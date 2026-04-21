Kreisliga A Neuss: Last-Minute-Knockout für Novesia Neuss Die SG Grimlinghausen/Norf hat ihre Ausgangsposition im Abstiegskampf der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss deutlich verbessert. von RP / Sophie Rhine · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Die SG Grimlinghausen/Norf hat die Serie von Novesia Neuss beendet. – Foto: Olaf Moll

Im Auf- und Abstiegskampf der Kreisliga A Neuss hat die SG Grimlinghausen/Norf ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim späten 3:2-Erfolg gegen die DJK Novesia Neuss – bis dato ungeschlagen in der Rückrunde – sicherte sich das Team nicht nur drei Punkte, sondern verschaffte sich auch eine deutlich bessere Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt. Für Novesia hingegen ist es ein Rückschlag im Rennen um die Spitzenplätze – auch wenn die Tabellensituation insgesamt weiter eng und die DJK auf Platz zwei bleibt.

Die Partie entwickelte sich von Beginn an intensiv. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, vor allem im ersten Durchgang war es ein offener Schlagabtausch. „Die erste Halbzeit war von beiden Seiten ein richtig gutes Spiel“, sagte Grimlinghausens Trainer Lutz Krumradt. Seine Mannschaft habe „nicht unverdient, aber auch ein Stück weit glücklich“ gewonnen – gegen einen Gegner, der „zu Recht da oben steht“. Grimlinghausen bewies dabei vor allem Moral. Zweimal geriet das Team in Rückstand, zweimal kämpfte es sich zurück. „Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben zweimal direkt eine gute Antwort gefunden“, so Krumradt. In der Schlussphase kippte das Spiel dann – auch, weil Novesia an Durchschlagskraft verlor. „Bei Novesia war die Spielfreude am Ende etwas weg, deshalb konnten wir es gut verteidigen.“ Aus Sicht der Gäste ein bitteres Ende. „Es kam, wie es kommen musste: In der Nachspielzeit bekommen wir eine Ecke, gehen volles Risiko und werden dann ausgekontert – so gelingt Grimlinghausen der Lucky Punch“, sagte Novesias Trainer Darius Ferber. Insgesamt sei der Sieg jedoch nicht unverdient gewesen: „Sie haben es im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr gut gemacht.“