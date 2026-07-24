Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand. von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Die Wechsel. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Werde jetzt Vereinsverwalter und bearbeite dein Team auf FuPa.

So könnt ihr Transfers bei FuPa eintragen.

Fehlende Zu- und Abgänge könnt ihr der FuPa-Redaktion per E-Mail an fupa@rp-digital.de melden. Wir verfassen gerne Artikel über eure Transfers.

Hier gibt es die aktuellsten Transfers im Fußballverband Niederrhein.

Stand der Transferliste: 19. Juli 2026

Alle Wechsel ab dem 1. April gelistet.

Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert. Das sind die Transfers der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop 2026/27 1. FC Hirschkamp

Trainer: Joussef Ramadan

Zugänge: Issa Semmo (1. FC Hirschkamp), Argjent Emrula (SV Genc Osman Duisburg), Abbas Jaafar (Dostlukspor Bottrop), Gracjan Adamowicz (Duisburger FV 08), Robin Aycicek (Schwarz-Weiß Alstaden), Colin Onyeocha (TuS Viktoria Buchholz), Alexander Boateng (FC Welheim), Erkan Basoglu (1. FC Hirschkamp), Ali Al Hakim (FC Welheim), Aristote Tshiani (SpVgg Meiderich 06/95), Mirkan Sezgin (SV Rhenania Hamborn), Marouan Jenfi (DJK Arminia Lirich 1920), Finn Szary (SC Buschhausen 1912), Martin Tadic (SC Buschhausen 1912), Merdan Senyüz (FC Welheim II zg.)

Abgänge: Ömer Yüksel (DJK Adler Oberhausen), Francesco Lentini (), Alihan Özcan (Von Hirschkamp nach VfB 2 - zum Juli 2026), Burak Taspinar (Von Hirschkamp nach vfb Bottrop 2 - zum Juli 2026), Robin Weigel (Von Hirschkamp nach vfb Bottrop 2 - zum Juli 2026), Emrullah Bayhoca (Von Hirschkamp nach vfb Bottrop 2 - zum Juli 2026), Serdal Can Akan (VfB Bottrop II), Okan Aslantin (SuS 21 Oberhausen), Erkan Basoglu (1. FC Hirschkamp), Ahmet Büyüköztürk (TSV Safakspor Oberhausen), Okan Al (), Galed Mohamad (), Mirac Bayram (), Malik Amine (), Kai Hanysek (), David Fojcik (), Kai Hanysek (SV Scherpenberg), Maximilian Hasshoff (SC 1920 Oberhausen), Okan Al (SV Genc Osman Duisburg), Cherif Kafoumba (Oberhausen 78), Taha Ismail (Oberhausen 78), Hamsa Amine (Oberhausen 78), Mrwan Kadi (Oberhausen 78), Galed Mohamad (BV Osterfeld 1919), Francesco Lentini (FC Blau Weiß Italia Oberhausen), David Fojcik (FC Sterkrade 72), Joerg Nink (VfB Bottrop II), Delowan Nawzad (SV Rot-Weiß Deuten), Mirac Bayram (BV Osterfeld 1919), Mehmet Kalayci (BV Osterfeld 1919)



Blau-Weiß Fuhlenbrock

Trainer: Adrian Reiß

Zugänge: Cem Sakız (Rhenania Bottrop), Joel Zander (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Justin Montberg (SV Adler Osterfeld), Justin Janssen (Fortuna Bottrop), Tom Rene Nocon (Grün-Weiß Holten), Moritz Berndsen (Grün-Weiß Holten), Yannis Kahlke (Grün-Weiß Holten), Kevin Loege (Grün-Weiß Holten), Florian Benthin (Adler Ellinghorst)

Abgänge: Joel Zander (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Philip Kaczmar (VfB Kirchhellen), Jannis Pröschold (VfB Kirchhellen), Nico Große-Beck (), Halil Memisoglu (), Halil Memisoglu (Rhenania Bottrop U23 II), Nico Große-Beck (Rhenania Bottrop U23 II), Robin Polak (SV Bottrop 1911), Noah Rosrodowski (VfB Kirchhellen II), Sam Henkel (RSV Glückauf Klosterhardt), Arnel Terzic (SV Sarajevo Oberhausen)





BV Osterfeld 1919

Trainer: Adem Saglam

Zugänge: Tarkan Yürük (TB Oberhausen 1889 II), Galed Mohamad (1. FC Hirschkamp), Taner Alaz (TB Oberhausen 1889 II), Mirac Bayram (1. FC Hirschkamp), Mehmet Kalayci (1. FC Hirschkamp), Enis Arslan (TB Oberhausen 1889 II), Mert-Turay Berberoglu (Rhenania Bottrop), Semih Akdogan (TSV Safakspor Oberhausen), Semih Dzaferi (Anadolu Türkspor Krefeld III)

Abgänge: Adnan Laroshi (Türkiyemspor Essen), Timo Mrozek (RW Oberhausen II), Dustin Masek (RW Oberhausen II), Lennard Stratenhoff (SV Leithe), Luke Stratenhoff (SV Leithe), Klaudiusz Nowak (SV Leithe), Ismail Caltepe (FC Bosporus Oberhausen)



DJK Adler Oberhausen

Trainer: Murat Cebeci

Zugänge: Ömer Yüksel (1. FC Hirschkamp), Ozan Oezdemir (Türkiyemspor Essen), Finn Luis Grimm (SV Adler Osterfeld), Mert Akyüz (TGD Essen-West), Sercan Ali Tutkun (Türkiyemspor Essen), Younes Boumoungar (SG Essen-Schönebeck II), Abdul Afiz Tholley (DJK Arminia Klosterhardt), Leutrim Alimusaj (DJK Arminia Lirich 1920), Kevin Kirchner (SV Duissern), Orkun Oktay (Türkiyemspor Essen)

Abgänge: Taylan Tezcan (Rheinland Hamborn II), Ralf Boden (VfR 08 Oberhausen II), Franklin-Benjamin Viaud Portillo (DJK Adler Oberhausen III), Serdar Aldemir (DJK Adler Oberhausen III), Younes Boumoungar (DJK Adler Oberhausen III), Hazar Urtenur (DJK Adler Oberhausen III), Finn Luis Grimm (DJK Adler Oberhausen III)



