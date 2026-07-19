Kreisliga A Moers: Saison-Eröffnungsspiel in Rheinhausen Am 29. August werden beim VfL Rheinhausen im Saison-Eröffnungsspiel die ersten Kreisliga-Punkte in Moers vergeben. Im Frauen-Pokal gibt’s einen Negativrekord. Was noch bei der Mittwoch-Sitzung des Kreis-Fußballausschuss Moers herauskam. von René Putjus · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Beim VfL Rheinhausen steht das Eröffnungsspiel an. – Foto: Wolfgang Schwarz

Vor dem Start der ersten Pokal-Hauptrunde wird’s fünf Qualifikationsspiele geben. Zudem steht jetzt endgültig fest, wie der Rahmenterminplan aussieht und wie viele C-Liga-Mannschaften in der neuen Saison um Punkte spielen. Drei Themen, mit denen sich der Vorstand im Fußballausschuss im Kreis Moers (KFA) in seiner Sitzung am Mittwochabend beschäftigt hat.

Zwei Pokal-Wettbewerbe bei den Männern In der kommenden Spielzeit gibt’s bei den Männern erstmals zwei Kreispokal-Wettbewerbe. So spielen 42 Reserve-Teams um eine neue Trophäe und 32 Erste Mannschaften um den Andreas-Thiemann-Wanderpokal. Bei den Frauen sind diesmal nur sieben Teams dabei – Negativrekord, wie der KFA-Vorsitzende Peter Hanisch auf Nachfrage bestätigte. Gemeldet haben der GSV Moers, SV Budberg, FC Neukirchen-Vluyn, SV Sonsbeck, die SG Büderich/Menzelen, SG Lüttingen/Borth sowie Viktoria Birten. Beim Wettbewerb der Ersten Männer-Mannschaften wurden am Mittwochabend fünf Qualifikationspartien ausgelost:

SV Haesen-Hochheide - Viktoria Birten

SV Orsoy - TuS Borth

SuS Rayen - TV Kapellen

SV Ginderich - TuS Baerl

SV Vynen-Marienbaum - SC Rheinkamp „Die Spiele können ab sofort ausgetragen werden. Im Idealfall stehen die Sieger zu unserer Arbeitstagung am 17. August fest“, so Hanisch. Die erste Hauptrunde startet am 30. September. Der Pokalwettbewerb der Reserve-Teams beginnt am 23. September. Wann die Frauen loslegen, steht noch nicht fest. Fest steht, dass es im Kreispokal wieder keine Verlängerung geben wird, sondern bei einem Remis nach der regulären Spielzeit direkt ins Elfmeterschießen geht. Die Finals finden am Pfingstmontag (17. Mai 2027) auf der Anlage des VfL Rheinhausen statt.