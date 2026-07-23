 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Kreisliga A Moers: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 26

Kreisliga A Moers: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand.

von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers.
Die Transfers. – Foto: Sven Hanisch

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Kreisliga A Moers
SV Sonsbeck II
GSV Moers II
SV Millingen
VfL R´hausen

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga A Moers! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Das sind die Transfers der Kreisliga A Moers 2026/27

Büdericher SV
Trainer: Frank Griesdorn
Zugänge: Carsten Röll (GSV Moers II), Musa Ilgar (VfB Lohberg II), Dibran Butuci (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Louis Pomrehn (PSV Wesel II), Mohamed Ali Aksoy (SV Ringenberg), Ali Sangari (FC Moers-Meerfeld), Emrullah Yavuz (Eintracht Duisburg), Jad Monzer (Reaktiviert), Dejan Pomrehn (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.)
Abgänge: Valentine Forsab (Büdericher SV II), Tobias Frings (Pausiert), Alexander Höppner (Pausiert)

ESV Hohenbudberg
Trainer: Ralf Röös
Zugänge: Aydin Türkeli (TV Asberg), Marcel Torsten Wichmann (SV Schwafheim II), Dennis Helmdach (TV Asberg II), Maximilian Angerhausen (TV Asberg II), Nick Hauptmann (Rumelner TV), Oguzhan Batuhan Dogan (MSV Moers II), Emirhan Dogan (VfL Rheinhausen)
Abgänge: Julian Thiel (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Lukas Thieme Ünver (VfB Homberg II), Mateusz Glied (Rumelner TV II), Chris Exner (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen)

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Trainer: Benjamin Reetz
Zugänge: Louis Scholl (GSV Moers), Leif Brunck (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Ben Haase (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Jonathan Hendricks (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Akram Hommani Jaouhari (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Arian Linßen (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Lars Maeding (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Ramez Manassra (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Finn Pokroppa (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Paul Reetz (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Lukas Töpper (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Lennox Wrobbel (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Noah Schäpertöns (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Franck Sylla (TV Asberg), Felix Dressler (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Tom Scholten (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Julien Schulz (SV Budberg II), Lejs Mujadzic (VfB Homberg), Lukas Töpper (), Dean Luca Arndt (), Stephan Winkler (), Timurcan Bozkurtan (), Robin Kuypers (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Abd-Elhadi Awn (Rumelner TV)
Abgänge: Andreas Oerschkes (GSV Moers), Dzejlan Bisevac (GSV Moers), Soner Cakmak (GSV Moers), Jonas Händler (GSV Moers), Sadin Hodzic (Karriereende), Dennis Müller (GSV Moers), Dawid Oskar Niedzielski (GSV Moers), Danil Samsonov (GSV Moers), Nico Tschuschke (GSV Moers), Emre Karip (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Musa Can Celik (), Aldin Mahmutovic (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Sebastian Burckhardt (Abgang), Almin Sogolj (Abgang), Bilal Ouizou (Abgang), Enes Sener (), Ali Bouâz (TV Asberg), Sebastian Burckhardt (TV Asberg), Enes Sener (TV Asberg), Almin Sogolj (TV Asberg), Bilal Ouizou (TV Asberg), Kevin Berns (Pausiert), Florian Menzenbach (Karriereende), Dibran Butuci (Büdericher SV)

FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Trainer: Tobias Schmitz
Zugänge: Finn Schulz (Concordia Rheinberg), Christian Hackmann (FC Viktoria Alpen 1911 e.V. II), Mohamed Camara (Rot-Weiß Venn), Melvin-Joel Fahl (1. FC Lintfort II)
Abgänge: Christof Winter (DJK Labbeck/Uedemerbruch), Dejan Pomrehn (Büdericher SV)

GSV Moers II
Trainer: José Antonio Garrido Mira
Zugänge: Nils Breder (GSV Moers), José Antonio Garrido Mira (1. FC Lintfort II), Muris Krupic (1. FC Lintfort II), Elvir Civic (1. FC Lintfort II), Kusuga Jürgen Kulakit Komolong (1. FC Lintfort II), Diego Sanchez (TV Asberg), Djamel Faiz Chaal (FC Rot-Weiß Moers), Hicham Biyad (Aus eigener U19), Florian Zukowski (1. FC Lintfort II), Daniel Kovacevic (1. FC Lintfort II), Joel Wansi (1. FC Lintfort II), Mustafa Ölmez (1. FC Lintfort II), Mikail Segmen (MSV Moers), Leon Haliti (1. FC Lintfort II)
Abgänge: Bajazit Ljesnjanin (TuS Asterlagen), Christian Skerwiderski (1. FC Lintfort), Lars Schenkendorf (), Patrick Heydrich (Private Gründe), Ramon Morawiec (GSV Moers), Russ Bryand Soh Fotso (GSV Moers), Aza Kader (GSV Moers), Carsten Röll (Büdericher SV), Ara Kader (MSV Moers II)

MSV Moers
Trainer: Ercan Erkal
Zugänge: Eren Okumus (SV Schwafheim), Serhat Karabulut (TV Asberg), Ogün Sengül (TV Asberg), Tayfun Öztürk (1. FC Lintfort II), Karim Diki (1. FC Lintfort II), Alexander Sandau (VfL Rheinhausen), Yusuf Kuci (VfL Repelen), Izzettin Kuci (VfL Repelen), Jamal Aanen (Rumelner TV II)
Abgänge: Mikail Segmen (GSV Moers II)

Rumelner TV
Trainer: Granit Haliti
Zugänge: Nicolas Lomp (GSV Moers), Phil Schornstein (Rumelner TV), Luke Stotzem (Rumelner TV), Max Tristan Riemenschneider (Rumelner TV), Xavier Sylvester Bambynek (Rumelner TV), Taylan Güler (Rumelner TV), Niklas Jadon Simon (Rumelner TV), Louis Felix Paslack (Rumelner TV), Ben Freitag (Rumelner TV), Sinan Akin (Rumelner TV), Tunahan Karakaya (TuS Asterlagen)
Abgänge: Anes Huskic (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Moritz Bergmann (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Elias Bergmann (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Sascha Fink (Rücktritt zum Saisonende), Günter Jager (Rücktritt zum Saisonende), Granit Haliti (Rücktritt zum Saisonende), Edis Bicic (Rücktritt zum Saisonende), Marcus Freuer (Rücktritt zum Saisonende), Marcus Freuer (GSV Moers), Philipp Kissel (FC Rumeln-Kaldenhausen), Turan Durmaz (GSG Duisburg II), Nick Hauptmann (ESV Hohenbudberg), Abd-Elhadi Awn (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Simon Haupt (VfL Rheinhausen), Leon Krahn (SpVgg Meiderich 06/95)

SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Trainer: Andreas Weinand
Zugänge: Anes Huskic (Rumelner TV), Moritz Bergmann (Rumelner TV), Aldin Mahmutovic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Elias Bergmann (Rumelner TV), Julian Thiel (ESV Hohenbudberg), Marvin Ehis (1. FC Lintfort), Robin Van Radecke (1. FC Lintfort), Peter Burian (VfL Repelen), Florian Ortstadt (Viktoria Goch), Mario Brescakovic (1. FC Lintfort II), Rohllah Sadat (VfL Repelen), Mehmet Ügüdür (VfL Repelen), Chris Exner (ESV Hohenbudberg), Khalil Al-Bazal (TV Asberg)
Abgänge: Felix Dressler (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Tom Scholten (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Dominik Sommer (TV Kapellen), Marvin Schwenzfeier (TV Kapellen), Robin Kuypers (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Savio Carvalho Rodrigues (VfB Uerdingen)

SSV Lüttingen
Trainer: Mirko Poplawski
Zugänge: Luca Kötter (), Daniel Sederstrem ()
Abgänge: Viktor Brem (TuS Xanten), Daniel Zarko (SV Menzelen)

SV Budberg III
Trainer: Helge Coerdt, Thorsten Feß, Kevin Lünebach
Zugänge: Arne Grundmann (SV Budberg II), Kevin Lünebach (SV Budberg III), Dominik Jöns (SV Budberg II), Mathis Kehrmann (SV Budberg II), Vincent Heinsch (Concordia Rheinberg II)
Abgänge: Kevin Lünebach (SV Budberg III), Ricardo Andriejewski (Pausiert)

SV Menzelen
Trainer: Dominik Seemann, Jesse Weißenfels
Zugänge: Tim Lange (Borussia Veen), Daniel Zarko (SSV Lüttingen), Luca Petrow (Aus eigener Jugend), Leon Petrow (Aus eigener Jugend), Jadon Hövel (Aus eigener Jugend), Jason Luc Kühnen (Aus eigener Jugend), Matthias Freundorfer (Aus eigener Jugend), Jonas Keienborg (Aus eigener Jugend), Phil Mönikes (Sportfreunde 97/30 Lowick)
Abgänge: keine

SV Millingen
Trainer: Fabian Scholz
Zugänge: Dino Nadarevic (Concordia Rheinberg), Alkan Atli (1. FC Lintfort II), Luca Simon (Eigene A-Jugend), Serkan Atli (1. FC Lintfort II), Christiaan Fischer (1. FC Lintfort II), Enes Kocoglu (1. FC Lintfort II), Hakan Uzun (1. FC Lintfort)
Abgänge: Edin Imamagic (SV Viktoria Birten), Noel Benga (TuS Borth), Bastian Nocon (SV Sonsbeck II), Ricardo Schiff (SV Alemannia Kamp), Raphael Boenig (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen II), Jan-Niklas Block (TV Kapellen)

SV Schwafheim
Trainer: Ralf Gemmer
Zugänge: Farid Okhunov (MTV Union Hamborn), Marvin Slatinjek (VfL Repelen), Marius Geßmann (VfL Repelen), Felix Gotthardt (VfB Homberg II), Deniz Kaya (Duisburger FV 08)
Abgänge: Enes Parimli (GSV Moers), Serkan Durak (GSV Moers), Eren Okumus (MSV Moers), Leon Müntjes (Glück-Auf Sterkrade), Hayate Abe (berufsbedingt nach Japan), Jetmir Deskaj (Ziel unbekannt), Jens Dickmann (als Trainer), Aboubacar Fofana (TSV Nieukerk), Kaan Aydin (Ziel unbekannt), Jens Dickmann (TuS Baerl), Danilo Gazija (TV Asberg), Oliwier Maksymilian Lebowski (SV 08/29 Friedrichsfeld)

SV Sonsbeck II
Trainer: Norbert Quinders
Zugänge: Bastian Nocon (SV Millingen)
Abgänge: Bennet Stabenau (SV Rheinkraft Ginderich)

TV Asberg
Trainer: Marco Schmitz
Zugänge: Marco Schmitz (), Rene Brabender (), Dennis Helmdach (), David Ivanovski (), Etienne Kallies (), Benjamin-Dennis Methner (), Kevin Mpuna Matinu (), David Srdanovic (), Pascal Sikorska (), Maximilian Turner (), Leon Klinkenberg (), Stephen Antwi (VfB Homberg II), Arber Arifi (VfB Homberg II), Ali Bouâz (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Lars Brandes (OSC Rheinhausen), Philipp Jähnert (OSC Rheinhausen), Sebastian Burckhardt (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Arsan Azeez Halee Halee (SpVgg Meiderich 06/95), Enes Sener (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Schamil Kunji (VfL Rheinhausen), Almin Sogolj (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Bilal Ouizou (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Salwan Radi (TuS Baerl), Erik Klaus (OSC Rheinhausen), Selim Kudu (OSC Rheinhausen III), Kerim Can Inci (OSC Rheinhausen), Arian Kobiljar (1. FC Lintfort), Danilo Gazija (SV Schwafheim), Mervan Uygun (1. FC Lintfort II), Arda Keskin (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930)
Abgänge: Alen Brajic (TuS Asterlagen), Junior Holzum (TuS Asterlagen), Thomas Wilbers (Karriereende), Petros Siainis (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Konstantinos Siainis (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Alend Said Ali (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Sahlan Elcim (TuS Asterlagen), Justin Gellert (Ziel unbekannt), Michael Hoppe (), Gabriel Graeber (), Lars Drauschke (Unbekannt), Tom Conrad (), Aydin Türkeli (), Serhat Karabulut (MSV Moers), Ogün Sengül (MSV Moers), Michel Müller (), Franck Sylla (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Ben Elias Mockenhaupt (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Aydin Türkeli (ESV Hohenbudberg), Timo Hahn (FC Traar II), Justin Gellert (VfB Homberg II), Gabriel Graeber (VfB Homberg II), Lars Drauschke (VfB Homberg II), Kilian Cüneyt Rabe (TuS Asterlagen), Diego Sanchez (GSV Moers II), Max Marten (VfL Rheinhausen), Dominik Kischel (SV Schwafheim II), Tom Conrad (TV Kapellen), Joshua Noel Hoppe (FC Moers-Meerfeld), Jan David Prednik (FC Moers-Meerfeld), Marcel Loos (SV Schwafheim II), Khalil Al-Bazal (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen)

VfL Rheinhausen
Trainer: Kevin Hanebeck
Zugänge: Max Marten (TV Asberg), Kilian Schaar (VfB Homberg), Kubilay Emirhan Enis (FC Rumeln-Kaldenhausen), Ihab Dughan (FC Rumeln-Kaldenhausen)
Abgänge: Alexander Sandau (MSV Moers), Kevin Marcel Kroggel (VfB Homberg II), Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (TuS Asterlagen), Julian Daniel Gardocki (TuS Asterlagen), Jannis Müller (FC Traar), Schamil Kunji (TV Asberg), Niklas Vorwerk (TuS Baerl), Emirhan Dogan (ESV Hohenbudberg)

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