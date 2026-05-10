Kreisliga A Moers live: Ticker, Ergebnisse und Transfers am Sonntag

Spieltag 31 in der Kreisliga A Moers: Der neue Tabellenführer SSV Lüttingen hat direkt spielfrei, deshalb kann der vorige Spitzenreiter SV Budberg II gegen den SV Millingen wieder Spitzenreiter werden. Der GSV Moers II empfängt den Büdericher SV.
32. Spieltag
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Budberg II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 17.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - TV Asberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - SSV Lüttingen
So., 17.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - VfL Rheinhausen
So., 17.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Sonsbeck II
So., 17.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - TV Asberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II
So., 07.06.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: