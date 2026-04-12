Kreisliga A Neuss: Topspiel Grefrath gegen Vorst ab 15 Uhr im Stream Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Wir präsentieren Euch am Sonntag ab 15 Uhr das Spiel zwischen dem SV Germania Grefrath und den Sportfreunden Vorst im Ticker, Livestream und bei FuPa.tv. von Sascha Köppen · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser

Germania Grefrath könnte den nächsten, großen Schritt in Richtung Bezirksliga machen. – Foto: Olaf Moll

Es ist eine fast schon historisch günstige Konstellation für die Mannschaften in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss. Bis zu drei Mannschaften können den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen, zwei schaffen es sicher, der dritte Aufstiegsplatz darf aber ebenfalls als praktisch gesichert gelten. Und mindestens fünf Mannschaften sind es sieben Spieltage vor dem Saisonende noch, die sich darauf Chancen ausrechnen können.

Einem direkten Duell der Spitzengruppe kommt da natürlich eine besondere Bedeutung zu. Ein solches gibt es am Sonntag ab 15 Uhr, wenn sich Spitzenreiter SV Germania Grefrath und die Sportfreunde Vorst als Dritter begegnen. Und ihr könnt bei FuPa live dabei sein. Im Ticker, bei FuPa.tv und im Livestream bei YouTube. Germania Grefrath marschiert vorneweg Die Grefrather marschieren mit 52 Zählern und erst einer einzigen Saisonniederlage dabei vorneweg, dürften bei einem Sieg schon ein wenig für die Bezirksliga planen, müsste dann doch schon viel schieflaufen. Die Vorster hingegen befinden sich in einem engen Kampf mit Novesia Neuss, dem VfR Büttgen und dem BV Wevelinghoven, alles derzeit innerhalb von nur vier Punkten. Da darf wiederum nichts verschenkt werden. Und der SV Glehn als Sechster mit 35 Zählern müsste schon eine unwiderstehliche Serie starten, um sich hier noch einschalten zu können.