Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer

Das sind die Transfers der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop 2026/27
1. FC Hirschkamp
Trainer: Joussef Ramadan
Zugänge: Issa Semmo (1. FC Hirschkamp), Argjent Emrula (SV Genc Osman Duisburg), Abbas Jaafar (Dostlukspor Bottrop), Gracjan Adamowicz (Duisburger FV 08), Robin Aycicek (Schwarz-Weiß Alstaden), Colin Onyeocha (TuS Viktoria Buchholz), Alexander Boateng (FC Welheim), Erkan Basoglu (1. FC Hirschkamp), Ali Al Hakim (FC Welheim), Aristote Tshiani (SpVgg Meiderich 06/95), Mirkan Sezgin (SV Rhenania Hamborn), Marouan Jenfi (DJK Arminia Lirich 1920), Finn Szary (SC Buschhausen 1912), Martin Tadic (SC Buschhausen 1912), Merdan Senyüz (FC Welheim II zg.)
Abgänge: Ömer Yüksel (DJK Adler Oberhausen), Francesco Lentini (), Alihan Özcan (Von Hirschkamp nach VfB 2 - zum Juli 2026), Burak Taspinar (Von Hirschkamp nach vfb Bottrop 2 - zum Juli 2026), Robin Weigel (Von Hirschkamp nach vfb Bottrop 2 - zum Juli 2026), Emrullah Bayhoca (Von Hirschkamp nach vfb Bottrop 2 - zum Juli 2026), Serdal Can Akan (VfB Bottrop II), Okan Aslantin (SuS 21 Oberhausen), Erkan Basoglu (1. FC Hirschkamp), Ahmet Büyüköztürk (TSV Safakspor Oberhausen), Okan Al (), Galed Mohamad (), Mirac Bayram (), Malik Amine (), Kai Hanysek (), David Fojcik (), Kai Hanysek (SV Scherpenberg), Maximilian Hasshoff (SC 1920 Oberhausen), Okan Al (SV Genc Osman Duisburg), Cherif Kafoumba (Oberhausen 78), Taha Ismail (Oberhausen 78), Hamsa Amine (Oberhausen 78), Mrwan Kadi (Oberhausen 78), Galed Mohamad (BV Osterfeld 1919), Francesco Lentini (FC Blau Weiß Italia Oberhausen), David Fojcik (FC Sterkrade 72), Joerg Nink (VfB Bottrop II), Delowan Nawzad (SV Rot-Weiß Deuten), Mirac Bayram (BV Osterfeld 1919), Mehmet Kalayci (BV Osterfeld 1919)
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Trainer: Adrian Reiß
Zugänge: Cem Sakız (Rhenania Bottrop), Joel Zander (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Justin Montberg (SV Adler Osterfeld), Justin Janssen (Fortuna Bottrop), Tom Rene Nocon (Grün-Weiß Holten), Moritz Berndsen (Grün-Weiß Holten), Yannis Kahlke (Grün-Weiß Holten), Kevin Loege (Grün-Weiß Holten), Florian Benthin (Adler Ellinghorst)
Abgänge: Joel Zander (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Philip Kaczmar (VfB Kirchhellen), Jannis Pröschold (VfB Kirchhellen), Nico Große-Beck (), Halil Memisoglu (), Halil Memisoglu (Rhenania Bottrop U23 II), Nico Große-Beck (Rhenania Bottrop U23 II), Robin Polak (SV Bottrop 1911), Noah Rosrodowski (VfB Kirchhellen II), Sam Henkel (RSV Glückauf Klosterhardt), Arnel Terzic (SV Sarajevo Oberhausen)
DJK Arminia Klosterhardt IITrainer:
Andreas BovenzZugänge:
Arda Sevinc (RWS Lohberg), Ömer Savas (RWS Lohberg), Seyit Bostan (SV Adler Osterfeld II), Franklin Ayozieuwa (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 II), Arif Yalcin (FC Welheim II zg.), Harun Badur (Reaktiviert)Abgänge:
Daniel Kiryk (Pausiert), Louis Drießen (DJK Arminia Klosterhardt III)DJK Arminia Lirich 1920Trainer:
Guido ContrinoZugänge:
Patrick Szovan (Glück-Auf Sterkrade III), Patrick Szovan (Glück-Auf Sterkrade), Mert Horata (DJK Vierlinden), Tommy Groll (SV Rot-Weiss Mülheim), Kilian-Philipp Groll (SV Rot-Weiss Mülheim), Parwes Rehmani (VfB Homberg II), Lesinat Eminence Miaka (DJK Lösort Meiderich), Beny Miaka (DJK Vierlinden), Yannick Schmitz (SpVgg Meiderich 06/95), John Ebuka Meremikwu (SpVgg Meiderich 06/95), Philipp Gossen (Post SV Siegfried Hamborn), Justin Wälscher (Post SV Siegfried Hamborn), Guido Contrino (DJK Vierlinden), Niklas Seeger (SC Rot-Weiß Oberhausen), Can Ahmet Delice (Sportfreunde Walsum 09)Abgänge:
Ugochukwu Akubuike (FC Sterkrade 72), Max Bachleda (SuS Haarzopf), Allan Zuna (Rhenania Bottrop), Leutrim Alimusaj (DJK Adler Oberhausen), Arndt Binder (TuS Viktoria Buchholz), Marouan Jenfi (1. FC Hirschkamp), Albin Alimusaj (SuS Haarzopf), Jens Szopinski (Laufbahn beendet), Torsten Nienhaus (Laufbahn beendet), Can Ahmet Delice (Sportfreunde Walsum 09), Yahia El-Haouari (AL-ARZ Libanon)FC Sterkrade 72Trainer:
Reiner WichertZugänge:
Marcel Georg Felder (SC Buschhausen 1912), Kevin Enrico Wilkes (SC Buschhausen 1912), Mert Kaya (Sportfreunde Königshardt), Ugochukwu Akubuike (DJK Arminia Lirich 1920), Dario Altpaß (FC Sterkrade 72), Maurice Hocke (FC Sterkrade 72), Fil Brands (FC Sterkrade 72), Pascal Zadow (FC Blau Weiß Italia Oberhausen), Gino Michelle Zadow (FC Blau Weiß Italia Oberhausen), Marvin Stanczyk (SuS 21 Oberhausen), Marcel Bambic (Rhenania Bottrop), Dustin Weber (Spvgg Sterkrade-Nord II), David Fojcik (1. FC Hirschkamp)Abgänge:
Marcel Bambic (Rhenania Bottrop), Enrico Cuccu (SuS 21 Oberhausen), Islam Kaloshi (TV Jahn Hiesfeld), Jan-Niklas Forger (), Gökhan Dikmen (Schwarz-Weiß Alstaden II), Keanu Kranz (Grün-Weiß Holten), Michael Kranz (Grün-Weiß Holten)FC WelheimTrainer:
Ramazan KarakusZugänge:
Abd-Manaf Tchazodi (TB Oberhausen 1889), Julian Krasniqi (SC 1920 Oberhausen), Mert Ata (FC Welheim II zg.), Jason Jerome Schünke (DJK Arminia Klosterhardt), Majid Alshikh (VfB Bottrop), Burak Candir (FC Welheim II zg.), Kaan Semiz (FC Welheim II zg.), Taylan Kaplan (TB Oberhausen 1889 III), Mark Erdelkamp (von Vereinslos)Abgänge:
Alexander Boateng (1. FC Hirschkamp), Isa Mert Koc (SC Frintrop 05/21), Sabri Kayali (Dostlukspor Bottrop), Ali Al Hakim (1. FC Hirschkamp), Mohammad Al-Hakim (Schacht 11 Bottrop), Abdallah Jawhar (Schacht 11 Bottrop), Amar Sogolj (SV Sarajevo Oberhausen), Ramazan Akyüz (SuS Schwarz-Blau Gladbeck)FC Welheim IITrainer:
Sadik CuraZugänge:
keineAbgänge:
Cüneyt Kilic (Dostlukspor Bottrop), Mert Ata (FC Welheim), Burak Candir (FC Welheim), Kaan Semiz (FC Welheim), Halet Delen (SV Bottrop 1911), Nabil Walid Mawas (Schacht 11 Bottrop), Merdan Senyüz (1. FC Hirschkamp), Turgut Senyüz (Glück-Auf Sterkrade), Arif Yalcin (DJK Arminia Klosterhardt II)Fortuna Bottrop IITrainer:
Radoslaw JankowskiZugänge:
Ercan Al ()Abgänge:
Felix Driesch (Spvgg Sterkrade-Nord II), Arbili Rozhyar (RW Oberhausen II), Giuliano Daniele Schyske (RW Oberhausen II)Glück-Auf SterkradeTrainer:
Toni ColluraZugänge:
Leon Müntjes (SV Schwafheim), Marvin Beckmann (Grün-Weiß Holten), Maurice Groß (Glück-Auf Sterkrade II), Leon Alex Gustav Bialas (Grün-Weiß Holten), Sinan Incebacak (Pausiert), Marcel Gabor (Pausiert), Louis Fabio Reichert (SuS 09 Dinslaken), Yusuf Arslan (Pausiert), Turgut Senyüz (FC Welheim II zg.)Abgänge:
Timo Hendel (SC Hertha Hamborn), Patrick Szovan (DJK Arminia Lirich 1920), Luca Szovan (Sportfreunde Königshardt), Nat-Lemuel Aboagye (SC Buschhausen 1912), Kevin Zülsdorf (Sportfreunde Königshardt), Fabrice Terjung (Rheinland Hamborn II), Imad Brahimi (Rheinland Hamborn II), Cenk Celik (Pausiert), Daniel Baerwald (Karriereende), Mahilan Dietze (Glück-Auf Sterkrade II)SC Buschhausen 1912Trainer:
Marcus BehnertZugänge:
Nick Buchwald (SC Eintracht Oberhausen), Dean Torben Nowoczin (Spvgg Sterkrade-Nord), Timo Dangeleit (Sportfreunde Hamborn 07 II), Julian Melzer (SC Eintracht Oberhausen), Nat-Lemuel Aboagye (Glück-Auf Sterkrade), Ayoub Afritit (SC Buschhausen 1912 II), Till Heilmann (TSV Safakspor Oberhausen)Abgänge:
Marcel Georg Felder (FC Sterkrade 72), Kevin Enrico Wilkes (FC Sterkrade 72), Andre Busch (Spvgg Sterkrade-Nord), Mohamad Ghazaly (VfR 08 Oberhausen), Artur Veselov (Spvgg Sterkrade-Nord), Finn Szary (1. FC Hirschkamp), Martin Tadic (1. FC Hirschkamp), Dominik Teschke (Karriereende), Gian Franco Caltagirone (Rhenania Bottrop), Eric Gerome Uhlmann (SG Oberhausen 92), Salim El Idrissi (SV Hamborn 90)RW Oberhausen IITrainer:
Günter AbelZugänge:
Arbili Rozhyar (), Giuliano Daniele Schyske (), Fabian-Maurice Kammhöfer (), Can Luca Gad (), Dominik Krath (), Dustin Masek (), Timo Mrozek (), Timo Mrozek (BV Osterfeld 1919), Dustin Masek (BV Osterfeld 1919), Alassane Laye Thiaw (TB Oberhausen 1889 III), Fabian-Maurice Kammhöfer (TB Oberhausen 1889), Arbili Rozhyar (Fortuna Bottrop II), Giuliano Daniele Schyske (Fortuna Bottrop II)Abgänge:
Joel Maurice Zeh (SuS 21 Oberhausen), Nick Leandro Amzic (VfR 08 Oberhausen), Michael Motz (FC Blau Weiß Italia Oberhausen)Sportfreunde KönigshardtTrainer:
Kenan HodzicZugänge:
Joshua Eberth (SpVgg Sterkrade 06/07), Nils Martin (SpVgg Sterkrade 06/07), Torben Wissen (SpVgg Sterkrade 06/07), Luca Szovan (Glück-Auf Sterkrade), Kevin Zülsdorf (Glück-Auf Sterkrade), Adnan Cesko (SV Sarajevo Oberhausen), Arlind Hasani (SV Sarajevo Oberhausen), Timo Dargel (Rot-Weiss Essen II), Nicolas Strömann (SpVgg Sterkrade 06/07)Abgänge:
Simon Palmen (Rhenania Bottrop), Mert Kaya (FC Sterkrade 72), Lukas Hartmann (Glück-Auf Sterkrade III), Tristan Joel Müller (DJK Arminia Klosterhardt), Chris Schmelt (Pausiert)SV Adler OsterfeldTrainer:
Christoph TapinosZugänge:
Dennis Terwiel (Rhenania Bottrop), Hasan Can Agbulut (), Reda Khatir (VfR Nierstein), Mossine Chakour (Unbekannt)Abgänge:
Justin Montberg (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Finn Luis Grimm (DJK Adler Oberhausen), Jonis Youssef ()TB Oberhausen 1889Trainer:
Daniel CoersZugänge:
keineAbgänge:
Abd-Manaf Tchazodi (FC Welheim), Tim Beier (SuS 21 Oberhausen), Fabian-Maurice Kammhöfer (RW Oberhausen II), Andreas Kuklinski (Fußballruhestand), Orhan Bozcali (TB Oberhausen 1889 II), Felix Pietsch (TB Oberhausen 1889 II), Fabio Mülling (SuS 21 Oberhausen)TSV Safakspor OberhausenTrainer:
Tuncay AksoyZugänge:
Golekuh Caesar (SC 1920 Oberhausen), Kerem Kadir Sengül (FSV Duisburg), Ahmet Büyüköztürk (1. FC Hirschkamp), Ferhat Cikotic (1. FC Hirschkamp), Berkan Kücükarslan (Pausiert)Abgänge:
Hakan Var (pausiert), Till Heilmann (SC Buschhausen 1912), Semih Akdogan (BV Osterfeld 1919)VfR 08 OberhausenTrainer:
Tim BlankeZugänge:
Tim Blanke (), Christian Geber (), Mohamad Ghazaly (SC Buschhausen 1912), Chris Cochems (), Nick Leandro Amzic (RW Oberhausen II), Chris Cochems (MTV Union Hamborn II)Abgänge:
Fabio Saporito (SuS 21 Oberhausen), Marvin Altendorfer (unbekannt), Maurice Braunert (SuS 21 Oberhausen II), Lars Bruckwilder (Karriereende)