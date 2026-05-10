 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Kreisliga A Moers live: SV Budberg II wieder Tabellenführer

Kreisliga A Moers: Der neue Tabellenführer SSV Lüttingen hat direkt spielfrei, deshalb kann der vorige Spitzenreiter SV Budberg II gegen den SV Millingen wieder Spitzenreiter werden.

von André Nückel · Heute, 16:03 Uhr · 0 Leser
Der SV Budberg II kann wieder Tabellenführer werden.
Der SV Budberg II kann wieder Tabellenführer werden. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Spieltag 31 in der Kreisliga A Moers: Der neue Tabellenführer SSV Lüttingen hat direkt spielfrei, deshalb kann der vorige Spitzenreiter SV Budberg II gegen den SV Millingen wieder Spitzenreiter werden. Der GSV Moers II empfängt den Büdericher SV.

>>> Die aktuellen Transfers aus Moers

>>> FuPa Moers auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Moers

>>> Die Transferliste der Kreisliga A Moers

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Heute, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
3
0
Abpfiff

SV Budberg II hat seine Pflichtaufgabe souverän gelöst und die Tabellenführung zurückerobert. Gegen SV Millingen sorgte Benedikt Franke bereits früh für die Führung, ehe ein Eigentor von Luca Jonas Christmann den Vorsprung schnell ausbaute. Noch vor der Pause stellte Deniz Ucan den Endstand her, wodurch die Gastgeber früh für klare Verhältnisse sorgten. Besonders die frühe Effizienz der Gastgeber machte den Unterschied, denn bereits nach 44 Minuten war die Begegnung praktisch entschieden.

Mit dem Erfolg zieht Budberg wieder an SSV Lüttingen vorbei und übernimmt Rang eins zurück. Das Titelrennen bleibt damit hochspannend, zumal auch TV Asberg weiterhin in Reichweite lauert. Für Millingen verschärft sich die Lage am Tabellenende dagegen weiter, nachdem erneut keine Punkte hinzukamen.

Heute, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
15:00
+Video
Spieltext TV Asberg - Rheurdt-Sch.

Heute, 14:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
2
1
Abpfiff
Spieltext SV Sonsbeck II - FC Neuk.-Vlu II

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
0
1
Spieltext GSV Moers II - BüdericherSV

Heute, 15:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
3
1
Spieltext FC Alpen - FC Meerfeld

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
3
1
+Video
Spieltext VfL R´hausen - C. Rheinberg

Heute, 15:30 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
0
1
Spieltext SV Menzelen - Rumelner TV

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
0
0
Spieltext Schwafheim - Hohenbudb.

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Budberg II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 17.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - TV Asberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - SSV Lüttingen
So., 17.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - VfL Rheinhausen
So., 17.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Sonsbeck II
So., 17.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim

33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - TV Asberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II
So., 07.06.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein