Kreisliga A Moers live: SV Budberg II wieder Tabellenführer

Spieltag 31 in der Kreisliga A Moers: Der neue Tabellenführer SSV Lüttingen hat direkt spielfrei, deshalb kann der vorige Spitzenreiter SV Budberg II gegen den SV Millingen wieder Spitzenreiter werden. Der GSV Moers II empfängt den Büdericher SV.
SV Budberg II hat seine Pflichtaufgabe souverän gelöst und die Tabellenführung zurückerobert. Gegen SV Millingen sorgte Benedikt Franke bereits früh für die Führung, ehe ein Eigentor von Luca Jonas Christmann den Vorsprung schnell ausbaute. Noch vor der Pause stellte Deniz Ucan den Endstand her, wodurch die Gastgeber früh für klare Verhältnisse sorgten. Besonders die frühe Effizienz der Gastgeber machte den Unterschied, denn bereits nach 44 Minuten war die Begegnung praktisch entschieden.
Mit dem Erfolg zieht Budberg wieder an SSV Lüttingen vorbei und übernimmt Rang eins zurück. Das Titelrennen bleibt damit hochspannend, zumal auch TV Asberg weiterhin in Reichweite lauert. Für Millingen verschärft sich die Lage am Tabellenende dagegen weiter, nachdem erneut keine Punkte hinzukamen.
32. Spieltag
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Budberg II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 17.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - TV Asberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - SSV Lüttingen
So., 17.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - VfL Rheinhausen
So., 17.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Sonsbeck II
So., 17.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - TV Asberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II
So., 07.06.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
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