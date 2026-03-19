Kreisliga A Neuss: Eine Serie wird im Topspiel brechen

Der VfR Büttgen will es gegen Grefrath wissen. – Foto: Norbert Jurczyk

Die Rollen sind dabei klar verteilt – zumindest auf den ersten Blick. Grefrath reist als ungeschlagener Ligaprimus an, steht nach 18 Spielen mit 15 Siegen und drei Remis souverän an der Spitze und stellt mit 59:22 Toren auch die beste Offensive der Liga. Doch Büttgen gehört zu den Teams, die dem Favoriten Paroli bieten können. Die Mannschaft rangiert mit 36 Punkten auf Platz vier und hat sich vor allem zu Hause als echte Macht etabliert: Nur eins von neun Spielen wurde auf dem heimischen Platz nicht gewonnen. In der Heimtabelle zählen die Büttgener zu den stabilsten Teams der Liga – entsprechend selbstbewusst gehen sie in das Duell.

Morgen, 20:00 Uhr VfR Büttgen VfR Büttgen SV Germania Grefrath 1926 Ge. Grefrath 20:00 live PUSH Es bleibt also die Frage, welche Serie hält. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um weiterhin ungeschlagen zu bleiben“, stellt Grefraths Trainer Jörg Gartz klar. „Aber jedes Team will die erste Mannschaft sein, die uns schlägt und Büttgen ist eine sehr gute Mannschaft und ein unangenehmer Gegner. Das sind immer enge, kampfbetonte Spiele. Das macht aber auch den Reiz aus.“ Die aktuelle Form zeigt leichte Vorteile bei den Grefrathern, die nach der Winterpause drei deutliche Siege einfuhren. Allerdings war auch noch kein Gegner mit Aufstiegsambitionen dabei. Büttgen hingegen musste sich im Verfolgerduell gegen Vorst geschlagen geben und kam gegen den TuS Grevenbroich nicht über ein Unentschieden hinaus. Personell sieht es beim SV auch nicht schlecht aus. Es bleibt also die Frage, welche Serie hält. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um weiterhin ungeschlagen zu bleiben“, stellt Grefraths Trainer Jörg Gartz klar. „Aber jedes Team will die erste Mannschaft sein, die uns schlägt und Büttgen ist eine sehr gute Mannschaft und ein unangenehmer Gegner. Das sind immer enge, kampfbetonte Spiele. Das macht aber auch den Reiz aus.“ Die aktuelle Form zeigt leichte Vorteile bei den Grefrathern, die nach der Winterpause drei deutliche Siege einfuhren. Allerdings war auch noch kein Gegner mit Aufstiegsambitionen dabei. Büttgen hingegen musste sich im Verfolgerduell gegen Vorst geschlagen geben und kam gegen den TuS Grevenbroich nicht über ein Unentschieden hinaus. Personell sieht es beim SV auch nicht schlecht aus.

Nicht alle Spieler am Start

Zwar sind an einem Freitagabend zeitlich bedingt nicht alle Spieler dabei, „aber das Problem haben in der Liga erfahrungsgemäß alle Mannschaften“, so Gartz, der beim Topspiel urlaubsbedingt fehlt. Zwei Spieler fehlen zudem mit Kreuzbandrissen. „Das ist sehr unschön, gehört aber zum Fußball leider dazu“, sagt der Trainer. Sorgen macht ihm das aber nicht: „Das ist eine unserer großen Stärken diese Saison: Trotz drei oder vier Wechseln pro Woche ist die Leistung konstant stark. Wir haben einen sehr großen und gleichmäßig starken Kader!“

Grefrath dreimal in Folge Sieger gegen Büttgen

Das Hinspiel und auch beide direkten Duelle in der Vorsaison entschied Grefrath für sich. Für Büttgen ist das Rückspiel nun die Gelegenheit zur Revanche – und vielleicht die letzte Chance, noch einmal in das Rennen um die Spitzenplätze einzugreifen. Vier Punkte Rückstand hat der VfR auf die zweitplatzierten Vorster, zwölf auf Grefrath. „Es ist fast schon ein Muss für Büttgen, zu gewinnen, wenn sie oben dranbleiben oder sogar uns noch einholen wollen“, stellt Jörg Gartz fest. „Es wird bestimmt ein knappes und umkämpftes Spiel, aber ich bin zuversichtlich, dass wir zumindest nicht verlieren werden.“