Kreisliga A Moers live: So läuft der Sonntag!

Am 19. Spieltag der Kreisliga A Moers fällt der Startschuss erst am Sonntag. Im Einsatz sind auch die Top-Teams TV Asberg und SV Budberg II, die gegen Viktoria Alpen und SV Schwafheim II klare Favoriten sind. Doch gelingt auch der klare Sieg? Erst am Dienstag empfängt der Rumelner TV den ESV Hohenbudberg.
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - Büdericher SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr TV Asberg - SV Millingen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Moers-Meerfeld
So., 22.02.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Concordia Rheinberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SSV Lüttingen
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Budberg II
So., 22.02.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Sonsbeck II
So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Menzelen - GSV Moers II
So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim II
21. Spieltag
So., 01.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Menzelen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - VfL Rheinhausen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 01.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - Rumelner TV
So., 01.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - ESV Hohenbudberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - TV Asberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim
