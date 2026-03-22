 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Kreisliga A Moers live: So läuft der Sonntag!

Kreisliga A Moers: SV Menzelen schlägt VfL Rheinhausen deutlich 4:0, SV Schwafheim gewinnt gegen FC Viktoria Alpen 3:1 und bleibt im oberen Tabellendrittel.

von André Nückel · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser
Sieg für SV Menzelen.
Sieg für SV Menzelen. – Foto: Riccarda Maszun

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Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Spieltag 24 in der Kreisliga A Moers: Der SV Menzelen feiert einen klaren Erfolg gegen den VfL Rheinhausen, während der SV Schwafheim gegen FC Viktoria Alpen nach zwischenzeitlichem Ausgleich zurückschlägt und wichtige Punkte sichert.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
4
0
Abpfiff
+Video

Der SV Menzelen hat sich mit 4:0 gegen den VfL Rheinhausen durchgesetzt und damit den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld gehalten. Bereits in der Anfangsphase brachte Robin Brüggen die Gastgeber in Führung (4.), die damit früh die Kontrolle übernahmen. Zwar bot sich Brüggen später die Chance, per Foulelfmeter zu erhöhen, doch er scheiterte am Torwart (23.). Im weiteren Verlauf blieb die Partie lange offen, ehe Menzelen in der Schlussphase nachlegte. Zunächst erhöhte Mario Alkämper (76.), während die Gäste kurz zuvor nach Gelb-Rot gegen Niklas Stoll in Unterzahl geraten waren. In den letzten Minuten bauten Luca Terfloth (89.) und Nick Kuhlmann (90.+6) den Vorsprung weiter aus, sodass der Sieg letztlich deutlich ausfiel.

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
3
1
Abpfiff

Der SV Schwafheim gewann gegen den FC Viktoria Alpen mit 3:1 und festigte damit Rang sechs. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung brachte Danilo Gazija die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (41.), doch Niklas Welzbacher glich noch vor dem Seitenwechsel aus (45.). Nach der Pause ging Schwafheim erneut in Führung, diesmal durch ein Eigentor von Welzbacher (51.). In der Folge blieb es bei der knappen Führung, ehe Noah Schlebusch in der Nachspielzeit den Endstand herstellte (90.+1).

Heute, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
15:15
Spieltext FC Meerfeld - SV Sonsbeck II

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
15:00live
Spieltext Rheurdt-Sch. - GSV Moers II

Heute, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
15:00
Spieltext Hohenbudb. - BüdericherSV

Heute, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
15:30live
Spieltext Rumelner TV - SV Millingen

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
15:00
Spieltext C. Rheinberg - Schwafheim II

Heute, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
15:00
Spieltext TV Asberg - Lüttingen

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
15:30live
Spieltext FC Neuk.-Vlu II - SV Budberg II

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Menzelen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Budberg II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - TV Asberg
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - Concordia Rheinberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Moers-Meerfeld
So., 29.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - Rumelner TV
So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - ESV Hohenbudberg

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Sonsbeck II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rumelner TV - GSV Moers II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Concordia Rheinberg - Büdericher SV
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Millingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SSV Lüttingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Budberg II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TV Asberg - VfL Rheinhausen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

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