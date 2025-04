Die TuS Reuschenberg hat stark aufgetrumpft. – Foto: Olaf Moll

Kreisliga A Neuss: Reuschenberg einfach nur gnadenlos effektiv Kicker aus Reuschenberg überfahren den TuS Grevenbroich mit 8:1 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss..

Endlich ein Sieg – und was für einer! 8:1 hat die TuS Reuschenberg gegen den TuS Grevenbroich gewonnen. Nicht nur fürs Selbstvertrauen ein wichtiger Erfolg: Da Rommerskirchen im Abstiegsduell der Kreisliga A Schlusslicht SSV Delrath bezwang, konnte Reuschenberg nur so den Abstand auf die SG beibehalten und verhindern, bis auf einen Punktunten ranzurutschen. Der TuS bleibt zwar an Position 13, allerdings punktgleich mit Grefrath auf zwölf und nur noch einen Zähler hinter dem TuS Grevenbroich.

So., 06.04.2025, 15:15 Uhr TuS Reuschenberg Reuschenberg TuS Grevenbroich TuS Grevenb. 8 1 Abpfiff „Das Ergebnis spricht für sich, muss ich da noch was sagen?“, fragte Grevenbroichs Coach Martin Hermel bedient. „Reuschenberg war super effektiv. Ich glaube, die haben zehnmal aufs Tor geschossen und achtmal getroffen. Wir waren defensiv fahrlässig, es gab ein paar Fehlentscheidungen, die dem Gegner in die Karten gespielt haben. Aber letztendlich hat bei uns nichts funktioniert: Teamplay nicht, das System hat nicht gepasst, die Jungs haben sich nicht wohlgefühlt und konnten kein Gas geben. Ich hoffe, dass wir vernünftig weitertrainieren und das wieder ändern können.“

Schwierige Trainingsbedingungen Das mit dem vernünftig Trainieren ist so eine Sache. Nach dem Bombenfund ist der Platz im Schlossstadion nur eingeschränkt nutzbar. „Wir trainieren auf einem kleinen Stück übriggebliebenen Rasens oder auf dem D-Jugend-Feld, alles nicht optimal“, sagt Hermel. Die hohe Niederlage ändert nichts an der Zielsetzung: „Ziel und Aufgabe sind der Klassenerhalt“, stellt Martin Hermel klar. „Und der ist auf jeden Fall möglich. Wir müssen in den nächsten Wochen punkten, besonders gegen die anderen Mannschaften von unten – aber da bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen.“