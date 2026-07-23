Kreisliga A Moers: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 26

GSV Moers IITrainer:
José Antonio Garrido MiraZugänge:
Nils Breder (GSV Moers), José Antonio Garrido Mira (1. FC Lintfort II), Muris Krupic (1. FC Lintfort II), Elvir Civic (1. FC Lintfort II), Kusuga Jürgen Kulakit Komolong (1. FC Lintfort II), Diego Sanchez (TV Asberg), Djamel Faiz Chaal (FC Rot-Weiß Moers), Hicham Biyad (Aus eigener U19), Florian Zukowski (1. FC Lintfort II), Daniel Kovacevic (1. FC Lintfort II), Joel Wansi (1. FC Lintfort II), Mustafa Ölmez (1. FC Lintfort II), Mikail Segmen (MSV Moers), Leon Haliti (1. FC Lintfort II)Abgänge:
Bajazit Ljesnjanin (TuS Asterlagen), Christian Skerwiderski (1. FC Lintfort), Lars Schenkendorf (), Patrick Heydrich (Private Gründe), Ramon Morawiec (GSV Moers), Russ Bryand Soh Fotso (GSV Moers), Aza Kader (GSV Moers), Carsten Röll (Büdericher SV), Ara Kader (MSV Moers II)MSV MoersTrainer:
Ercan ErkalZugänge:
Eren Okumus (SV Schwafheim), Serhat Karabulut (TV Asberg), Ogün Sengül (TV Asberg), Tayfun Öztürk (1. FC Lintfort II), Karim Diki (1. FC Lintfort II), Alexander Sandau (VfL Rheinhausen), Yusuf Kuci (VfL Repelen), Izzettin Kuci (VfL Repelen), Jamal Aanen (Rumelner TV II)Abgänge:
Mikail Segmen (GSV Moers II)Rumelner TVTrainer:
Granit HalitiZugänge:
Nicolas Lomp (GSV Moers), Phil Schornstein (Rumelner TV), Luke Stotzem (Rumelner TV), Max Tristan Riemenschneider (Rumelner TV), Xavier Sylvester Bambynek (Rumelner TV), Taylan Güler (Rumelner TV), Niklas Jadon Simon (Rumelner TV), Louis Felix Paslack (Rumelner TV), Ben Freitag (Rumelner TV), Sinan Akin (Rumelner TV), Tunahan Karakaya (TuS Asterlagen)Abgänge:
Anes Huskic (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Moritz Bergmann (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Elias Bergmann (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Sascha Fink (Rücktritt zum Saisonende), Günter Jager (Rücktritt zum Saisonende), Granit Haliti (Rücktritt zum Saisonende), Edis Bicic (Rücktritt zum Saisonende), Marcus Freuer (Rücktritt zum Saisonende), Marcus Freuer (GSV Moers), Philipp Kissel (FC Rumeln-Kaldenhausen), Turan Durmaz (GSG Duisburg II), Nick Hauptmann (ESV Hohenbudberg), Abd-Elhadi Awn (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Simon Haupt (VfL Rheinhausen), Leon Krahn (SpVgg Meiderich 06/95)SpVgg Rheurdt-SchaephuysenTrainer:
Andreas WeinandZugänge:
Anes Huskic (Rumelner TV), Moritz Bergmann (Rumelner TV), Aldin Mahmutovic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Elias Bergmann (Rumelner TV), Julian Thiel (ESV Hohenbudberg), Marvin Ehis (1. FC Lintfort), Robin Van Radecke (1. FC Lintfort), Peter Burian (VfL Repelen), Florian Ortstadt (Viktoria Goch), Mario Brescakovic (1. FC Lintfort II), Rohllah Sadat (VfL Repelen), Mehmet Ügüdür (VfL Repelen), Chris Exner (ESV Hohenbudberg), Khalil Al-Bazal (TV Asberg)Abgänge:
Felix Dressler (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Tom Scholten (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Dominik Sommer (TV Kapellen), Marvin Schwenzfeier (TV Kapellen), Robin Kuypers (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Savio Carvalho Rodrigues (VfB Uerdingen)SSV LüttingenTrainer:
Mirko PoplawskiZugänge:
Luca Kötter (), Daniel Sederstrem ()Abgänge:
Viktor Brem (TuS Xanten), Daniel Zarko (SV Menzelen)SV Budberg IIITrainer:
Helge Coerdt, Thorsten Feß, Kevin LünebachZugänge:
Arne Grundmann (SV Budberg II), Kevin Lünebach (SV Budberg III), Dominik Jöns (SV Budberg II), Mathis Kehrmann (SV Budberg II), Vincent Heinsch (Concordia Rheinberg II)Abgänge:
Kevin Lünebach (SV Budberg III), Ricardo Andriejewski (Pausiert)SV MenzelenTrainer:
Dominik Seemann, Jesse WeißenfelsZugänge:
Tim Lange (Borussia Veen), Daniel Zarko (SSV Lüttingen), Luca Petrow (Aus eigener Jugend), Leon Petrow (Aus eigener Jugend), Jadon Hövel (Aus eigener Jugend), Jason Luc Kühnen (Aus eigener Jugend), Matthias Freundorfer (Aus eigener Jugend), Jonas Keienborg (Aus eigener Jugend), Phil Mönikes (Sportfreunde 97/30 Lowick)Abgänge:
keineSV MillingenTrainer:
Fabian ScholzZugänge:
Dino Nadarevic (Concordia Rheinberg), Alkan Atli (1. FC Lintfort II), Luca Simon (Eigene A-Jugend), Serkan Atli (1. FC Lintfort II), Christiaan Fischer (1. FC Lintfort II), Enes Kocoglu (1. FC Lintfort II), Hakan Uzun (1. FC Lintfort)Abgänge:
Edin Imamagic (SV Viktoria Birten), Noel Benga (TuS Borth), Bastian Nocon (SV Sonsbeck II), Ricardo Schiff (SV Alemannia Kamp), Raphael Boenig (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen II), Jan-Niklas Block (TV Kapellen)SV SchwafheimTrainer:
Ralf GemmerZugänge:
Farid Okhunov (MTV Union Hamborn), Marvin Slatinjek (VfL Repelen), Marius Geßmann (VfL Repelen), Felix Gotthardt (VfB Homberg II), Deniz Kaya (Duisburger FV 08)Abgänge:
Enes Parimli (GSV Moers), Serkan Durak (GSV Moers), Eren Okumus (MSV Moers), Leon Müntjes (Glück-Auf Sterkrade), Hayate Abe (berufsbedingt nach Japan), Jetmir Deskaj (Ziel unbekannt), Jens Dickmann (als Trainer), Aboubacar Fofana (TSV Nieukerk), Kaan Aydin (Ziel unbekannt), Jens Dickmann (TuS Baerl), Danilo Gazija (TV Asberg), Oliwier Maksymilian Lebowski (SV 08/29 Friedrichsfeld)SV Sonsbeck IITrainer:
Norbert QuindersZugänge:
Bastian Nocon (SV Millingen)Abgänge:
Bennet Stabenau (SV Rheinkraft Ginderich)TV AsbergTrainer:
Marco SchmitzZugänge:
Marco Schmitz (), Rene Brabender (), Dennis Helmdach (), David Ivanovski (), Etienne Kallies (), Benjamin-Dennis Methner (), Kevin Mpuna Matinu (), David Srdanovic (), Pascal Sikorska (), Maximilian Turner (), Leon Klinkenberg (), Stephen Antwi (VfB Homberg II), Arber Arifi (VfB Homberg II), Ali Bouâz (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Lars Brandes (OSC Rheinhausen), Philipp Jähnert (OSC Rheinhausen), Sebastian Burckhardt (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Arsan Azeez Halee Halee (SpVgg Meiderich 06/95), Enes Sener (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Schamil Kunji (VfL Rheinhausen), Almin Sogolj (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Bilal Ouizou (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Salwan Radi (TuS Baerl), Erik Klaus (OSC Rheinhausen), Selim Kudu (OSC Rheinhausen III), Kerim Can Inci (OSC Rheinhausen), Arian Kobiljar (1. FC Lintfort), Danilo Gazija (SV Schwafheim), Mervan Uygun (1. FC Lintfort II), Arda Keskin (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930)Abgänge:
Alen Brajic (TuS Asterlagen), Junior Holzum (TuS Asterlagen), Thomas Wilbers (Karriereende), Petros Siainis (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Konstantinos Siainis (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Alend Said Ali (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Sahlan Elcim (TuS Asterlagen), Justin Gellert (Ziel unbekannt), Michael Hoppe (), Gabriel Graeber (), Lars Drauschke (Unbekannt), Tom Conrad (), Aydin Türkeli (), Serhat Karabulut (MSV Moers), Ogün Sengül (MSV Moers), Michel Müller (), Franck Sylla (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Ben Elias Mockenhaupt (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Aydin Türkeli (ESV Hohenbudberg), Timo Hahn (FC Traar II), Justin Gellert (VfB Homberg II), Gabriel Graeber (VfB Homberg II), Lars Drauschke (VfB Homberg II), Kilian Cüneyt Rabe (TuS Asterlagen), Diego Sanchez (GSV Moers II), Max Marten (VfL Rheinhausen), Dominik Kischel (SV Schwafheim II), Tom Conrad (TV Kapellen), Joshua Noel Hoppe (FC Moers-Meerfeld), Jan David Prednik (FC Moers-Meerfeld), Marcel Loos (SV Schwafheim II), Khalil Al-Bazal (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen)VfL RheinhausenTrainer:
Kevin HanebeckZugänge:
Max Marten (TV Asberg), Kilian Schaar (VfB Homberg), Kubilay Emirhan Enis (FC Rumeln-Kaldenhausen), Ihab Dughan (FC Rumeln-Kaldenhausen)Abgänge:
Alexander Sandau (MSV Moers), Kevin Marcel Kroggel (VfB Homberg II), Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (TuS Asterlagen), Julian Daniel Gardocki (TuS Asterlagen), Jannis Müller (FC Traar), Schamil Kunji (TV Asberg), Niklas Vorwerk (TuS Baerl), Emirhan Dogan (ESV Hohenbudberg)
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