Kreisliga A Moers: Sechs Mannschaften haben noch nicht gewonnen

Sechs Teams sind nach sechs Spieltagen in der Kreisliga A Moers noch sieglos: SV Schwafheim II, der Büdericher SV, der FC Moers-Meerfeld, der SV Millingen, Concordia Rheinberg und der GSV Moers II. Die besten Aussichten am 7. Spieltag haben sicherlich Schwafheim II und Rheinberg, denn die beiden Klubs treffen im direkten Duell aufeinander. Für die anderen Klubs geht es gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte - so läuft der Spieltag!

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Millingen SV Millingen Rumelner TV Rumelner TV 15:00 live PUSH

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SSV Lüttingen Lüttingen TV Asberg TV Asberg 15:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag

Di., 30.09.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SSV Lüttingen

Do., 02.10.25 20:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Millingen

So., 05.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg II

So., 05.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 05.10.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - GSV Moers II

So., 05.10.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim II

So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - VfL Rheinhausen

So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Sonsbeck II

So., 05.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Büdericher SV



9. Spieltag

Di., 07.10.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Concordia Rheinberg

Fr., 10.10.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - TV Asberg

So., 12.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - ESV Hohenbudberg

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Schwafheim II

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Millingen - FC Moers-Meerfeld

So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 12.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - Rumelner TV

So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Schwafheim

