 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Kreisliga A Moers live: Topspiel um die Spitze - und mehr im Ticker!

Kreisliga A Moers: ESV Hohenbudberg gewinnt beim SV Millingen nach 0:2 noch 4:2, während sich Büdericher SV und SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 1:1 trennen.

von André Nückel · Heute, 09:33 Uhr · 0 Leser
Asberg hat die Spitze im Blick.
Asberg hat die Spitze im Blick. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Spieltag 23 in der Kreisliga A Moers: Der SV Millingen ist einer von zwei Gastgebern am Freitag und braucht gegen den ESV Hohenbudberg Punkte. Am Sonntag steigt das große Duell der beiden Top-Klubs: SV Budberg II gegen den ESV Hohenbudberg.

>>> FuPa Moers auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Moers

>>> Die Transferliste der Kreisliga A Moers

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
1
1
Abpfiff

Im Duell zwischen dem Büdericher SV und der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen gab es keinen Sieger. Die Gastgeber gingen zunächst in Führung, als Egzon Kokolari in der 32. Minute zum 1:0 traf. Mit diesem Vorsprung ging der Büdericher SV auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel gelang der Spielvereinigung jedoch der schnelle Ausgleich. Florian Witte traf in der 50. Minute zum 1:1 und stellte damit den Endstand her.

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
2
4
Abpfiff

Der SV Millingen startete mutig in die Partie gegen den favorisierten ESV Hohenbudberg und wurde kurz vor der Pause belohnt. Yannick Alexander Saunus brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Millingen effektiv: Paul Mertens erhöhte in der 52. Minute sogar auf 2:0, wodurch der Außenseiter überraschend komfortabel führte.

Doch der Tabellenfünfte reagierte mit einer starken Schlussphase. Zunächst verkürzte Kujtim Smakolli in der 69. Minute, ehe Julian Thiel nur vier Minuten später zum 2:2 ausglich. Millingen verlor danach zunehmend die Kontrolle über das Spiel, während Hohenbudberg weiter Druck machte. In der Schlussphase sorgten Luca Heckt (84.) und Jawad Ali (88.) schließlich für die Wende und sicherten den Gästen einen wichtigen 4:2-Auswärtssieg.

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
15:30
Spieltext GSV Moers II - FC Neuk.-Vlu II

Heute, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
13:00
Spieltext SV Budberg II - TV Asberg

Heute, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:00live
Spieltext Lüttingen - Schwafheim

Heute, 15:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
15:00live
Spieltext FC Alpen - SV Menzelen

Heute, 15:30 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
15:30live
Spieltext SV Sonsbeck II - VfL R´hausen

Heute, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
15:15
Spieltext FC Meerfeld - C. Rheinberg

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
15:30live
Spieltext Schwafheim II - Rumelner TV

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Menzelen - VfL Rheinhausen
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - GSV Moers II
So., 22.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Büdericher SV
So., 22.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Schwafheim II
So., 22.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - SSV Lüttingen
So., 22.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Sonsbeck II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Millingen
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Budberg II

25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Menzelen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Budberg II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - TV Asberg
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - Concordia Rheinberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Moers-Meerfeld
So., 29.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - Rumelner TV
So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - ESV Hohenbudberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein