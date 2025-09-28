Kreisliga A Moers live: Wer punktet am Sonntag? die Ticker

Sechs Teams sind nach sechs Spieltagen in der Kreisliga A Moers noch sieglos: SV Schwafheim II, der Büdericher SV, der FC Moers-Meerfeld, der SV Millingen, Concordia Rheinberg und der GSV Moers II. Die besten Aussichten am 7. Spieltag haben sicherlich Schwafheim II und Rheinberg, denn die beiden Klubs treffen im direkten Duell aufeinander. Für die anderen Klubs geht es gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte - so läuft der Spieltag!
8. Spieltag
Di., 30.09.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SSV Lüttingen
Do., 02.10.25 20:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Millingen
So., 05.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg II
So., 05.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 05.10.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - GSV Moers II
So., 05.10.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - VfL Rheinhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Sonsbeck II
So., 05.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Büdericher SV
9. Spieltag
Di., 07.10.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Concordia Rheinberg
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - TV Asberg
So., 12.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - ESV Hohenbudberg
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Schwafheim II
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Millingen - FC Moers-Meerfeld
So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 12.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - Rumelner TV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Schwafheim
