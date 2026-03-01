Kreisliga A Moers live: Viele enge Spiele im Oberhaus

Nächste Schwierige Aufgabe für Millingen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Spieltag 21 in der Kreisliga A Moers: Nach der Pleite gegen Tabellenführer TV Asberg empfängt Schlusslicht SV Millingen den FC Neukirchen-Vluyn, der mit seiner Reserve auf einem starken Platz vier rangiert. Asberg muss derweil beim Büdericher SV aufpassen. Der BSV ist in dieser Saison ein echter Pokalschreck (Halbfinale an Ostern) und hat gegen den Spitzenreiter nichts zu verlieren.

Heute, 15:30 Uhr Büdericher SV BüdericherSV TV Asberg TV Asberg 1 0 PUSH

Heute, 15:30 Uhr GSV Moers GSV Moers II SV Schwafheim Schwafheim 3 2 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 08.03.26 13:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim II

So., 08.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Sonsbeck II

So., 08.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - GSV Moers II

So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Millingen

So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Büdericher SV

So., 08.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Moers-Meerfeld

So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen

So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Budberg II



23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:00 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SV Millingen - ESV Hohenbudberg

So., 15.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - TV Asberg

So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Menzelen

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - VfL Rheinhausen

So., 15.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Concordia Rheinberg

So., 15.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Rumelner TV

