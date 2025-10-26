 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Schwafheim muss sich neu finden.
Schwafheim muss sich neu finden. – Foto: Roberto Parolari

Kreisliga A Moers live: So laufen die Partien - die Ticker

Kreisliga A Moers: Der SV Schwafheim muss den Blitz-Abgang von Trainer Alessandro Vergaro ausgerechnet im Spiel gegen den TV Asberg verarbeiten. Schon am Freitag kann der FC Neukirchen-Vluyn II Die Tabellenführung übernehmen.

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Spieltag 11 in der Kreisliga A Moers: Manche Teams waren im Pokal gefordert, so auch der SV Schwafheim, dessen Trainer Alessandro Vergaro plötzlich zur GSG Duisburg wechselt ist. Jetzt geht es gegen den Tabellenführer TV Asberg - zumindest vor dem Spieltag, denn am Freitag kann die Reserve des FC Neukirchen-Vluyn mindestens zwischenzeitlich die Spitzenposition übernehmen.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
0
2
Abpfiff
Der FC Neukirchen-Vluyn II hat beim SV Menzelen einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Bilal Ouizou brachte die Gäste nach 20 Minuten in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Soner Cakmak zum 2:0-Endstand. Neukirchen-Vluyn II bleibt damit zumindest bis Sonntag Tabellenführer, während Menzelen nach wie vor die formschwächste Mannschaft der Liga stellt. Auf Tabellenplatz zehn hat das Team aber einen soliden Vorsprung auf den Keller.

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
2
1
Abpfiff
Die Viktoria Alpen hat gegen den ESV Hohenbudberg einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg eingefahren. Chris Bartsch brachte die Gastgeber früh in Führung, doch kurz vor der Pause glich Samet Altun für die Gäste aus. Nach einer Roten Karte gegen Mohammed Essarhiri spielten die Hohenbudberger eine halbe Stunde in Unterzahl, hielten aber lange dagegen. Erst in der 75. Minute erzielte Joker Dominik Schmidt den entscheidenden Treffer. Hohenbudberg steht drei Plätze über Alpen, hat aber auch noch sechs Punkte mehr als der Rivale.

Heute, 15:15 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
15:15live
Spieltext SV Sonsbeck II - SV Millingen

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
15:30live
Spieltext GSV Moers II - FC Meerfeld

Heute, 13:00 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
13:00
Spieltext BüdericherSV - Schwafheim II

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
15:30live
Spieltext Schwafheim - TV Asberg

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
15:00live
Spieltext VfL R´hausen - Rheurdt-Sch.

Heute, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
15:00live
Spieltext Lüttingen - Rumelner TV

Heute, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
13:00
Spieltext SV Budberg II - C. Rheinberg

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II
So., 02.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - Büdericher SV
So., 02.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - VfL Rheinhausen
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Sonsbeck II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - GSV Moers II
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Menzelen - ESV Hohenbudberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Concordia Rheinberg
So., 09.11.25 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim II
So., 09.11.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 09.11.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Moers-Meerfeld
So., 09.11.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - Büdericher SV
So., 09.11.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Millingen
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - Rumelner TV

