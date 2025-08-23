 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Menzelen will wieder einen Schritt schneller sein.
Menzelen will wieder einen Schritt schneller sein. – Foto: Marcel Eichholz

Kreisliga A Moers: SV Menzelen ist Tabellenführer

Kreisliga A Moers: Der SV Menzelen eröffnet den Spieltag unter Flutlicht gegen den Büdericher SV. Viktoria Alpen empfängt den SV Budberg II zum Topspiel.

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Als Tabellendritter ist der SV Menzelen grandios in die Saison gestartet und will am Freitagabend die Tabellenführung mit einem Sieg gegen den Büdericher SV übernehmen. Am 2. Spieltag der Kreisliga A Moers ist das Duell zwischen Viktoria Alpen und dem SV Budberg II außerdem ein Formcheck für beide Klubs.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Gestern, 20:00 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
3
0
Abpfiff
Der SV Menzelen hat am Freitag die Tabellenführung der Kreisliga A Moers übernommen! Gegen den Büdericher SV gelang ein klarer 3:0-Erfolg, allerdings parierte Eloi Vives in der Schlussphase auch einen Strafstoß der Gäste, ansonsten hätte es durchaus nochmal spannend werden können. Mit 7:1-Toren nach zwei Partien könnte die Bilanz für Frank Griesdorn kaum besser sein, dagegen könnte Büderich am Sonntag auf einen Abstiegsplatz abstürzen.

SV Menzelen – Büdericher SV 3:0
SV Menzelen: Eloi Vives, Jonah Schelleckes, David Utzka (90. Nick Kuhlmann), Max Güllekes, Marcel Timm, Niklas Kiwitt, Jamie Mark Pittschi, Luca Terfloth, Mario Alkämper (66. Fabio Keisers), Robin Brüggen, Constantin van Elten (85. Jan Jörg Mosters) - Trainer: Frank Griesdorn
Büdericher SV: Malik Adilovic, Marius Ploch (40. Philipp Konrad), Jan Satzinger, Pascal Rusch, Markus Dachwitz, Valentine Forsab, Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Miguel Ernst, Canberk Cevirgen (57. Hubert Welens), Sascha Ströter - Trainer: Dominik Seemann - Trainer: Jesse Weißenfels
Schiedsrichter: Bastiaan Leenders - Zuschauer: 190
Tore: 1:0 Jamie Mark Pittschi (36.), 2:0 Robin Brüggen (73.), 3:0 Fabio Keisers (89.)
Besondere Vorkommnisse: Sascha Ströter (Büdericher SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Eloi Vives (83.).

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
15:00
Spieltext Rheurdt-Sch. - C. Rheinberg

Morgen, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
15:30live
Spieltext FC Neuk.-Vlu II - FC Meerfeld

Morgen, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
15:00live
Spieltext TV Asberg - Schwafheim II

Morgen, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
15:30live
Spieltext Schwafheim - SV Millingen

Morgen, 15:30 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
15:30live
Spieltext VfL R´hausen - GSV Moers II

Morgen, 15:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
15:00live
Spieltext FC Alpen - SV Budberg II

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
15:00live
Spieltext Lüttingen - SV Sonsbeck II

Morgen, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
15:00live
Spieltext Hohenbudb. - Rumelner TV

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Di., 26.08.25 19:30 Uhr SV Millingen - TV Asberg
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Rumelner TV
So., 31.08.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - ESV Hohenbudberg
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Budberg II - VfL Rheinhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Menzelen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

4. Spieltag
Mi., 03.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SSV Lüttingen
Do., 04.09.25 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Moers-Meerfeld
So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim II
So., 07.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - Büdericher SV
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Sonsbeck II
So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Millingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - GSV Moers II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Budberg II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Concordia Rheinberg

_______________

André NückelAutor