Allgemeines
Alpen kann nicht spielen.
Alpen kann nicht spielen. – Foto: Steffen Schmitz

Kreisliga A Moers: Viktoria Alpen kann gegen Asberg nicht spielen

Kreisliga A Moers: Der FC Neukirchen-Vluyn II und Concordia Rheinberg jubeln aus unterschiedlichen Gründen über ihre Siege. Das Gastspiel von Viktoria Alpen beim TV Asberg fällt aus.

Kreisliga A Moers: Der FC Neukirchen-Vluyn II bezwang den SSV Lüttingen am Dienstag, Concordia Rheinberg legte am Donnerstag im Kellerduell gegen den SV Millingen den zweiten Sieg in Serie nach. Das Gastspiel von Viktoria Alpen beim TV Asberg fällt aus. So läuft der 8. Spieltag!

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Di., 30.09.2025, 20:00 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
1
0
Abpfiff
Schon am Dienstagabend duellierten sich der FC Neukirchen-Vluyn II und der SSV Lüttingen. Auch wenn die Gäste nur im Mittelfeld rangieren, war es in dieser engen Liga dennoch ein Topspiel. Nach einer Nullnummer zur Pause konterte die Bezirksliga-Reserve auf eigenem Platz und schlug durch Dzejlan Bisevac (57.) eiskalt zu. Diesen knappen Vorsprung verteidigte Vluyn II, deshalb steht der FC vorerst an der Spitze der Kreisliga A Moers.

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II – SSV Lüttingen 1:0
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Dawid Oskar Niedzielski, Jonas Händler (80. Sidan Lale), Marvin Sprzagalla, Miro Dag (90. Sultan Makaschev), Soner Cakmak (86. Aldin Mahmutovic), Dzejlan Bisevac (73. Almin Muminovic), Danil Samsonov, Emre Karip, Bilal Ouizou, Musa Can Celik (84. Sadin Hodzic) - Trainer: Armend Butuci - Trainer: Andreas Oerschkes
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Robin Sebastian Bömer, Viktor Brem, Marius Neinhuis, Julian Rüttermann, Paul Henrik Voß, Lars Neinhuis, Lars van Schyndel, Janik Schweers, Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski
Schiedsrichter: Leah Kömpel - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Dzejlan Bisevac (57.)
Rot: Marius Neinhuis (92./SSV Lüttingen/Unsportlichkeit)

Gestern, 20:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
4
2
Abpfiff

So schnell kann es gehen: Nach zwei Siegen in Folge hat Concordia Rheinberg den Tabellenkeller verlassen und schöpft plötzlich neuen Mut. Frederic Böhme und Max Knöpel ließ die Gastgeber früh jubeln (3. & 17.), doch in der Folge erzielte der SV Millingen gleich zweimal den Anschlusstreffer. Gewissheit brachte erst der zweite Streich von Knöpel, der in der 78. Minute das 4:2 erzielte und damit den Dreier sicherte. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den FC Meerfeld fünf Punkte, Millingen bleibt bei einem Zähler stehen.

Concordia Rheinberg – SV Millingen 4:2
Concordia Rheinberg: Henrik van de Mötter, Alexander Bentgens, Niklas Noll, Max Knöpel, Julien Schulik, Nils Hoffacker (91. Finn Schulz), Dino Nadarevic (93. Mujo Adanalic), Christoph Berghausen, Frederic Böhme, Tim Meier (75. Joel Vallender), Kevin Röös - Trainer: Manfred Wranik
SV Millingen: Noel Benga, Timur Aydin (46. Luis Bernd Heinrich), Timur Zenk, Steven Schön (68. Robin Joe Pils), Tom Parthum, Darvin Goecke, Nick Deutz (79. Ricardo Schiff), Domenique Cremers, Nico Parthum, Yannick Alexander Saunus (85. Badri Müller), Robin Joe Pils - Trainer: Oliver Kraft
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Frederic Böhme (3.), 2:0 Max Knöpel (17.), 2:1 Tom Parthum (40.), 3:1 Dino Nadarevic (43.), 3:2 Nico Parthum (53.), 4:2 Max Knöpel (78.)

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
Abgesagt
Gewiss ist schon, dass die Partie zwischen dem TV Asberg und Viktoria Alpen am Sonntag nicht über die Bühne gehen wird. Das Spiel wurde abgesagt, wie Gast Alpen bekanntgibt: "Das für Sonntag geplante Spiel unserer Ersten Mannschaft gegen den TV Asberg muss leider abgesagt werden, da aufgrund von zu vielen Ausfällen nicht genügend Spieler zur Verfügung stehen." Ob der Vergleich später ausgetragen oder zugunsten des TVA gewertet wird, ist am Feiertag noch nicht bekannt.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
15:00
Spieltext Rheurdt-Sch. - SV Budberg II

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
15:30live
Spieltext Schwafheim - VfL R´hausen

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
15:30
Spieltext SV Menzelen - SV Sonsbeck II

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
15:15
Spieltext FC Meerfeld - Schwafheim II

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
15:30live
Spieltext Rumelner TV - BüdericherSV

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
15:00live
Spieltext Hohenbudb. - GSV Moers II

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Di., 07.10.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Concordia Rheinberg
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - TV Asberg
So., 12.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - ESV Hohenbudberg
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Schwafheim II
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Millingen - FC Moers-Meerfeld
So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 12.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - Rumelner TV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Schwafheim

10. Spieltag
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SSV Lüttingen
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - Büdericher SV
So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Schwafheim II - SV Millingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 19.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Menzelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - GSV Moers II
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - VfL Rheinhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Sonsbeck II
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Budberg II

