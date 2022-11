Kreisliga A Neuss: Uedesheim und SVG bleiben dran Das Spitzentrio in der Kreisliga A setzt sich weiter von den Verfolgern ab.

Für die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gab es in der Neusser Kreisliga A nicht viel zu holen.

SV Uedesheim – TuS Grevenbroich 4:0 (2:0). Zweiter von oben gegen Zweiten von unten – und so deutlich gestaltete die Partie sich auch. „Wieder gewonnen, wieder zu mull, wieder verdient“, lautete das Fazit von Trainer Dalibor Dobras. Trotzdem war er nicht ganz zufrieden: „Wir haben früh geführt und danach nicht mehr konsequent gespielt.“ Die Treffer erzielten Jannik Jansen (12. Minute), Andre Speer (31. und 57.) und Markus Rychlik (86.).

SVG Grevenbroich – VfR Büttgen 3:0 (2:0). Ähnliches Bild bei der SVG: Dritter von oben gegen den Dritten von unten. Und auch die Grevenbroicher gaben sich keine Blöße und bleiben drei Zähler hinter Weißenberg und Uedesheim. „Es war eine solide Leistung von uns“, sagte Trainer Erkan Akan. „Wir waren über 90 Minuten das dominante Team und haben nichts zugelassen.“ Für die Tore sorgten Kaan Orduzu (9.), Zafer Akan (36.) und Burak Gökbayrak (48.).

DJK Novesia – FC Delhoven 2:2 (0:1). Für Delhoven war es das dritte Spiel in Folge ohne Sieg. Dennoch war Trainer Carsten Müller zufrieden, zumindest mit der Leistung: „Wir haben endlich wieder schönen Fußball gespielt, mit längeren Ballstafetten, nah am Gegner. Wir hätten auch als Sieger vom Platz gehen müssen, haben uns aber zwei Unaufmerksamkeiten geleistet, die zu Gegentoren geführt haben und vorne wahnsinnig viele gute Chancen liegen gelassen.“ Roman Albrecht traf kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:0 für den FC, Akito Kato (55.) und Ugur Azak (75.) drehten die Partie zwischenzeitlich, ehe Michael Busch in der 85. Minute zum 2:2 einnetzte.

1. FC Grevenbroich-Süd – SV Rosellen 0:1 (0:1). Rosellen nutze das Remis von Delhoven und schob sich bis auf einen Punkt heran. Für den FC war es die erste Niederlage unter Trainer Cengiz Yavuz. „Das war einfach nicht unser Tag“, sagte der Coach. „Wir waren nicht ganz da und haben es uns selber schwer gemacht und zu kompliziert gespielt.“ Den Siegtreffer erzielte Max Lindemann nach 40 Minuten. Die letzten zehn Minuten musste der SV in Unterzahl überstehen, da Johannes Meuter die Rote Karte sah.

SC Grimlinghausen – SV RW Elfgen 4:0 (1:0). „Bis zum 2:0 war es ein enges Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten, danach wurde es einseitiger und verdienter“, sagte SC-Coach Martin Lürken. David Gette brachte den SC in Führung (26.), Tim Oebel belohnte sich nach langer Verletzungspause mit dem 2:0 (65.), Nico Kaufmann sorgte fürs Endergebnis (77. und 86.). Nach 75 Minuten gab es „Gelb-Rot“ für David Bel-Langen – das Spiel wurde dennoch mit elf gegen elf zu Ende gebracht, denn er war bereits ausgewechselt.

TSV Norf – SV Bedburdyck/Gierath 1:1 (0:1). „Das Ergebnis ist für keinen gut, wir hatten uns mehr vorgenommen, aber letztendlich ist das Ergebnis gerecht“, sagte SV-Coach Jürgen Steins. Mo Salou traf für den SV (34.), Tim Martin glich für Norf aus (56.). „Im ersten Durchgang haben wir genau das abgerufen, was wir uns vorgenommen haben“, so Steins. „Nach der Pause hat Norf umgestellt und war spielerisch besser.“ Beide Teams bleiben damit im Tabellenkeller.

SV Glehn – TuS Hackenbroich 5:3 (5:1). Die Glehner siegten gegen das Schlusslicht und schoben sich auf Platz acht vor. Besonders die erste Hälfte stellte Trainer Kevin Hahn zufrieden: „Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und haben verdient geführt. Nach der Pause war es dann nicht mehr so stark und am Ende laden wir den Gegner quasi ein, aber es hat gereicht.“ Timo Arvanitidis (2. und 23.) und Fabian Zierau (21. und 30.) trafen doppelt, Devrim Celik schoss das 5:1 (41.). Für den TuS netzten Leandro Chillemi (10.), Yama Yar (85.) und Alexander Breitzke (87.) ein.