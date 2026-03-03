Kreisliga A Neuss: Zons will die Saison zu Ende spielen

Der FC Zons muss zu allen verbleibenden Ligaspielen antreten. – Foto: Olaf Moll

Für zwei der vier Mannschaften aus dem Tabellenkeller der Neusser Kreisliga A verlief der Rückrundenstart ganz nach ihren Vorstellungen: Die SG Grimlinghausen/Norf konnte endlich den ersten Sieg der Saison bejubeln und auch die SVG Neuss-Weissenberg II sicherte sich drei Punkte. Der FSV Vatan musste dementsprechend Weißenberg vorbeilassen und hat nun nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Der FC Zons konnte aus Personalmangel nicht antreten, bereits zum zweiten Mal in dieser Saison.

Da mit Vatan und Grimlinghausen/Norf zwei Mannschaften aus dem Abstiegskampf direkt aufeinandertrafen, war klar, dass sich irgendwas im Tabellenkeller tut. Das direkte Duell konnte die SG mit 4:2 für sich entscheiden – zum ersten Mal in dieser Saison ging die Mannschaft als Sieger vom Platz. „Das ist ein kleiner Schritt von vielen, die noch kommen müssen. Aber es ist ein guter Anfang“, sagte Trainer Lutz Krumradt.

Die erste Hälfte lief noch nicht rund, trotz früher Führung lag die SG zur Pause hinten. „Wir waren endlich mal gut besetzt, konnten theoretisch auf jeder Position wechseln“, so Krumradt. „Das macht auch Druck auf die erste Elf.“ Mit der zweiten Hälfte war er dann zufrieden: „Man sieht Fortschritte und ich denke, die Jungs merken auch, dass die eklige Vorbereitung mit vier bis fünfmal Training was gebracht hat. Und dass es sich gut anfühlt, montags mit einem Sieg im Rücken aufzustehen.“ Grimlinghausen/Norf fehlen aktuell drei Punkte

Die SG Grimlinghausen/Norf hat jetzt neun Zähler auf dem Konto, drei Punkte beträgt der Rückstand auf den FSV Vatan und einen Nichtabstiegsplatz. „Es war leider ein sehr schlechtes Spiel von uns“, sagte FSV-Coach Utku Ayaz. „Vielleicht auch dadurch bedingt, dass fast alle in unserer Mannschaft fasten. Aber das soll keine Ausrede sein. Wir haben verdient verloren. Das war ein Rückschlag, aber wir gucken nach vorne und auf die kommenden Spiele.“

Die Zweitvertretung aus Weissenberg nutzte die Niederlage des FSV und kletterte in der Tabelle vorbei. Denn die SVG gewann ihre Auftaktpartie gegen Delhoven mit 3:2 – trotz 0:2-Rückstand nach einer Viertelstunde. Bereits nach vier Minuten ging Delhoven per Strafstoß in Führung. „Da waren natürlich direkt alle Vorsätze dahin, wir waren ja eh schon nervös“, so Trainer Markus Bartsch. „Aber die Willenskraft hat gepasst, die Jungs haben sich gegenseitig angepeitscht und die Partie gedreht.“ So darf es seiner Meinung nach gerne weitergehen: „Nächste Woche kommt der TuS Grevenbroich, da wollen wir wieder punkten. Und dann sind wir dran!“

Zons mit vielen Abgängen im Winter

So zuversichtlich ist die Stimmung im Heidestadion beim FC Zons aktuell nicht. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle musste der ehemalige Verbandsligist die Partie gegen die DJK Novesia Neuss absagen. Es war bereits die zweite Spielabsage, eine dritte würde unweigerlich zum Ausschluss vom Spielbetrieb führen. „Wir wollen die Saison zu Ende spielen. Sonst hätten wir die Mannschaft zurückgezogen“, stellt Mark Herbes aus dem Vorstand jedoch klar. „Klar ist auch, dass das nicht leicht wird. Wir hatten während der Saison und jetzt in der Winterpause viele Abgänge und keine externen Zugänge. Theoretisch sind wir noch genug, aber die Praxis sah am Sonntag anders aus.“

Intern laufen bereits die Vorbereitungen für einen Neuaufbau – egal in welcher Liga.