Kreisliga A Moers live: So läuft der Sonntag!

Schwafheim im Einsatz. – Foto: Wolfgang Schwarz

Kreisliga A Moers: Die Karnevalspause endet mit dem Duell zwischen dem SV Schwafheim und dem Büdericher SV. Der SV Budberg II muss zum VfL Rheinhausen. Außerdem sind die Kellerkinder am 20. Spieltag in der teils klaren Außenseiterrolle - die Übersicht.

Nullnummer in Schwafheim! Der SVS und der Büdericher SV haben sich die Punkte geteilt, was für Schwafheim in einem Heimspiel um eine mögliche Platzierung in der Topf fünf eigentlich zu wenig ist. Der BSV kann mit dem Punkt sicherlich gut leben, könnte aber aber noch auf Rang 13 fallen.

Heute, 15:30 Uhr SV Menzelen SV Menzelen GSV Moers GSV Moers II 15:30 PUSH

Heute, 15:00 Uhr TV Asberg TV Asberg SV Millingen SV Millingen 15:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag

So., 01.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Menzelen

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - VfL Rheinhausen

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 01.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - Rumelner TV

So., 01.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - ESV Hohenbudberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 01.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - TV Asberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim



22. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 08.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Sonsbeck II

So., 08.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - GSV Moers II

So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Millingen

So., 08.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim II

So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Büdericher SV

So., 08.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Moers-Meerfeld

So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen

So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Budberg II

