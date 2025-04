Kreisliga A Moers: SV Budberg II verabschiedet sich aus Titelrennen

Der SSV Lüttingen bleibt erster Verfolger, musste sich bei Viktoria Alpen aber von einem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand erholen. Janik Schweers traf wie gegen Homberg doppelt und sicherte noch den 4:2-Erfolg. Die weiteren Ergebnisse

Das sind die nächsten Spieltage

Gegen Concordia Rheinberg zeigte sich Tabellenführer VfB Homberg II nach der jüngsten Pleite gegen den SSV Lüttingen gut erholt und feierte einen 6:2-Erfolg gegen das Kellerkind. Damit ist der SV Budberg II auf sieben Punkte distanziert, ohne den Rückzug von Orsoy wären es sogar zehn. Allerdings wird sich dieses "Defizit" in den kommenden Wochen ausgleichen, weil Homberg II einmal weniger als Lüttingen und Budberg gespielt hat. Dann hätte der Spitzenreiter, womöglich, zehn Punkte Vorsprung auf Rang drei.

30. Spieltag

Fr., 11.04.25 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - Rumelner TV

Fr., 11.04.25 19:30 Uhr Concordia Rheinberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - VfB Homberg II

So., 13.04.25 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Menzelen

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 13.04.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 13.04.25 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Orsoy

So., 13.04.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Moers-Meerfeld

So., 13.04.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Haesen-Hochheide

So., 13.04.25 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - TV Asberg



31. Spieltag

Di., 15.04.25 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - VfL Rheinhausen

Mi., 16.04.25 20:00 Uhr TV Asberg - SV Millingen

Mi., 16.04.25 20:00 Uhr VfB Homberg II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Do., 17.04.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - Concordia Rheinberg

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SV Orsoy - SSV Lüttingen

Do., 17.04.25 19:30 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - Büdericher SV

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SV Menzelen - ESV Hohenbudberg

Do., 17.04.25 19:30 Uhr Rumelner TV - SV Budberg II

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - OSC Rheinhausen

Do., 17.04.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Schwafheim

