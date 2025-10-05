Alpen kann nicht spielen. – Foto: Steffen Schmitz

Kreisliga A Moers live: So läuft der Sonntag Kreisliga A Moers: Der FC Neukirchen-Vluyn II und Concordia Rheinberg jubeln aus unterschiedlichen Gründen über ihre Siege. Das Gastspiel von Viktoria Alpen beim TV Asberg fällt aus. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Moers SV Budberg II FC Meerfeld SV Millingen VfL R´hausen + 15 weitere

Kreisliga A Moers: Der FC Neukirchen-Vluyn II bezwang den SSV Lüttingen am Dienstag, Concordia Rheinberg legte am Donnerstag im Kellerduell gegen den SV Millingen den zweiten Sieg in Serie nach. Das Gastspiel von Viktoria Alpen beim TV Asberg fällt aus. So läuft der 8. Spieltag!

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Schon am Dienstagabend duellierten sich der FC Neukirchen-Vluyn II und der SSV Lüttingen. Auch wenn die Gäste nur im Mittelfeld rangieren, war es in dieser engen Liga dennoch ein Topspiel. Nach einer Nullnummer zur Pause konterte die Bezirksliga-Reserve auf eigenem Platz und schlug durch Dzejlan Bisevac (57.) eiskalt zu. Diesen knappen Vorsprung verteidigte Vluyn II, deshalb steht der FC vorerst an der Spitze der Kreisliga A Moers. FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II – SSV Lüttingen 1:0

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Dawid Oskar Niedzielski, Jonas Händler (80. Sidan Lale), Marvin Sprzagalla, Miro Dag (90. Sultan Makaschev), Soner Cakmak (86. Aldin Mahmutovic), Dzejlan Bisevac (73. Almin Muminovic), Danil Samsonov, Emre Karip, Bilal Ouizou, Musa Can Celik (84. Sadin Hodzic) - Trainer: Armend Butuci - Trainer: Andreas Oerschkes

SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Robin Sebastian Bömer, Viktor Brem, Marius Neinhuis, Julian Rüttermann, Paul Henrik Voß, Lars Neinhuis, Lars van Schyndel, Janik Schweers, Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski

Schiedsrichter: Leah Kömpel - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Dzejlan Bisevac (57.)

Rot: Marius Neinhuis (92./SSV Lüttingen/Unsportlichkeit)