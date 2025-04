Kreisliga A Moers live: Spannung am Wochenende

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Bonuspunkte für den VfL Rheinhausen, der durch eine starke Schlussphase den Rumelner TV noch 3:1 geschlagen hat. VfL Rheinhausen – Rumelner TV 3:1

VfL Rheinhausen: Niklas Oel, Niklas Vorwerk, Ogün Sengül (85. Denny Schumann), Kilian Cüneyt Rabe, Cankut Bastutan, André Werner, Marco Koske, Niklas Stoll, Schamil Kunji (46. Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt), Kim Weickart, Niklas Tersteegen (80. Kevin Hanebeck) - Trainer: Martin Stolz - Trainer: Kevin Hanebeck - Trainer: Lars Hinsdorf

Rumelner TV: Arndt Binder, Christopher Bahr (26. Leon Krahn), Tim Harenburg, Matthias Schippers, Francesco Aleccia, Simon Haupt, Philipp Kissel, Benjamin Dolle, Moritz Bergmann, Emil Bicic, Patrick Schlechtriem - Trainer: Edis Bicic - Trainer: Emil Bicic - Trainer: Günter Jager

Schiedsrichter: Andreas Temming (Oberhausen) - Zuschauer: 105

Tore: 0:1 Moritz Bergmann (84.), 1:1 Ogün Sengül (86.), 2:1 Cankut Bastutan (89.), 3:1 Denny Schumann (90.)

Morgen, 15:30 Uhr Rumelner TV Rumelner TV SV Menzelen SV Menzelen 15:30 live PUSH

Spieltext Rumelner TV - SV Menzelen

Spieltext VfL R´hausen - TV Asberg

Spieltext SV Budberg II - FC Neuk.-Vlu II

Spieltext BüdericherSV - Hohenbudb.

Spieltext Lüttingen - FC Rumeln

Spieltext Schwafheim - FC Meerfeld

Spieltext Rheurdt-Sch. - FC Alpen

Spieltext OSC R'hausen - VfB Homberg II

Spieltext SV Millingen - SV Hochheide

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Di., 29.04.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Mi., 30.04.25 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - SSV Lüttingen

Mi., 30.04.25 19:30 Uhr SV Menzelen - Büdericher SV

Mi., 30.04.25 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Rumelner TV

Mi., 30.04.25 19:30 Uhr TV Asberg - SV Budberg II

Mi., 30.04.25 19:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - VfL Rheinhausen

Mi., 30.04.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - OSC Rheinhausen

Mi., 30.04.25 20:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - Concordia Rheinberg

Mi., 30.04.25 20:00 Uhr VfB Homberg II - SV Millingen



34. Spieltag

So., 04.05.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV

So., 04.05.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - ESV Hohenbudberg

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Millingen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 04.05.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - VfB Homberg II

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Haesen-Hochheide

So., 04.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Menzelen

So., 04.05.25 15:30 Uhr Rumelner TV - TV Asberg

So., 04.05.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 04.05.25 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Moers-Meerfeld

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: