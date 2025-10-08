 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Miese Aussichten für Alpen.
Miese Aussichten für Alpen. – Foto: Steffen Schmitz

Kreisliga A Moers live: Vluyn II wieder Erster, Alpen droht der Keller

Kreisliga A Moers: Einige Flutlichtspiele stehen in dieser Woche an, schon am Dienstag geht es in Alpen los.

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Am 9. Spieltag der Kreisliga A Moers stehen zwischen Dienstag und Freitag gleich vier Flutlichtspiele an. Angefangen bei Viktoria Alpen. Die Übersicht:

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Gestern, 19:30 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
1
3
Abpfiff
Als Jan Luca Rassier in der Schlussminute einen Freistoß für Viktoria Alpen direkt verwandelte, war die Partie allerdings schon entschieden, denn nach 56. Minuten führte der FC Neukirchen-Vluyn II bereits mit 3:0. Die Tore von Soner Cakmak (7.), Musa Can Celik (48.) und Sultan Makaschev lassen das Team von Andreas Oerschkes wieder an die Spitze springen, zudem bleibt die Bezirksliga-Reserve als einzige Mannschaft der Liga ungeschlagen. Während der TV Asberg mit einem Sieg in Rheinhausen wieder Erster werden könnte, droht Viktoria Alpen dagegen ein Abstiegsplatz: Sollte es am Sonntag einen Sieger im Kellerduell zwischen dem SV Millingen und dem FC Meerfeld geben - beide Klubs warten noch auf den ersten Erfolg -, zieht der Gewinner an Alpen vorbei.

FC Viktoria Alpen 1911 e.V. – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II 1:3
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Stefan Funke, Jonas Feuchter, Domenik Algra, Kai Hense, Christoph Bühren (73. Christopher Schmidt), Niklas Welzbacher, Matthias Kaul, Jan Luca Rassier, Lennart Linkenbach, Joel Julian Nowak (85. Mike Hintze), Nils Speicher - Trainer: Tobias Schmitz - Trainer: Dominik Konzen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Sidan Lale, Jonas Händler, Marvin Sprzagalla, Miro Dag, Soner Cakmak (70. Almin Muminovic), Dzejlan Bisevac (76. Daudi Kimuli), Danil Samsonov, Emre Karip (65. Jos Brunck), Sultan Makaschev, Musa Can Celik (76. Ali Bouâz) - Trainer: Armend Butuci - Trainer: Andreas Oerschkes
Schiedsrichter: Patrick Kohlenberg - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Soner Cakmak (7.), 0:2 Musa Can Celik (48.), 0:3 Sultan Makaschev (56.), 1:3 Jan Luca Rassier (89.)

Morgen, 20:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
20:00live
Spieltext GSV Moers II - Rumelner TV

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
19:30live
Spieltext BüdericherSV - C. Rheinberg

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
20:00live
Spieltext VfL R´hausen - TV Asberg

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
15:00live
Spieltext SV Millingen - FC Meerfeld

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:30live
Spieltext SV Menzelen - Schwafheim

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
15:00
Spieltext SV Sonsbeck II - Schwafheim II

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
15:00
Spieltext Lüttingen - Rheurdt-Sch.

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
13:00
Spieltext SV Budberg II - Hohenbudb.

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SSV Lüttingen
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - Büdericher SV
So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Schwafheim II - SV Millingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 19.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Menzelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - GSV Moers II
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - VfL Rheinhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Sonsbeck II
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Budberg II

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg
So., 26.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - Concordia Rheinberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Millingen
So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Rumelner TV
So., 26.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.10.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - TV Asberg

