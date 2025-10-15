Kreisliga A Moers: Mit einem Trainerwechsel in Spieltag 10

Nach der deutlichen 0:4-Niederlage beim SV Millingen ist der FC Meerfeld ans Tabellenende der Kreisliga A Moers abgerutscht – und das zieht personelle Konsequenzen nach sich: Trainer Fabian Scholz hat nach dem Spiel seinen Rücktritt erklärt. Auch sein Co-Trainer Murat Selik, den Scholz erst im Sommer vom TSV Bruckhausen an den Sportpark geholt hatte, wird den Verein verlassen.

Bereits Anfang der vergangenen Woche hatte das Trainerteam gemeinsam mit Teilen des Vorstands die sportliche Situation besprochen. Dabei wurde deutlich, dass die angespannte Personallage ein Hauptproblem ist. Zahlreiche Verletzte erschweren es derzeit, eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz zu bringen. Wie der 1. Vorsitzender Oliver Knothe verrät, hat Scholz den Posten auch deshalb aufgegeben, weil er das Gefühl habe, die Mannschaft nicht mehr zu erreichen und deshalb auch die Chance bieten möchte, dass durch eine Neubesetzung auch neue Impulse zum Kader getragen werden.

Übergangsweise wird der spielende Co-Trainer Dustin Eichholz, unterstützt von Fußballabteilungsleiter Thomas Geist, die Mannschaft im Training übernehmen. Geist, der parallel Trainer des SV Straelen ist, wird parallel die Suche nach einer kurzfristigen Lösung bis zur Winterpause sowie einer langfristigen Nachfolge starten. Klar ist: Der neue Trainer soll junge Spieler fördern und die begonnene Verjüngung des Teams fortsetzen. Im Sommer hatte Scholz gleich zehn Akteure unter 22 Jahren verpflichtet, die nun schrittweise an das Niveau der Kreisliga A herangeführt werden sollen.