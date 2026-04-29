Kreisliga A Moers: Schwafheim-Rückzug wirbelt Tabelle durcheinander

Auch im Tabellenkeller spitzt sich die Lage zu. Der SV Millingen (15 Punkte) liegt weiterhin sechs Zähler hinter dem Abstiegsrelegationsplatz, den aktuell Meerfeld (21) belegt. Für Moers II (23) und Viktoria Alpen nach dem 2:9-Debakel beim Rumelener TV (24, ein Spiel mehr) bleibt die Situation ebenfalls angespannt. Viktoria-Trainer Tobias Schmitz fand ungewohnt deutliche Worte: „Ich stelle mich eigentlich immer vor meine Mannschaft und nehme sie in Schutz. Aber das, was aktuell läuft, geht gar nicht. Jeder Spieler muss seine Einstellung hinterfragen. Was wir derzeit zeigen, hat nichts mit A-Liga-Fußball zutun.“

Besonders bitter verlief der Spieltag für Millingen: Die 1:3-Niederlage beim Büdericher SV war für Trainer Fabian Scholz nur schwer in Worte zu fassen. „Bei bestem Fußballwetter spielen wir, statt auf Rasen, auf dem kleinen Ascheplatz, wo kaum vernünftiger Fußball zustande kommen kann. Es gab viele lange Bälle, da tut sich jede Mannschaft schwer“, erklärte der Coach und haderte vor allem damit, dass seine Elf alle drei Treffer aus unübersichtlichen Situationen heraus kassierte.

Scholz versprüht dennoch weiter Optimismus: „Kämpferisch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir geben definitiv nicht auf und können das noch aufholen.“ Für Büderich trafen Egzon Kokolari (11.), Mika Heckers (22.) und Maxim Bachmann (80.), nachdem Nick Deutz (75.) zwischenzeitlich für die Gäste verkürzt hatte.

Mit Blick auf das Restprogramm bleibt die Hoffnung beim SVM bestehen. Nach dem „Sechs-Punkte-Heimspiel“ gegen den GSV warten mit Budberg und Lüttingen „zwei dicke Bretter“. Scholz: „Vielleicht werden sie nervös, weil oben darf sich auch keiner mehr Fehler erlauben. Wir können dagegen befreit aufspielen.“ Abschließend geht es noch gegen den direkten Konkurrenten aus Alpen und den VfL Rheinhausen. Die Schlussphase der Saison verspricht damit Hochspannung – sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt.