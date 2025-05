Kreisliga A Moers live: So laufen die Schlüsselspiele

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Mit einem starken Auftritt nach dem Seitenwechsel stürmte der SV Budberg II zu einem 6:0 (1:0)-Kantersieg beim TV Asberg. Benedikt Franke traf als einziger SVB-Akteur doppelt, damit sichert sich Budberg im Nachholspiel Rang drei, während der TV Asberg knapp auf Platz fünf bleibt. Am kommenden Wochenende steigt das Spitzenspiel: Im besten Fall kann der VfB Homberg II gegen Budberg II den Aufstieg perfekt machen.

Die verspielte 2:0-Führung war bitter, doch trotzdem kann Concordia Rheinberg die Relegation am Sonntag so gut wie sichern. Büdericher SV – Concordia Rheinberg 2:2

Büdericher SV: Malik Adilovic, Tobias Frings (67. Alexander Höppner), Ben Satzinger, Pascal Rusch, Markus Dachwitz (46. Alpay Erdem), Maxim Bachmann, Simon Schmitz, Miguel Ernst, Luca Tellmann (46. Philipp Konrad), Daniel van Husen, Sascha Ströter - Trainer: Dominik Seemann

Concordia Rheinberg: Alexander Furthmann, Alexander Bentgens, Niklas Noll, Mujo Adanalic, Jonas Baumbach, Simon Dargel, Jonas van den Brock, Christoph Berghausen, Lars Meier, Kevin Schade (75. Dino Nadarevic), Edis Junuzovic (59. Nils Hoffacker) - Trainer: Ingo Feß - Trainer: Manfred Wranik - Trainer: Marco Hagl

Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Jonas van den Brock (5.), 0:2 Christoph Berghausen (32. Foulelfmeter), 1:2 Alpay Erdem (58. Foulelfmeter), 2:2 Daniel van Husen (78.)

Gelb-Rot: Jonas van den Brock (85./Concordia Rheinberg/Unsportlichkeit)

Der VfL Rheinhausen überholt in beeindruckender Art und Weise Viktoria Alpen in der Tabelle. FC Viktoria Alpen 1911 e.V. – VfL Rheinhausen 1:7

FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Yannik Eickschen, Jonas Feuchter, Domenik Algra, Christoph Bühren, Louis Feldkamp (79. Tobias Schmitz), Niels Kuhlmann, Johannes Hoogen, Dejan Pomrehn (86. Kevin Spallek), Danil Kaplich (67. Fabian Haß), Nils Speicher, Mika Heckers - Trainer: Marcel Blaschkowitz - Trainer: Christian Koßmann

VfL Rheinhausen: Niklas Oel, Yannic Werner, Kilian Cüneyt Rabe, Leon Skorwider, Cankut Bastutan (66. Denny Schumann), Faruk Yildirim (76. Schamil Kunji), Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel (76. Faruk Aran), Niklas Stoll, Tom Verberne (54. Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt), Kim Weickart (65. Ogün Sengül) - Trainer: Martin Stolz - Trainer: Kevin Hanebeck - Trainer: Lars Hinsdorf

Schiedsrichter: Bosko Tarbuk - Zuschauer: 54

Tore: 0:1 Tom Verberne (14.), 0:2 Kevin Marcel Kroggel (34.), 0:3 Yannic Werner (41.), 0:4 Tom Verberne (45.+1), 1:4 Louis Feldkamp (50.), 1:5 Danil Kaplich (62. Eigentor), 1:6 Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (74.), 1:7 Ogün Sengül (88.)

Die souveräne Vorstellung des SSV Lüttingen kann der SV Budberg II am Sonntag vergolden, sofern der SVB den VfB Homberg II schlägt. Dann wäre der Rückstand nur noch bei vier Zählern. SV Menzelen – SSV Lüttingen 0:3

SV Menzelen: Eloi Vives, Nick Kuhlmann, David Utzka (84. Tim Hebbering), Max Güllekes, Niklas Kiwitt (78. Mario Alkämper), Niclas Kolkenbrock, Jamie Mark Pittschi, Luca Ackermann, Leon Kaußen, Robin Brüggen, Tim Lange - Trainer: Frank Griesdorn

SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Robin Sebastian Bömer (89. Daniel Zarko), Niels Setzepfandt, Viktor Brem (78. Thilo Hermsen), Max Stapelmann, Julian Rüttermann, Nicolas Mayer (86. Emircan Boran), Paul Henrik Voß (78. Sebastian Kühn), Janik Schweers (69. Luca Wiens), Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski - Trainer: Fabian Bender

Schiedsrichter: Andreas Temming (Oberhausen) - Zuschauer: 168

Tore: 0:1 Janik Schweers (37.), 0:2 Malte Peters (66.), 0:3 Malte Peters (90.+1)

Besondere Vorkommnisse: Tim Lange (SV Menzelen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lasse Gunnar Manten (32.).

Das sind die nächsten Spieltage

36. Spieltag

Do., 15.05.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - FC Moers-Meerfeld

So., 18.05.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen

So., 18.05.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - ESV Hohenbudberg

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Budberg II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 18.05.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Menzelen

So., 18.05.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - Büdericher SV

So., 18.05.25 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 18.05.25 15:30 Uhr Rumelner TV - VfB Homberg II

So., 18.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Haesen-Hochheide



37. Spieltag

So., 25.05.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - SV Millingen

So., 25.05.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - OSC Rheinhausen

So., 25.05.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim

So., 25.05.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - TV Asberg

So., 25.05.25 15:30 Uhr VfB Homberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 25.05.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

