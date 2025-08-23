Kreisliga A Moers: SV Menzelen ist Tabellenführer

Als Tabellendritter ist der SV Menzelen grandios in die Saison gestartet und will am Freitagabend die Tabellenführung mit einem Sieg gegen den Büdericher SV übernehmen. Am 2. Spieltag der Kreisliga A Moers ist das Duell zwischen Viktoria Alpen und dem SV Budberg II außerdem ein Formcheck für beide Klubs.
SV Menzelen – Büdericher SV 3:0
SV Menzelen: Eloi Vives, Jonah Schelleckes, David Utzka (90. Nick Kuhlmann), Max Güllekes, Marcel Timm, Niklas Kiwitt, Jamie Mark Pittschi, Luca Terfloth, Mario Alkämper (66. Fabio Keisers), Robin Brüggen, Constantin van Elten (85. Jan Jörg Mosters) - Trainer: Frank Griesdorn
Büdericher SV: Malik Adilovic, Marius Ploch (40. Philipp Konrad), Jan Satzinger, Pascal Rusch, Markus Dachwitz, Valentine Forsab, Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Miguel Ernst, Canberk Cevirgen (57. Hubert Welens), Sascha Ströter - Trainer: Dominik Seemann - Trainer: Jesse Weißenfels
Schiedsrichter: Bastiaan Leenders - Zuschauer: 190
Tore: 1:0 Jamie Mark Pittschi (36.), 2:0 Robin Brüggen (73.), 3:0 Fabio Keisers (89.)
Besondere Vorkommnisse: Sascha Ströter (Büdericher SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Eloi Vives (83.).
3. Spieltag
Di., 26.08.25 19:30 Uhr SV Millingen - TV Asberg
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Rumelner TV
So., 31.08.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - ESV Hohenbudberg
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Budberg II - VfL Rheinhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Menzelen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
4. Spieltag
Mi., 03.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SSV Lüttingen
Do., 04.09.25 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Moers-Meerfeld
So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim II
So., 07.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - Büdericher SV
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Sonsbeck II
So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Millingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - GSV Moers II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Budberg II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Concordia Rheinberg
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: