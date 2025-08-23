Kreisliga A Moers: SV Menzelen ist Tabellenführer

Als Tabellendritter ist der SV Menzelen grandios in die Saison gestartet und will am Freitagabend die Tabellenführung mit einem Sieg gegen den Büdericher SV übernehmen. Am 2. Spieltag der Kreisliga A Moers ist das Duell zwischen Viktoria Alpen und dem SV Budberg II außerdem ein Formcheck für beide Klubs.

Der SV Menzelen hat am Freitag die Tabellenführung der Kreisliga A Moers übernommen! Gegen den Büdericher SV gelang ein klarer 3:0-Erfolg, allerdings parierte Eloi Vives in der Schlussphase auch einen Strafstoß der Gäste, ansonsten hätte es durchaus nochmal spannend werden können. Mit 7:1-Toren nach zwei Partien könnte die Bilanz für Frank Griesdorn kaum besser sein, dagegen könnte Büderich am Sonntag auf einen Abstiegsplatz abstürzen.

SV Menzelen – Büdericher SV 3:0

SV Menzelen: Eloi Vives, Jonah Schelleckes, David Utzka (90. Nick Kuhlmann), Max Güllekes, Marcel Timm, Niklas Kiwitt, Jamie Mark Pittschi, Luca Terfloth, Mario Alkämper (66. Fabio Keisers), Robin Brüggen, Constantin van Elten (85. Jan Jörg Mosters) - Trainer: Frank Griesdorn

Büdericher SV: Malik Adilovic, Marius Ploch (40. Philipp Konrad), Jan Satzinger, Pascal Rusch, Markus Dachwitz, Valentine Forsab, Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Miguel Ernst, Canberk Cevirgen (57. Hubert Welens), Sascha Ströter - Trainer: Dominik Seemann - Trainer: Jesse Weißenfels

Schiedsrichter: Bastiaan Leenders - Zuschauer: 190

Tore: 1:0 Jamie Mark Pittschi (36.), 2:0 Robin Brüggen (73.), 3:0 Fabio Keisers (89.)

Besondere Vorkommnisse: Sascha Ströter (Büdericher SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Eloi Vives (83.).

Morgen, 15:00 Uhr TV Asberg TV Asberg SV Schwafheim Schwafheim II 15:00

Morgen, 15:30 Uhr SV Schwafheim Schwafheim SV Millingen SV Millingen 15:30

Morgen, 15:00 Uhr SSV Lüttingen Lüttingen SV Sonsbeck SV Sonsbeck II 15:00

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag

Di., 26.08.25 19:30 Uhr SV Millingen - TV Asberg

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Rumelner TV

So., 31.08.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - ESV Hohenbudberg

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Budberg II - VfL Rheinhausen

So., 31.08.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Menzelen

So., 31.08.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim

So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II



4. Spieltag

Mi., 03.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SSV Lüttingen

Do., 04.09.25 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Moers-Meerfeld

So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim II

So., 07.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - Büdericher SV

So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Sonsbeck II

So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Millingen

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - GSV Moers II

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Budberg II

So., 07.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Concordia Rheinberg

