Allgemeines

Kreisliga A Moers live: Spielwertung am Sonntag

Kreisliga A Moers: Tabellenführer TV Asberg und Verfolger SV Budberg II stehen eigentlich vor sicheren Siegen - umso größer ist die Stolpergefahr.

von André Nückel · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser
Spiele in der Kreisliga A Moers.
Spiele in der Kreisliga A Moers. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Am 19. Spieltag der Kreisliga A Moers fällt der Startschuss erst am Sonntag. Im Einsatz sind auch die Top-Teams TV Asberg und SV Budberg II, die gegen Viktoria Alpen und SV Schwafheim II klare Favoriten sind. Doch gelingt auch der klare Sieg? Erst am Dienstag empfängt der Rumelner TV den ESV Hohenbudberg.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Budberg II überrollt Viktoria Alpen

Heute, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
7
1
Abpfiff
+Video
Der SV Budberg II war dem FC Viktoria Alpen 1911 e.V. klar überlegen und setzte sich am Ende deutlich mit 7:1 durch. Zwar gelang Torjäger Nils Speicher nach dem frühen 0:2-Rückstand der zwischenzeitliche Anschlusstreffer, doch im Anschluss geriet das Mittelfeldteam zunehmend ins Hintertreffen. Maßgeblichen Anteil daran hatten die Doppelpacks von Yannick Kehrmann und Deniz Ucan, die die Partie frühzeitig entschieden. Die Landesliga-Reserve unterstrich damit ihre Offensivstärke, verpasste trotz des Kantersiegs jedoch den Sprung an die Tabellenspitze, da das Spiel des TV Asberg ausgefallen ist.

Asberg profitiert kampflos

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
0
2
§ Urteil
Wie Vereinsvertreter des SV Schwafheim bereits auf FuPa hinterlegt haben, wird die Partie gegen den Aufsteiger mit 0:2 gewertet. Die abstiegsbedrohte Reserve trat damit gegen den Tabellenführer nicht an, weshalb die Partie zugunsten des TV Asberg gewertet wird. Die Begegnung gegen den Vorletzten wurde folglich nicht ausgetragen, wodurch Asberg seine Position an der Spitze absichert, ohne selbst auf dem Platz gestanden zu haben.

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
2
1
Abpfiff
Heute, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
1
0
Abpfiff
Heute, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
0
3
Abpfiff
Heute, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
2
0
Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
2
4
Abpfiff
+Video
Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
0
1
Abpfiff
Di., 10.02.2026, 20:00 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
20:00live
Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - Büdericher SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr TV Asberg - SV Millingen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Moers-Meerfeld
So., 22.02.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Concordia Rheinberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SSV Lüttingen
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Budberg II
So., 22.02.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Sonsbeck II
So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Menzelen - GSV Moers II
So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim II

21. Spieltag
So., 01.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Menzelen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - VfL Rheinhausen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 01.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - Rumelner TV
So., 01.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - ESV Hohenbudberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - TV Asberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim

