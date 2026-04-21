Kreisliga A Neuss: Last-Minute-Knockout für Novesia Neuss

Im Auf- und Abstiegskampf der Kreisliga A Neuss hat die SG Grimlinghausen/Norf ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim späten 3:2-Erfolg gegen die DJK Novesia Neuss – bis dato ungeschlagen in der Rückrunde – sicherte sich das Team nicht nur drei Punkte, sondern verschaffte sich auch eine deutlich bessere Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt. Für Novesia hingegen ist es ein Rückschlag im Rennen um die Spitzenplätze – auch wenn die Tabellensituation insgesamt weiter eng und die DJK auf Platz zwei bleibt.
Die Partie entwickelte sich von Beginn an intensiv. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, vor allem im ersten Durchgang war es ein offener Schlagabtausch. „Die erste Halbzeit war von beiden Seiten ein richtig gutes Spiel“, sagte Grimlinghausens Trainer Lutz Krumradt. Seine Mannschaft habe „nicht unverdient, aber auch ein Stück weit glücklich“ gewonnen – gegen einen Gegner, der „zu Recht da oben steht“.
Grimlinghausen bewies dabei vor allem Moral. Zweimal geriet das Team in Rückstand, zweimal kämpfte es sich zurück. „Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben zweimal direkt eine gute Antwort gefunden“, so Krumradt. In der Schlussphase kippte das Spiel dann – auch, weil Novesia an Durchschlagskraft verlor. „Bei Novesia war die Spielfreude am Ende etwas weg, deshalb konnten wir es gut verteidigen.“ Aus Sicht der Gäste ein bitteres Ende. „Es kam, wie es kommen musste: In der Nachspielzeit bekommen wir eine Ecke, gehen volles Risiko und werden dann ausgekontert – so gelingt Grimlinghausen der Lucky Punch“, sagte Novesias Trainer Darius Ferber. Insgesamt sei der Sieg jedoch nicht unverdient gewesen: „Sie haben es im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr gut gemacht.“
Ferber sah vor allem Defizite im eigenen Spiel. „Wir sind sowohl offensiv als auch defensiv nicht an unser Limit gekommen. Insbesondere defensiv haben wir keinen Zugriff bekommen, drei Gegentore kassieren wir sonst sehr selten.“ Probleme bereitete vor allem die Spielweise der Gastgeber. Ferber: „Grimlinghausen kam immer wieder über lange Bälle auf ihre körperlich robusten Stürmer, darauf haben wir keine Lösungen gefunden und insgesamt zu wenig Körperlichkeit gezeigt.“
Während Grimlinghausen damit wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelt, bleibt Novesia trotz der Niederlage im Rennen um die oberen Plätze. „In der Tabelle hat sich zunächst nicht viel verändert – außer, dass Grefrath meiner Meinung nach jetzt durch ist“, ordnete Ferber ein. Im Aufstiegsrennen bleibt es eng: „Es bleibt spannend, weil viele direkte Duelle anstehen. Mit Vorst haben wir nächste Woche den nächsten Kracher.“ Gerade deshalb schmerzt die Niederlage aus Sicht der Neusser doppelt. „In so einem Spiel gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner Punkte liegen zu lassen, darf man sich eigentlich nicht erlauben“, so Ferber. Zweifel am eigenen Weg kommen jedoch nicht auf: „Die Rückrunde läuft insgesamt zu gut, als dass wir wegen einer Niederlage ins Grübeln kommen.“
Ganz anders die Gefühlslage in Grimlinghausen. Der Sieg ist ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt, mehr aber auch nicht. „Wir nehmen die Punkte sehr gerne mit, auch für die Moral ist das enorm wichtig“, sagte Krumradt – schob jedoch nach: „Es bringt uns nichts, wenn wir nächste Woche gegen Reuschenberg nicht nachlegen.“ Trotz verbesserter Ausgangslage bleibt die Situation angespannt: „Das war ein weiterer Schritt Richtung Klassenerhalt, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns.“