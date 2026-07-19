Kreisliga A Moers: Saison-Eröffnungsspiel in Rheinhausen

Vor dem Start der ersten Pokal-Hauptrunde wird’s fünf Qualifikationsspiele geben. Zudem steht jetzt endgültig fest, wie der Rahmenterminplan aussieht und wie viele C-Liga-Mannschaften in der neuen Saison um Punkte spielen. Drei Themen, mit denen sich der Vorstand im Fußballausschuss im Kreis Moers (KFA) in seiner Sitzung am Mittwochabend beschäftigt hat.
In der kommenden Spielzeit gibt’s bei den Männern erstmals zwei Kreispokal-Wettbewerbe. So spielen 42 Reserve-Teams um eine neue Trophäe und 32 Erste Mannschaften um den Andreas-Thiemann-Wanderpokal. Bei den Frauen sind diesmal nur sieben Teams dabei – Negativrekord, wie der KFA-Vorsitzende Peter Hanisch auf Nachfrage bestätigte. Gemeldet haben der GSV Moers, SV Budberg, FC Neukirchen-Vluyn, SV Sonsbeck, die SG Büderich/Menzelen, SG Lüttingen/Borth sowie Viktoria Birten.
Beim Wettbewerb der Ersten Männer-Mannschaften wurden am Mittwochabend fünf Qualifikationspartien ausgelost:
„Die Spiele können ab sofort ausgetragen werden. Im Idealfall stehen die Sieger zu unserer Arbeitstagung am 17. August fest“, so Hanisch. Die erste Hauptrunde startet am 30. September.
Der Pokalwettbewerb der Reserve-Teams beginnt am 23. September. Wann die Frauen loslegen, steht noch nicht fest. Fest steht, dass es im Kreispokal wieder keine Verlängerung geben wird, sondern bei einem Remis nach der regulären Spielzeit direkt ins Elfmeterschießen geht. Die Finals finden am Pfingstmontag (17. Mai 2027) auf der Anlage des VfL Rheinhausen statt.
Dann spielen auch die Alten Herren ihren Pokalsieger aus. 21 Mannschaften wollen in der Saison 2026/27 dabei sein, so Hanisch. Die Paarungen der ersten Runde werden auf der Tagung am 10. September ausgelost. Wo sich die Oldies treffen, muss noch festgelegt werden.
Hanisch gab zudem bekannt, dass 36 C-Liga-Mannschaften um Punkte spielen wollen. Die Teams werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Wie die Gruppen genau aussehen, will der KFA-Vorsitzende am Freitag öffentlich machen.
Die kommende Saison beginnt wieder mit einem Eröffnungsspiel. Am Samstag, 29. August, um 17 Uhr werden beim VfL Rheinhausen die ersten A-Liga-Punkte vergeben. Der Gegner ist noch nicht bekannt. Hanisch: „Der Spielplan ist noch nicht fertig.“ Vor der Partie gibt’s ab 15 Uhr eine Info-Veranstaltung, die für alle Kreisliga-Trainer verpflichtend sei, teilte der KFA-Vorsitzende mit. Ein Schwerpunktthema sind die neuen Regeln, die seit der WM auch bei den Amateurfußballern für viel Gesprächsstoff sorgen.
Die Sommer-Tagung kurz vor dem Saisonstart der Moerser Kreisligen Ende nächsten Monats steigt am Montag, 17. August, 19 Uhr, ebenfalls im Klubheim des VfL Rheinhausen.