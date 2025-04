Kreisliga-A-Nachklapp: Drei oben, drei unten in der Kreisliga A

Diese Konstellation verspricht Spannung. Zumindest an der Spitze. Noch sonnt sich dort der FC Brigachtal mit 45 Punkten, doch damit könnte es am Mittwochabend schon zu Ende sein. Da nämlich bestreitet die SG Riedböhringen/Fützen ihr Nachholspiel beim TuS Bonndorf II. Mit einem Sieg könnten die Gäste am FCB vorbeiziehen. Die Chancen stehen gut, denn der Tabellenzweite ist haushoher Favorit gegen das Schlusslicht. Doch Trainer Nuri Ardiclik mahnt zur Vorsicht. Er behauptet: "Gegen den Letzten zu spielen, ist immer schwer." Überhaupt schätze er die Arbeit von Bonndorfs Trainer Uwe Intlekofer, auch wenn sich dies bisher nicht in den Ergebnissen widerspiegle. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.