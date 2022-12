Kreisliga A Neuss: SV Uedesheim fällt weiter ab Während die Uedesheimer A-Liga-Kicker eine Niederlage einstecken mussten, punktete Primus Weißenberg kampflos. Der TuS Hackenbroich holte einen wichtigen Sieg.

Am ersten Spieltag der Rückrunde der Kreisliga A hat die SVG Weißenberg ihren Vorsprung kampflos ausgebaut. Der SV Uedesheim lässt zum zweiten Mal in Folge Punkte liegen.

FC Delhoven – SV Uedesheim 3:1 (1:0). Der SVÜ verliert den Anschluss an die Tabellenspitze. Gegen Delhoven geriet Uedesheim durch den Treffer von Menyien Kwennah (24.) in Rückstand. Andre Speer erzielte wenige Sekunden nach Wiederanpfiff den Ausgleich, doch dann brachten Michael Busch (63.) und Felix Frason (82.) die Gastgeber wieder in Front. „Wir haben nach dem Ausgleich nicht den Faden verloren, das hat uns eher angestachelt. Wir haben unser Potenzial voll abgerufen“, so Delhovens Trainer Carsten Müller. Uedesheim will nach der Pleite erstmal nichts mehr vom Aufstieg wissen. „Da brauchen wir aktuell nicht dran zu denken“, sagt Co-Trainer Timm Oppermann.

SV Bedburdyck/Gierath – SVG Weißenberg 0:2 W. Weil Bedburdyck/Gierath für die Partie am Samstag nicht genügend Leute zusammenbekam, siegt Weißenberg kampflos und baut damit seine Tabellenführung aus.

TuS Hackenbroich – SV RW Elfgen 3:2 (2:1). Der TuS Hackenbroich sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Kai Ritter schoss Elfgen in der 9. Minute in Führung, Dominik Linden drehte die Partie mit einem Doppelpack (32., 33.). Furkan Yamac (73.) gelang der Ausgleich. In der 88. Minutewar es erneut Linden, der den Sieg für Hackenbroich eintütete. „Das war eine völlig unnötige Niederlage. Wir waren nicht clever genug und haben unsere Chancen nicht genutzt“, so Elfgens Trainer Ralf Ritter. Gegenüber Stefan Sobek sagte: „Das war eine absolute Willensleistung. Wir haben trotz Unterzahl und verschossenem Elfmeter noch das Siegtor erzielt.“

FC Zons – SV Glehn 2:2 (1:0). Eine gerechte Punkteteilung, das fanden beide Trainer nach dem Spiel. Mirco Tenten (18./Eigentor) und Marvin Müdder (68.) brachten Zons zweimal in Führung, Fabian Zierau (57., 85.) glich beide Male für Glehn aus. „In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt, in der zweiten Hälfte haben wir uns den Schneid abkaufen lassen“, lautete das Fazit von Zons-Trainer Thomas Boldt. Gegenüber Kevin Hahn sagte: „Wir sind zweimal zurückgekommen. Das ist gut für den Kopf.“

VfR Büttgen – TSV Norf 0:0. Der VfR Büttgen konnte die von Trainer Nils Heryschek geforderten drei Punkte nicht einfahren. „Das war zu wenig, dieses Ergebnis bringt keinem was. Wir hätten in der ersten Halbzeit in Führung gehen können, in Hälfte zwei war es Not gegen Elend“, so Heryschek.

TuS Grevenbroich – SC Grimlinghausen 3:3 (2:0). Der SC Grimlinghausen entführt dank eines Last-Minute-Treffers von David Bel-Lang einen Punkt aus dem Schlossstadion. Dakhaz Hadi Lazgeen (13.) und Babinath Nathan (36.) schossen den TuS in Führung, Tim Oebel (56., 68.) glich per Doppelpack aus. Kantemir Gukezhev (79.) erzielte die zwischenzeitliche 3:2-Führung für Grevenbroich. „Ich bin stolz auf meine Jungs, wir haben gut gespielt und waren nur ein paar Minuten unaufmerksam“, so Jörg Gartz. Grimlinghausens Trainer Martin Lürken: „Ich finde, wir haben uns das Remis aufgrund der zweiten Halbzeit verdient.“

1. FC Grevenbroich-Süd – SVG Grevenbroich 1:0 (0:0). Auch der SVG Grevenbroich kann Süd nicht stoppen. Dank des Treffers von Oliver Willkomm feiert Grevenbroich-Süd unter Trainer Cengiz Yavuz den sechsten Sieg im siebten Spiel.

SV Rosellen – DJK Novesia 1:4. Novesia setzt den Aufwärtstrend fort und verschafft sich etwas Luft nach unten. „Novesia hat es gut gemacht. Sie waren unheimlich wach, willig und gut geordnet“, verteilte Rosellens Trainer „Dicky“ Otten ein Lob an den Gegner. Bei seinem Team haben die „Körner nicht gereicht“.