Allgemeines

Kreisliga A Moers live: Viele enge Spiele im Oberhaus

Kreisliga A Moers: Nach der Pleite gegen Tabellenführer TV Asberg empfängt Schlusslicht SV Millingen den FC Neukirchen-Vluyn. Asberg muss derweil beim Büdericher SV aufpassen.

von André Nückel · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser
Nächste Schwierige Aufgabe für Millingen.
Nächste Schwierige Aufgabe für Millingen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Spieltag 21 in der Kreisliga A Moers: Nach der Pleite gegen Tabellenführer TV Asberg empfängt Schlusslicht SV Millingen den FC Neukirchen-Vluyn, der mit seiner Reserve auf einem starken Platz vier rangiert. Asberg muss derweil beim Büdericher SV aufpassen. Der BSV ist in dieser Saison ein echter Pokalschreck (Halbfinale an Ostern) und hat gegen den Spitzenreiter nichts zu verlieren.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
1
4
Spieltext Schwafheim II - Rheurdt-Sch.

Heute, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
2
2
Spieltext SV Millingen - FC Neuk.-Vlu II

Heute, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
1
0
Spieltext BüdericherSV - TV Asberg

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
3
2
Spieltext GSV Moers II - Schwafheim

Heute, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
4
1
Abpfiff
+Video
Spieltext SV Budberg II - SV Menzelen

Heute, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
3
0
Abpfiff
+Video
Spieltext Lüttingen - VfL R´hausen

Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
3
3
Abpfiff
Spieltext SV Sonsbeck II - FC Alpen

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
2
5
Abpfiff
Spieltext C. Rheinberg - Rumelner TV

Heute, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
15:15
Spieltext FC Meerfeld - Hohenbudb.

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 08.03.26 13:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim II
So., 08.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Sonsbeck II
So., 08.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - GSV Moers II
So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Millingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Büdericher SV
So., 08.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Moers-Meerfeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Budberg II

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SV Millingen - ESV Hohenbudberg
So., 15.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - TV Asberg
So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Menzelen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - VfL Rheinhausen
So., 15.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Concordia Rheinberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Rumelner TV

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

