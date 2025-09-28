 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Im Heimspiel will Schwafheim II erstmals siegen.
Im Heimspiel will Schwafheim II erstmals siegen. – Foto: Steffen Schmitz

Kreisliga A Moers live: Wer punktet am Sonntag? die Ticker

Kreisliga A Moers: Gleich sechs Teams warten noch auf den ersten Sieg. Klappt es am 7. Spieltag?

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Sechs Teams sind nach sechs Spieltagen in der Kreisliga A Moers noch sieglos: SV Schwafheim II, der Büdericher SV, der FC Moers-Meerfeld, der SV Millingen, Concordia Rheinberg und der GSV Moers II. Die besten Aussichten am 7. Spieltag haben sicherlich Schwafheim II und Rheinberg, denn die beiden Klubs treffen im direkten Duell aufeinander. Für die anderen Klubs geht es gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte - so läuft der Spieltag!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Moers

>>> Die Transferliste der Kreisliga A Moers

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Heute, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
13:00
Spieltext SV Budberg II - FC Neuk.-Vlu II

Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
15:00
Spieltext SV Sonsbeck II - FC Meerfeld

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
15:30live
Spieltext GSV Moers II - Rheurdt-Sch.

Heute, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
15:30
Spieltext BüdericherSV - Hohenbudb.

Heute, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
15:00live
Spieltext SV Millingen - Rumelner TV

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
15:30live
Spieltext Schwafheim II - C. Rheinberg

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
15:00live
Spieltext VfL R´hausen - SV Menzelen

Heute, 15:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:00live
Spieltext FC Alpen - Schwafheim

Heute, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
15:00
Spieltext Lüttingen - TV Asberg

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Di., 30.09.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SSV Lüttingen
Do., 02.10.25 20:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Millingen
So., 05.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg II
So., 05.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 05.10.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - GSV Moers II
So., 05.10.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - VfL Rheinhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Sonsbeck II
So., 05.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Büdericher SV

9. Spieltag
Di., 07.10.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Concordia Rheinberg
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - TV Asberg
So., 12.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - ESV Hohenbudberg
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Schwafheim II
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Millingen - FC Moers-Meerfeld
So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 12.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - Rumelner TV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Schwafheim

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

André NückelAutor