Allgemeines
Meerfeld und Lüttingen im Blickpunkt.
Meerfeld und Lüttingen im Blickpunkt. – Foto: Adrian Schlüter

Kreisliga A Moers: Lüttingen jubelt beim ESV - Trainerwechsel beim FCM

Kreisliga A Moers: Der SSV Lüttingen gewinnt beim ESV Hohenbudberg. Trainerwechsel beim FC Meerfeld.

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Kreisliga A Moers, Spieltag 10: Der SSV Lüttingen bezwingt den ESV Hohenbudberg zum Auftakt. Beim FC Meerfeld gibt es einen Trainerwechsel - mehr an dieser Stelle!

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Gestern, 20:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
1
4
Abpfiff
Der SSV Lüttingen setzte sich im Auftaktspiel am Mittwochabend beim ESV Hohenbudberg schlussendlich klar mit 4:1 durch, weil Malte Peters auch wieder doppelt traf. Die Entscheidung brachte der ehemalige Oberliga-Spieler Lars van Schyndel in der Nachspielzeit. Damit zieht Lüttingen wegen des besseren Torverhältnisses am ESV Hohenbudberg vorbei, allerdings bleiben beide Klubs im Mittelfeld der Liga.

ESV Hohenbudberg – SSV Lüttingen 1:4
ESV Hohenbudberg: Rene Sefzig, Mohammed Essarhiri, Samet Cebe, Lukas Thieme, Oshipai von Schwartzenberg, Mikail van der Linden, Kujtim Smakolli (61. Ekrem Aksu), Boris Vertkin (14. Pascal Sikorska), Jawad Ali, Chris Exner, Samet Altun - Trainer: Ralf Röös - Co-Trainer: Ali Sentürk
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Robin Sebastian Bömer, Viktor Brem (71. Thilo Hermsen), Max Stapelmann, Julian Rüttermann (91. Björn Hopmann), Paul Henrik Voß, Lars Neinhuis (67. Sebastian Kühn), Lars van Schyndel, Janik Schweers (46. Janne Henrik Manten), Malte Peters (87. Daniel Zarko) - Trainer: Mirko Poplawski
Schiedsrichter: Burak Öztürk - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Malte Peters (28. Foulelfmeter), 0:2 Fabian Wenten (54.), 1:2 Chris Exner (61.), 1:3 Malte Peters (80.), 1:4 Lars van Schyndel (90.+4)

Morgen, 19:30 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
19:30
Spieltext FC Meerfeld - BüdericherSV

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
15:00live
Spieltext Rheurdt-Sch. - FC Alpen

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
15:30live
Spieltext FC Neuk.-Vlu II - VfL R´hausen

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
15:00
Spieltext TV Asberg - SV Menzelen

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
15:30live
Spieltext Schwafheim - SV Sonsbeck II

So., 19.10.2025, 13:00 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
13:00live
Spieltext Schwafheim II - SV Millingen

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
15:00live
Spieltext C. Rheinberg - GSV Moers II

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
15:30live
Spieltext Rumelner TV - SV Budberg II

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg
So., 26.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - Concordia Rheinberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Rumelner TV
So., 26.10.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - SV Millingen
So., 26.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.10.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - TV Asberg

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II
So., 02.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - Büdericher SV
So., 02.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - VfL Rheinhausen
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Sonsbeck II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - GSV Moers II
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

André NückelAutor