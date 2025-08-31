Die Knipser Malte Peters (l.) und Harvy Marschmann. – Foto: F.B., FCM

Kreisliga A Moers live: So laufen die Partien am Sonntag! Kreisliga A Moers: Der TV Asberg hat zum Auftakt des 3. Spieltags beim SV Millingen gewonnen, aber auch zwei Spieler verloren. Malte Peters erzielt einen Hattrick für den SSV Lüttingen, Harvy Marschmann trifft doppelt für den FC Moers-Meerfeld. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Moers SV Budberg II FC Meerfeld SV Millingen VfL R´hausen + 16 weitere

Der 3. Spieltag der Kreisliga A Moers hat mit einem Auswärtssieg des TV Asberg beim SV Millingen schon am Dienstag begonnen, weshalb der TVA mindestens bis Sonntag Tabellenführer bleibt. Malte Peters erzielt einen Hattrick für den SSV Lüttingen, Harvy Marschmann trifft doppelt für den FC Moers-Meerfeld.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Es hätte der optimale Dienstagabend für den TV Asberg sein können. Natürlich: Der TVA hat beim SV Millingen auch sein drittes Saisonspiel gewonnen und steht deshalb erstmal auf dem ersten Platz, doch nach den beiden Treffern von Alen Brajic (14.) und Serhat Karabulut (26.) dezimierten sich die Gäste im zweiten Abschnitt: Zunächst sah Brajic nach einer Unsportlichkeit seine zweite gelbe Karte, dann flog Sahlan Elcim wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Während Asberg an der Disziplin arbeiten muss, geht es für Millingen um die sportliche Steigerung. Noch ist der SVM punktlos. SV Millingen – TV Asberg 0:2

SV Millingen: Raphael Boenig, Noel Benga, Timur Aydin (80. Oliver Kraft), Timur Zenk, Luis Bernd Heinrich, Tom Parthum, Darvin Goecke, Domenique Cremers, Maurice Diebels (71. Luca Schröer), Badri Müller, Ricardo Schiff - Trainer: Benedikt Kamper - Trainer: Oliver Kraft - Trainer: Kevin Holz

TV Asberg: Luk Schwardt, Franck Sylla, Ogün Sengül (73. Justin Gellert), Kilian Cüneyt Rabe (95. Tom Conrad), Jamal Aanen (66. Sahlan Elcim), Lars Drauschke, Konstantinos Siainis, Petros Siainis, Alen Brajic, Junior Holzum (95. Mahdi Salman), Serhat Karabulut (66. Aydin Türkeli) - Trainer: Gabriel Graeber - Trainer: Michael Hoppe

Schiedsrichter: Leah Kömpel - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Alen Brajic (14.), 0:2 Serhat Karabulut (26. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Alen Brajic (58./TV Asberg/Unsportlichkeit)

Rot: Sahlan Elcim (80./TV Asberg/Tätlichkeit)