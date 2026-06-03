Kreisliga A Neuss: Hochspannung oben und unten Zwei Auf- und ein Absteiger werden nach dem vorletzten Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss noch gesucht. von RP / Sophie Rhine · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der TuS Grevenbroich hat den Ligaverbleib noch nicht sicher. – Foto: Norbert Jurczyk

Der Aufstiegskrimi in der Kreisliga A Neuss geht in die letzte Runde. Während Wevelinghoven, Novesia und Büttgen um die verbleibenden Bezirksliga-Plätze kämpfen, haben Reuschenberg, Weißenberg und Grimlinghausen den Klassenerhalt bereits perfekt gemacht. Doch auch im Tabellenkeller ist noch nicht alles entschieden. Der FSV Vatan und der TuS Grevenbroich müssen noch zittern.

Im Topspiel des vorletzten Spieltags setzte sich Wevelinghoven mit 1:0 bei der DJK Novesia durch und verschaffte sich damit die beste Ausgangsposition im Aufstiegskampf. Manuel Sousa erzielte den entscheidenden Treffer in einer Partie, in der beide Mannschaften kaum Risiken eingingen. „Es war eigentlich ein klassisches Unentschieden-Spiel. Beide Mannschaften waren vorsichtig, man hat gemerkt, dass es um viel geht“, sagte Novesia-Trainer Darius Ferber. „Wir haben uns nur einen Fehler geleistet, den Wevelinghoven direkt genutzt hat.“ Wevelinghoven mit klarer Ausgangslage Trotz der Niederlage bleibt die Ausgangslage für die Neusser klar: „Jetzt sind wir in Glehn gefordert und müssen gewinnen. Aber wir haben es noch in der eigenen Hand, und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen.“ Wevelinghoven benötigt am letzten Spieltag noch einen Punkt, um den Aufstieg perfekt zu machen. Markus Stupp wollte nach dem Erfolg gegen Novesia noch nicht feiern: „Verdient weiß ich nicht, wir haben es uns erarbeitet. Aber wir sind noch nicht durch, wir brauchen noch einen Punkt, um ganz sicher zu sein.“ Gleichzeitig blickte er bereits auf das Saisonfinale: „Wir können uns zu Hause Platz zwei sichern und das ist unser Ziel. Ich denke, das lässt sich die Mannschaft auch nicht mehr nehmen.“

Besonders emotional verlief der Nachmittag für Torschütze Manuel Sousa, der den entscheidenden Treffer erzielte, aber auch zum tragischen Helden wurde. „Er beendet seine Karriere und kriegt kein Abschiedsspiel, da er die fünfte Gelbe Karte bekommen hat.“ Während Wevelinghoven und Novesia hinter Meister Grefrath ihr Schicksal nun selbst in der Hand haben, benötigt der VfR Büttgen neben einem eigenen Sieg Schützenhilfe. Nur wenn einer der beiden Konkurrenten Punkte liegen lässt, können die Büttgener noch auf einen Aufstiegsplatz springen. Im Tabellenkeller herrscht dagegen bei drei Mannschaften bereits Erleichterung. Der TuS Reuschenberg machte mit dem 1:1 gegen Meister Germania Grefrath den Klassenerhalt perfekt und setzte seine starke Rückrunde fort. „Minimalziel erreicht – wir können an den Klassenerhalt einen Haken machen“, sagte Trainer Lars Schophoven. „Wir haben jetzt sechsmal in Folge nicht verloren, auch gegen den Meister nicht. Wenn wir so von Saisonanfang an gespielt hätten, hätten wir mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt.“ Besonders die Entwicklung der vergangenen Monate macht ihm Mut: „So haben wir uns den Klassenerhalt verdient und erarbeitet.“