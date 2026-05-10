Kreisliga A Moers live: SV Budberg II wieder Tabellenführer

Der SV Budberg II kann wieder Tabellenführer werden. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Spieltag 31 in der Kreisliga A Moers: Der neue Tabellenführer SSV Lüttingen hat direkt spielfrei, deshalb kann der vorige Spitzenreiter SV Budberg II gegen den SV Millingen wieder Spitzenreiter werden. Der GSV Moers II empfängt den Büdericher SV.

SV Budberg II hat seine Pflichtaufgabe souverän gelöst und die Tabellenführung zurückerobert. Gegen SV Millingen sorgte Benedikt Franke bereits früh für die Führung, ehe ein Eigentor von Luca Jonas Christmann den Vorsprung schnell ausbaute. Noch vor der Pause stellte Deniz Ucan den Endstand her, wodurch die Gastgeber früh für klare Verhältnisse sorgten. Besonders die frühe Effizienz der Gastgeber machte den Unterschied, denn bereits nach 44 Minuten war die Begegnung praktisch entschieden.

Mit dem Erfolg zieht Budberg wieder an SSV Lüttingen vorbei und übernimmt Rang eins zurück. Das Titelrennen bleibt damit hochspannend, zumal auch TV Asberg weiterhin in Reichweite lauert. Für Millingen verschärft sich die Lage am Tabellenende dagegen weiter, nachdem erneut keine Punkte hinzukamen.

Spieltext TV Asberg - Rheurdt-Sch.

Spieltext SV Sonsbeck II - FC Neuk.-Vlu II

Heute, 15:30 Uhr GSV Moers GSV Moers II Büdericher SV BüdericherSV 0 1 PUSH

Spieltext GSV Moers II - BüdericherSV

Spieltext FC Alpen - FC Meerfeld

Spieltext VfL R´hausen - C. Rheinberg

Heute, 15:30 Uhr SV Menzelen SV Menzelen Rumelner TV Rumelner TV 0 1 PUSH

Spieltext SV Menzelen - Rumelner TV

Heute, 15:30 Uhr SV Schwafheim Schwafheim ESV Hohenbudberg Hohenbudb. 0 0 PUSH

Spieltext Schwafheim - Hohenbudb.

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Sa., 16.05.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Budberg II

So., 17.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 17.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - TV Asberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - SSV Lüttingen

So., 17.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - VfL Rheinhausen

So., 17.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Sonsbeck II

So., 17.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim



33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 17:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - TV Asberg

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen

So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II

So., 07.06.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim

So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

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