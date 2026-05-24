 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop.
Die Transfers der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop. – Foto: Michael Werner

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Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Hirschkamp
Trainer: Bahjat Amine, Joussef Ramadan
Zugänge: Issa Semmo (1. FC Hirschkamp), Delowan Nawzad (SV Rot-Weiß Deuten), Argjent Emrula (SV Genc Osman Duisburg), Abbas Jaafar (Dostlukspor Bottrop), Gracjan Adamowicz (Duisburger FV 08), Robin Aycicek (Schwarz-Weiß Alstaden), Colin Onyeocha (TuS Viktoria Buchholz), Alexander Boateng (FC Welheim), Erkan Basoglu (1. FC Hirschkamp)
Abgänge: Ömer Yüksel (DJK Adler Oberhausen), Francesco Lentini (), Alihan Özcan (Von Hirschkamp nach VfB 2 - zum Juli 2026), Burak Taspinar (Von Hirschkamp nach vfb Bottrop 2 - zum Juli 2026), Robin Weigel (Von Hirschkamp nach vfb Bottrop 2 - zum Juli 2026), Emrullah Bayhoca (Von Hirschkamp nach vfb Bottrop 2 - zum Juli 2026), Serdal Can Akan (VfB Bottrop II zg.), Okan Aslantin (SuS 21 Oberhausen), Erkan Basoglu (1. FC Hirschkamp)

Blau-Weiß Fuhlenbrock
Trainer: Adrian Reiß
Zugänge: Cem Sakız (Rhenania Bottrop), Joel Zander (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Justin Montberg (SV Adler Osterfeld), Justin Janssen (Fortuna Bottrop), Tom Rene Nocon (Grün-Weiß Holten), Moritz Berndsen (Grün-Weiß Holten), Yannis Kahlke (Grün-Weiß Holten), Kevin Loege (Grün-Weiß Holten)
Abgänge: Joel Zander (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Philip Kaczmar (VfB Kirchhellen), Jannis Pröschold (VfB Kirchhellen), Nico Große-Beck (), Halil Memisoglu (), Halil Memisoglu (Rhenania Bottrop U23 II zg.), Nico Große-Beck (Rhenania Bottrop U23 II zg.), Robin Polak (SV Bottrop 1911), Noah Rosrodowski (VfB Kirchhellen II)

BV Osterfeld 1919
Trainer: Adem Saglam
Zugänge: keine
Abgänge: Sefa Bozca (FC Sterkrade 72), Adnan Laroshi (Türkiyemspor Essen)

DJK Arminia Klosterhardt II
Trainer: Andreas Bovenz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Sterkrade 72
Trainer: Reiner Wichert
Zugänge: Marcel Georg Felder (SC Buschhausen 1912), Kevin Enrico Wilkes (SC Buschhausen 1912), Mert Kaya (Sportfreunde Königshardt), Ugochukwu Akubuike (DJK Arminia Lirich 1920), Dario Altpaß (FC Sterkrade 72 zg.), Maurice Hocke (FC Sterkrade 72 zg.), Sefa Bozca (BV Osterfeld 1919), Fil Brands (FC Sterkrade 72 zg.)
Abgänge: Marcel Bambic (Rhenania Bottrop), Enrico Cuccu (SuS 21 Oberhausen), Islam Kaloshi (TV Jahn Hiesfeld), Gökhan Dikmen (Schwarz-Weiß Alstaden II), Jan-Niklas Forger ()

FC Welheim II
Trainer: Ismail Kilic
Zugänge: keine
Abgänge: Murat Cebeci (DJK Adler Oberhausen)

FC Welheim
Trainer: Ramazan Karakus
Zugänge: Abd-Manaf Tchazodi (TB Oberhausen 1889)
Abgänge: Alexander Boateng (1. FC Hirschkamp), Isa Mert Koc (SC Frintrop 05/21), Ramazan Akyüz (TSV Safakspor Oberhausen)

Glück-Auf Sterkrade
Trainer: Marco Allekotte, Toni Collura
Zugänge: Leon Müntjes (SV Schwafheim)
Abgänge: Timo Hendel (SC Hertha Hamborn), Patrick Szovan (DJK Arminia Lirich 1920), Luca Szovan (Sportfreunde Königshardt)

SC Buschhausen 1912 II
Trainer: Carsten Scholz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Buschhausen 1912
Trainer: Marcus Behnert
Zugänge: keine
Abgänge: Marcel Georg Felder (FC Sterkrade 72), Kevin Enrico Wilkes (FC Sterkrade 72), Andre Busch (Spvgg Sterkrade-Nord), Mohamad Ghazaly (VfR 08 Oberhausen)

Sportfreunde Königshardt II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Spvgg Sterkrade-Nord II
Trainer: Dustin Vogt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Adler Osterfeld
Trainer: Christoph Tapinos
Zugänge: Dennis Terwiel (Rhenania Bottrop)
Abgänge: Justin Montberg (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Finn Luis Grimm (DJK Adler Oberhausen), Jonis Youssef ()

SV Sarajevo Oberhausen
Trainer: Emir Kandzic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TB Oberhausen 1889
Trainer: Daniel Coers
Zugänge: keine
Abgänge: Abd-Manaf Tchazodi (FC Welheim), Tim Beier (SuS 21 Oberhausen)

TSV Safakspor Oberhausen
Trainer: Tuncay Aksoy
Zugänge: Ramazan Akyüz (FC Welheim), Golekuh Caesar (SC 1920 Oberhausen), Kerem Kadir Sengül (FSV Duisburg)
Abgänge: Hakan Var (pausiert), Dogukan Kara (Sportfreunde Hamborn 07 II), Reda Khatir ()

VfR 08 Oberhausen
Trainer: Paul Schendzielorz
Zugänge: Mohamad Ghazaly (SC Buschhausen 1912)
Abgänge: Fabio Saporito (SuS 21 Oberhausen)

VfR 08 Oberhausen II
Trainer: Andre Finger, Mirco Remmerde
Zugänge: Ralf Boden (DJK Adler Oberhausen), Nino Lenz ()
Abgänge: Andre Finger (Pausiert), Marcel Finger (Pausiert), Mirco Remmerde (Pausiert)

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