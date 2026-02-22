Kreisliga A Moers live: Zwei hohe Ergebnisse - Budberg II zittert

Kreisliga A Moers: Die Karnevalspause endet mit dem Duell zwischen dem SV Schwafheim und dem Büdericher SV. Der SV Budberg II muss zum VfL Rheinhausen. Außerdem sind die Kellerkinder am 20. Spieltag in der teils klaren Außenseiterrolle - die Übersicht.
Nullnummer in Schwafheim! Der SVS und der Büdericher SV haben sich die Punkte geteilt, was für Schwafheim in einem Heimspiel um eine mögliche Platzierung in der Topf fünf eigentlich zu wenig ist. Der BSV kann mit dem Punkt sicherlich gut leben, könnte aber aber noch auf Rang 13 fallen.
SV Schwafheim – Büdericher SV 0:0
SV Schwafheim: Leon Müntjes, Danilo Serra, Hayate Abe, Peter Steinbach (86. Noah Schlebusch), Jonas Mende, Oliwier Maksymilian Lebowski, Julian Klingen, Eren Okumus (71. Linus Schlebusch), Robin Morawa (81. Aboubacar Fofana), Justin Leon Kaczmarek, Nico Prehn - Co-Trainer: Jens Dickmann - Trainer: Ralf Gemmer - Co-Trainer: Klaus Minta
Büdericher SV: Octavian Petrov, Jan Satzinger, Ben Satzinger, Pascal Rusch, Markus Dachwitz (88. Tobias Frings), Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Justin Kluth (62. Andres Amado Aramendiz Castano), Valentine Forsab, Mika Heckers (67. Finn Falk), Egzon Kokolari (90. Marius Ploch) - Trainer: Frank Griesdorn
Schiedsrichter: Andreas Temming (Oberhausen) - Zuschauer: 75
Tore: keine Tore
21. Spieltag
So., 01.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Menzelen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - VfL Rheinhausen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 01.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - Rumelner TV
So., 01.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - ESV Hohenbudberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - TV Asberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 08.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Sonsbeck II
So., 08.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - GSV Moers II
So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Millingen
So., 08.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim II
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Büdericher SV
So., 08.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Moers-Meerfeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Budberg II
