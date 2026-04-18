Kreisliga A Neuss: Abstiegskampf spitzt sich zu

Reuschenberg misst sich mit dem FSV Vatan. – Foto: Norbert Jurczyk

Der TuS Reuschenberg steht aktuell auf dem letzten Tabellenplatz, der den Abstieg bedeuten würde, Vatan mit drei Punkten mehr zwei Ränge weiter vorne. Mit einem Sieg würde sich Reuschenberg aufgrund des besseren Torverhältnisses am FSV vorbeischieben und den Abstiegsplatz verlassen, selbst wenn Weißenberg II – die Mannschaft, die noch zwischen den beiden Teams steht – gegen Straberg gewinnt.

Morgen, 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss FSV Vatan TuS Reuschenberg Reuschenberg 15:30 PUSH Schophoven: "Wir wissen, dass es um viel geht"

„Wir haben uns in den letzten drei Wochen kontinuierlich gesteigert, die Ergebnisse gegen gute Mannschaften waren knapp – bei den Punkten sieht man es leider nicht“, sagt TuS-Trainer Lars Schophoven. Die Entwicklung stimme dennoch: „Die Stimmung ist gut, das Training auch, wir haben immer 18 Mann und können gut arbeiten.“ Vor dem Duell mit einem direkten Konkurrenten zählt vor allem die richtige Herangehensweise. „Ich erwarte eine ähnliche Einstellung und ein ähnliches Auftreten wie in den vergangenen Wochen, bin da aber zuversichtlich“, so Schophoven. Die Bedeutung der Partie sei allen Beteiligten bewusst. „Wir wissen, dass es um viel geht am Sonntag und insgesamt in den kommenden Wochen. Das lässt einen natürlich nicht kalt.“ Entsprechend erwartet er auch vom Gegner maximale Gegenwehr: „Vatan wird alles in die Waagschale werfen, sie stecken ebenso im Abstiegskampf wie wir.“

Auch beim FSV ist die Ausgangslage klar – allerdings unter schwierigen personellen Voraussetzungen. „Wir haben personelle Sorgen, viele Verletzte, und auch die Torwartprobleme halten an, da der geplante Wechsel zur Rückrunde doch nicht geklappt hat“, sagt Trainer Utku Ayaz. Entsprechend habe sich auch die erhoffte Entwicklung in der Tabelle nicht eingestellt: „Ebenso wenig hat unser Plan geklappt, einfach mal ein paar Spiele zu gewinnen, um jetzt schon Ruhe zu haben.“ Stattdessen spricht Ayaz von einem richtungweisenden Duell: „Jetzt ist es schon ein kleines, frühes Finalspiel um den Klassenerhalt.“ Den Gegner nimmt er dabei sehr ernst: „Reuschenberg hat sich zuletzt, etwa gegen Büttgen, gut verkauft. Die werden 90 Minuten alles geben und kämpfen – das müssen wir auch.“

Für den FSV zählt am Ende vor allem das Ergebnis. „Egal, ob wir schön spielen – Hauptsache, wir holen etwas Zählbares“, betont Ayaz. Gleichzeitig sieht er aber auch die eigene Qualität als entscheidenden Faktor: „Wenn wir unser Potenzial zeigen, wie zum Beispiel gegen Grefrath, dann bin ich zuversichtlich, dass wir gewinnen.“ Schon das 3:3 im Hinspiel hat gezeigt, wie eng es zwischen beiden Teams zugeht. „Das war sehr knapp, beide sind auf einem ähnlichen Niveau“, erinnert sich Schophoven. Für das Rückspiel rechnet er mit einer intensiven Begegnung: „Bei der Tabellensituation wird es hitzig und körperlich. Wichtig ist, dass wir ruhig auftreten und gut eingestellt sind.“