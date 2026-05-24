Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Diese Transfers stehen schon fest

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht
1. FC Hirschkamp
Trainer: Bahjat Amine, Joussef Ramadan
Zugänge: Issa Semmo (1. FC Hirschkamp), Delowan Nawzad (SV Rot-Weiß Deuten), Argjent Emrula (SV Genc Osman Duisburg), Abbas Jaafar (Dostlukspor Bottrop), Gracjan Adamowicz (Duisburger FV 08), Robin Aycicek (Schwarz-Weiß Alstaden), Colin Onyeocha (TuS Viktoria Buchholz), Alexander Boateng (FC Welheim), Erkan Basoglu (1. FC Hirschkamp)
Abgänge: Ömer Yüksel (DJK Adler Oberhausen), Francesco Lentini (), Alihan Özcan (Von Hirschkamp nach VfB 2 - zum Juli 2026), Burak Taspinar (Von Hirschkamp nach vfb Bottrop 2 - zum Juli 2026), Robin Weigel (Von Hirschkamp nach vfb Bottrop 2 - zum Juli 2026), Emrullah Bayhoca (Von Hirschkamp nach vfb Bottrop 2 - zum Juli 2026), Serdal Can Akan (VfB Bottrop II zg.), Okan Aslantin (SuS 21 Oberhausen), Erkan Basoglu (1. FC Hirschkamp)
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Trainer: Adrian Reiß
Zugänge: Cem Sakız (Rhenania Bottrop), Joel Zander (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Justin Montberg (SV Adler Osterfeld), Justin Janssen (Fortuna Bottrop), Tom Rene Nocon (Grün-Weiß Holten), Moritz Berndsen (Grün-Weiß Holten), Yannis Kahlke (Grün-Weiß Holten), Kevin Loege (Grün-Weiß Holten)
Abgänge: Joel Zander (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Philip Kaczmar (VfB Kirchhellen), Jannis Pröschold (VfB Kirchhellen), Nico Große-Beck (), Halil Memisoglu (), Halil Memisoglu (Rhenania Bottrop U23 II zg.), Nico Große-Beck (Rhenania Bottrop U23 II zg.), Robin Polak (SV Bottrop 1911), Noah Rosrodowski (VfB Kirchhellen II)
FC Sterkrade 72Trainer:
Reiner WichertZugänge:
Marcel Georg Felder (SC Buschhausen 1912), Kevin Enrico Wilkes (SC Buschhausen 1912), Mert Kaya (Sportfreunde Königshardt), Ugochukwu Akubuike (DJK Arminia Lirich 1920), Dario Altpaß (FC Sterkrade 72 zg.), Maurice Hocke (FC Sterkrade 72 zg.), Sefa Bozca (BV Osterfeld 1919), Fil Brands (FC Sterkrade 72 zg.)Abgänge:
Marcel Bambic (Rhenania Bottrop), Enrico Cuccu (SuS 21 Oberhausen), Islam Kaloshi (TV Jahn Hiesfeld), Gökhan Dikmen (Schwarz-Weiß Alstaden II), Jan-Niklas Forger ()FC Welheim IITrainer:
Ismail KilicZugänge:
keineAbgänge:
Murat Cebeci (DJK Adler Oberhausen)FC WelheimTrainer:
Ramazan KarakusZugänge:
Abd-Manaf Tchazodi (TB Oberhausen 1889)Abgänge:
Alexander Boateng (1. FC Hirschkamp), Isa Mert Koc (SC Frintrop 05/21), Ramazan Akyüz (TSV Safakspor Oberhausen)Glück-Auf SterkradeTrainer:
Marco Allekotte, Toni ColluraZugänge:
Leon Müntjes (SV Schwafheim)Abgänge:
Timo Hendel (SC Hertha Hamborn), Patrick Szovan (DJK Arminia Lirich 1920), Luca Szovan (Sportfreunde Königshardt)SC Buschhausen 1912 IITrainer:
Carsten ScholzZugänge:
keineAbgänge:
keineSC Buschhausen 1912Trainer:
Marcus BehnertZugänge:
keineAbgänge:
Marcel Georg Felder (FC Sterkrade 72), Kevin Enrico Wilkes (FC Sterkrade 72), Andre Busch (Spvgg Sterkrade-Nord), Mohamad Ghazaly (VfR 08 Oberhausen)Sportfreunde Königshardt IITrainer:Zugänge:
keineAbgänge:
keineSpvgg Sterkrade-Nord IITrainer:
Dustin VogtZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Adler OsterfeldTrainer:
Christoph TapinosZugänge:
Dennis Terwiel (Rhenania Bottrop)Abgänge:
Justin Montberg (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Finn Luis Grimm (DJK Adler Oberhausen), Jonis Youssef ()SV Sarajevo OberhausenTrainer:
Emir KandzicZugänge:
keineAbgänge:
keineTB Oberhausen 1889Trainer:
Daniel CoersZugänge:
keineAbgänge:
Abd-Manaf Tchazodi (FC Welheim), Tim Beier (SuS 21 Oberhausen)TSV Safakspor OberhausenTrainer:
Tuncay AksoyZugänge:
Ramazan Akyüz (FC Welheim), Golekuh Caesar (SC 1920 Oberhausen), Kerem Kadir Sengül (FSV Duisburg)Abgänge:
Hakan Var (pausiert), Dogukan Kara (Sportfreunde Hamborn 07 II), Reda Khatir ()VfR 08 OberhausenTrainer:
Paul SchendzielorzZugänge:
Mohamad Ghazaly (SC Buschhausen 1912)Abgänge:
Fabio Saporito (SuS 21 Oberhausen)VfR 08 Oberhausen IITrainer:
Andre Finger, Mirco RemmerdeZugänge:
Ralf Boden (DJK Adler Oberhausen), Nino Lenz ()Abgänge:
Andre Finger (Pausiert), Marcel Finger (Pausiert), Mirco Remmerde (Pausiert)
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