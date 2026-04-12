Kreisliga A Neuss: Topspiel Grefrath gegen Vorst ab 15 Uhr im Stream

Es ist eine fast schon historisch günstige Konstellation für die Mannschaften in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss. Bis zu drei Mannschaften können den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen, zwei schaffen es sicher, der dritte Aufstiegsplatz darf aber ebenfalls als praktisch gesichert gelten. Und mindestens fünf Mannschaften sind es sieben Spieltage vor dem Saisonende noch, die sich darauf Chancen ausrechnen können.
Einem direkten Duell der Spitzengruppe kommt da natürlich eine besondere Bedeutung zu. Ein solches gibt es am Sonntag ab 15 Uhr, wenn sich Spitzenreiter SV Germania Grefrath und die Sportfreunde Vorst als Dritter begegnen. Und ihr könnt bei FuPa live dabei sein. Im Ticker, bei FuPa.tv und im Livestream bei YouTube.
Die Grefrather marschieren mit 52 Zählern und erst einer einzigen Saisonniederlage dabei vorneweg, dürften bei einem Sieg schon ein wenig für die Bezirksliga planen, müsste dann doch schon viel schieflaufen. Die Vorster hingegen befinden sich in einem engen Kampf mit Novesia Neuss, dem VfR Büttgen und dem BV Wevelinghoven, alles derzeit innerhalb von nur vier Punkten. Da darf wiederum nichts verschenkt werden. Und der SV Glehn als Sechster mit 35 Zählern müsste schon eine unwiderstehliche Serie starten, um sich hier noch einschalten zu können.
Das Hinspiel ging mit 3:2 an die Grefrather, war aber eine äußerst spannende Partie, in der der Spitzenreiter zunächst 2:0 führte, den Ausgleich hinnehmen musste, um dann vier Minuten vor dem Ende doch noch das Siegtor zu erzielen. Wie das Rückspiel nun läuft? Schaue es Dir am Sonntag an, ab 15 Uhr live bei FuPa - dazu gibt es im Anschluss Berichte, Stimmen und Fotos, ganz, wie ihr das von uns gewohnt seid. Den Stream könnt ihr hier unterhalb gleich aus dem Artikel heraus starten.
Sportfreunde Vorst – SV Germania Grefrath 1926 2:3
Sportfreunde Vorst: Silas Rudolph, Alain Thapa, Alexander Cule, Arne de Nardo, Kai Bodewitz, Thivaskar Pharathithasan, Mirco Donaera, Nick Ohlrau, Daniel Markwica, Amir Alili, Hussein Hammoud - Trainer: Patrick Ohligschläger
SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Philipp Herten, Danilo Brockers (75. Johannes Beys), Dennis Bögel, Patryk Kamil Taberski (90. Nicklas Brandon Kohlmann), David Morais Lacerda, Luis Fridolin Eberwein, Damian Kaluza, Noel Schneider, Etienne Piehler (90. Colin Iffländer), Bozidar Mestrovic (88. Enrico Seeger) - Co-Trainer: Daniel Cremer - Trainer: Jörg Gartz
Schiedsrichter: Patrick Rudolf (Grevenbroich) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Bozidar Mestrovic (10.), 0:2 Etienne Piehler (16.), 1:2 Sedat Yaldirak (27.), 2:2 Sedat Yaldirak (57.), 2:3 Bozidar Mestrovic (86.)
Rot: Arne de Nardo (64./Sportfreunde Vorst/Noel erkämpft sich den Ball und der Gegenspieler kommt von hinten viel zu spät rein. Klare rote Kart)