und besaß Chancen, um das Ergebnis in eine andere Richtung zu lenken. Alexander Peter Schreck (5.) sowie Jason Wins (22.) brachten den Gast in den ersten 45 Minuten in Führung. „Der VfL kam danach immer besser ins Spiel und kontrollierte schließlich das Geschehen“, berichtete TSV-Trainer Niko Kotsikas. Als Neustadt nach der Pause nicht mehr so konzentriert verteidigte, erhöhte Fabian Hörr (50.). Nils Ebke (52.) markierte noch den Anschlusstreffer, doch der spielstarke Gast war nicht mehr aufzuhalten: Jason Wins (80., Foulelfmeter) und Ali Sadik (85., 87.) packten noch drei Treffer drauf und unterstrichen damit ihre Aufstiegsambitionen.

SG Rothenberg – KSG Vielbrunn 0:4 (0:1). „Wir hätten heute noch endlos weiterspielen können, und hätten den Ball nicht über die Torlinie gebracht“, erklärte Dominic Foshag (SGR). Vielbrunn überzeugte und siegte verdient, weil die Mannschaft viel investierte und durch Top-Torjäger Roman Schiedslowski (11.) früh in Führung ging. „Nach 25 Minuten hat unsere Mannschaft Vielbrunn immer stärker unter Druck gesetzt, ein starkes Powerplay aufgezogen. Torchancen gab es in dieser Phase für uns reichlich, aber wir haben alles vergeben.“ Der engagierte Gast belohnte sich mit drei weiteren Toren von Dennis Löb (63.), Jonas Chen (85.) und wiederum Schiedlowski (87.).