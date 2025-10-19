Kreisliga A Moers live: Wieder viele Tore - so lief der Spieltag!

Kreisliga A Moers, Spieltag 10: Der SSV Lüttingen bezwingt den ESV Hohenbudberg zum Auftakt. Beim FC Meerfeld gibt es einen Trainerwechsel - mehr an dieser Stelle!
ESV Hohenbudberg – SSV Lüttingen 1:4
ESV Hohenbudberg: Rene Sefzig, Mohammed Essarhiri, Samet Cebe, Lukas Thieme, Oshipai von Schwartzenberg, Mikail van der Linden, Kujtim Smakolli (61. Ekrem Aksu), Boris Vertkin (14. Pascal Sikorska), Jawad Ali, Chris Exner, Samet Altun - Trainer: Ralf Röös - Co-Trainer: Ali Sentürk
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Robin Sebastian Bömer, Viktor Brem (71. Thilo Hermsen), Max Stapelmann, Julian Rüttermann (91. Björn Hopmann), Paul Henrik Voß, Lars Neinhuis (67. Sebastian Kühn), Lars van Schyndel, Janik Schweers (46. Janne Henrik Manten), Malte Peters (87. Daniel Zarko) - Trainer: Mirko Poplawski
Schiedsrichter: Burak Öztürk - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Malte Peters (28. Foulelfmeter), 0:2 Fabian Wenten (54.), 1:2 Chris Exner (61.), 1:3 Malte Peters (80.), 1:4 Lars van Schyndel (90.+4)
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg
So., 26.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - Concordia Rheinberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Rumelner TV
So., 26.10.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - SV Millingen
So., 26.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.10.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - TV Asberg
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II
So., 02.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - Büdericher SV
So., 02.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - VfL Rheinhausen
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Sonsbeck II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - GSV Moers II
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
