Kreisliga A Neuss: Eine Serie wird im Topspiel brechen

Wenn der Tabellenführer beim heimstarken Verfolger gastiert, ist Spannung garantiert: In der Neusser Kreisliga A kommt es schon am Freitagabend zum Topspiel zwischen dem VfR Büttgen und Spitzenreiter SV Germania Grefrath.
Die Rollen sind dabei klar verteilt – zumindest auf den ersten Blick. Grefrath reist als ungeschlagener Ligaprimus an, steht nach 18 Spielen mit 15 Siegen und drei Remis souverän an der Spitze und stellt mit 59:22 Toren auch die beste Offensive der Liga. Doch Büttgen gehört zu den Teams, die dem Favoriten Paroli bieten können. Die Mannschaft rangiert mit 36 Punkten auf Platz vier und hat sich vor allem zu Hause als echte Macht etabliert: Nur eins von neun Spielen wurde auf dem heimischen Platz nicht gewonnen. In der Heimtabelle zählen die Büttgener zu den stabilsten Teams der Liga – entsprechend selbstbewusst gehen sie in das Duell.
Zwar sind an einem Freitagabend zeitlich bedingt nicht alle Spieler dabei, „aber das Problem haben in der Liga erfahrungsgemäß alle Mannschaften“, so Gartz, der beim Topspiel urlaubsbedingt fehlt. Zwei Spieler fehlen zudem mit Kreuzbandrissen. „Das ist sehr unschön, gehört aber zum Fußball leider dazu“, sagt der Trainer. Sorgen macht ihm das aber nicht: „Das ist eine unserer großen Stärken diese Saison: Trotz drei oder vier Wechseln pro Woche ist die Leistung konstant stark. Wir haben einen sehr großen und gleichmäßig starken Kader!“
Das Hinspiel und auch beide direkten Duelle in der Vorsaison entschied Grefrath für sich. Für Büttgen ist das Rückspiel nun die Gelegenheit zur Revanche – und vielleicht die letzte Chance, noch einmal in das Rennen um die Spitzenplätze einzugreifen. Vier Punkte Rückstand hat der VfR auf die zweitplatzierten Vorster, zwölf auf Grefrath. „Es ist fast schon ein Muss für Büttgen, zu gewinnen, wenn sie oben dranbleiben oder sogar uns noch einholen wollen“, stellt Jörg Gartz fest. „Es wird bestimmt ein knappes und umkämpftes Spiel, aber ich bin zuversichtlich, dass wir zumindest nicht verlieren werden.“