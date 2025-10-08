Kreisliga A Moers live: Vluyn II wieder Erster, Alpen droht der Keller

Am 9. Spieltag der Kreisliga A Moers stehen zwischen Dienstag und Freitag gleich vier Flutlichtspiele an. Angefangen bei Viktoria Alpen. Die Übersicht:
FC Viktoria Alpen 1911 e.V. – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II 1:3
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Stefan Funke, Jonas Feuchter, Domenik Algra, Kai Hense, Christoph Bühren (73. Christopher Schmidt), Niklas Welzbacher, Matthias Kaul, Jan Luca Rassier, Lennart Linkenbach, Joel Julian Nowak (85. Mike Hintze), Nils Speicher - Trainer: Tobias Schmitz - Trainer: Dominik Konzen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Sidan Lale, Jonas Händler, Marvin Sprzagalla, Miro Dag, Soner Cakmak (70. Almin Muminovic), Dzejlan Bisevac (76. Daudi Kimuli), Danil Samsonov, Emre Karip (65. Jos Brunck), Sultan Makaschev, Musa Can Celik (76. Ali Bouâz) - Trainer: Armend Butuci - Trainer: Andreas Oerschkes
Schiedsrichter: Patrick Kohlenberg - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Soner Cakmak (7.), 0:2 Musa Can Celik (48.), 0:3 Sultan Makaschev (56.), 1:3 Jan Luca Rassier (89.)
10. Spieltag
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SSV Lüttingen
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - Büdericher SV
So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Schwafheim II - SV Millingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 19.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Menzelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - GSV Moers II
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - VfL Rheinhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Sonsbeck II
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Budberg II
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg
So., 26.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - Concordia Rheinberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Millingen
So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Rumelner TV
So., 26.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.10.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - TV Asberg
