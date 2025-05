Kreisliga A: Nächster Absteiger steht fest! Homberg II verpasst Titel

Das sind die nächsten Spieltage

TV Asberg – SV Menzelen 3:6TV Asberg: Heiko Hütten, Engin Lale, Joshua Noel Hoppe, Ozan Sengül, Sahlan Elcim, Danilo Gazija, Lars Drauschke, Mirza Mulaomerovic, Tayfun Öztürk, Junior Holzum, Gökhan Öztürk - Trainer: Michael HoppeSV Menzelen: Eloi Vives, Nick Kuhlmann, Jonah Schelleckes (81. Tim Hebbering), David Utzka (46. Fabio Keisers), Max Güllekes, Niklas Kiwitt (46. Mario Alkämper), Niclas Kolkenbrock (83. Louis Freundorfer), Jamie Mark Pittschi, Luca Ackermann, Leon Kaußen (46. Tim Lange), Robin Brüggen - Trainer: Frank GriesdornSchiedsrichter: Enes Krupic (Moers)Tore: 1:0 Ozan Sengül (19.), 2:0 Gökhan Öztürk (40.), 2:1 Fabio Keisers (52.), 2:2 Luca Ackermann (63.), 2:3 Niclas Kolkenbrock (68. Foulelfmeter), 2:4 Robin Brüggen (69.), 2:5 Robin Brüggen (73.), 3:5 Gökhan Öztürk (83.), 3:6 Robin Brüggen (89.)

37. Spieltag

So., 25.05.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - SV Millingen

So., 25.05.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - OSC Rheinhausen

So., 25.05.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim

So., 25.05.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - TV Asberg

So., 25.05.25 15:30 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 25.05.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen



38. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SSV Lüttingen

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Millingen - ESV Hohenbudberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 01.06.25 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - Büdericher SV

So., 01.06.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Moers-Meerfeld

So., 01.06.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 01.06.25 15:30 Uhr TV Asberg - VfB Homberg II

So., 01.06.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Haesen-Hochheide

