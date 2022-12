Kreisliga A Neuss: Büttgen steht mächtig unter Druck Als Schlusslicht brauchen die Kicker des VfR dringend Punkte zum Auftakt der Rückrunde. Der TuS Grevenbroich will den Sieg gegen Glehn bestätigen.

In der Kreisliga A beginnt an diesem Wochenende die Rückrunde. Zwei Spiele stehen bis zur Winterpause noch an – für einige Teams sind diese zwei Duelle von enormer Bedeutung für die restliche Saison. Die Kellerkinder stehen mächtig unter Druck.

VfR Büttgen zum Siegen verdammt Pünktlich zum Hinrundenabschluss ist der VfR Büttgen auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Der Druck auf die Mannschaft von Trainer Nils Heryschek ist schon vor der Winterpause enorm. Jetzt stehen die Duelle gegen den TSV Norf (Sonntag, 15 Uhr) und die DJK Novesia (10. Dezember, 16 Uhr) an – zwei direkte Konkurrenten. „Wir müssen mindestens vier, wenn nicht sogar sechs Punkte holen. Nichts anderes als ein Sieg ist jetzt Pflicht. Ansonsten wird es für uns mehr als schwer, noch die Kurve zu bekommen“, sagt Trainer Heryschek. Gegen Norf macht ihm vor allem eines Hoffnung: Fast der gesamte Kader steht ihm zur Verfügung.

„Das kam in der Hinrunde fast nie vor. Wenn die Personaldecke stimmt, können wir es in der Rückrunde viel besser machen“, so Heryschek, der auch auf Neuzugänge hofft. Bislang ist aber noch nichts spruchreif. Nach 15. Spieltag steht der VfR Büttgen mit nur elf Zählern am Tabellenende. Seit sechs Spieltagen wartet Büttgen nun schon auf einen Sieg – und der soll gegen den TSV Norf nun endlich her. Der Aufsteiger schlägt sich bislang wacker, steht mit 13 Zählern noch über dem Strich, doch die Situation im Abstiegskampf ist eng.

TuS Grevenbroich hofft auf Aufschwung Erst am letzten Spieltag der Hinrunde konnte der TuS Grevenbroich mit einem Sieg gegen den SV Glehn etwas Hoffnung schöpfen. „Die Trainingsbeteiligung und Motivation der Jungs ist durch den Sieg direkt gestiegen“, verrät TuS-Trainer Jörg Gartz. Mit neuem Selbstvertrauen geht es für den TuS Grevenbroich gegen den SC Grimlinghausen. Die Hippelanker stehen zwar auf Rang sechs, der Vorsprung auf den TuS Grevenbroich (14. Platz) beträgt allerdings auch nur sechs Zähler. „Mit ein paar Siegen bist du ganz schnell wieder einstellig“, weiß Gartz. Sein Problem in der Hinrunde waren die vielen Ausfälle.

„Mir brechen kurzfristig immer wieder Spieler wegen Verletzungen oder Erkrankungen weg. Dann ist es sehr schwierig. Wenn wir alle beisammen haben, haben wir eine gute Mannschaft“, meint Gartz. Zum Abschluss des Jahres trifft der TuS Grevenbroich zunächst auf den SC Grimlinghausen (Sonntag, 15.30 Uhr) und dann auf den SV RW Elfgen (9. Dezember, 19.30 Uhr). „Mit drei Punkten aus den zwei Spielen wäre ich zufrieden“, gibt Gartz vor. Große Hoffnung auf Transfers in der zweiten Wechselperiode der Saison hat er nicht. „Wir hören uns natürlich um und führen Gespräche. Im Winter ist es aber extrem schwer, Spieler zu holen“, sagt Gartz.

Die weiteren Partien in der Kreisliga A Herbstmeister SVG Weißenberg wäre schon am Samstag (16 Uhr) zu Gast beim SV Bedburdyck/Gierath gewesen, die Gastgeber treten aber nicht an, die Punkte gibt es also kampflos. Im Spitzenspiel des Spieltags trifft der FC Delhoven auf den SV Uedesheim. Die DJK Novesia gastiert an diesem Sonntag (15 Uhr) beim SV Rosellen. Für Aufsteiger SV RW Elfgen geht es am Sonntag zum TuS Hackenbroich und der FC Zons ist vor heimischem Publikum gegen den SV Glehn gefordert.