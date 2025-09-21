 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Trifft Asbeg?
Trifft Asbeg? – Foto: Steffen Schmitz

Kreisliga A Moers live: So läuft der Sonntag!

Kreisliga A Moers - Spieltag 6! Ein echtes Topspiel steigt am Freitagabend, wenn der TV Asberg den SV Budberg II empfängt. Außerdem unter Flutlicht: SV Menzelen gegen Viktoria Alpen.

Kreisliga A Moers - Spieltag 6! Ein echtes Topspiel steigt am Freitagabend, wenn der TV Asberg den SV Budberg II empfängt. Außerdem unter Flutlicht: SV Menzelen gegen Viktoria Alpen. Zur Bundesliga-Anstoßzeit empfängt am Samstag der Rumelner TV den SV Schwafheim II.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
4
0
Abpfiff
Spieltext TV Asberg - SV Budberg II

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
4
1
Abpfiff
Spieltext SV Menzelen - FC Alpen

Gestern, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
6
1
Abpfiff
Spieltext Rumelner TV - Schwafheim II

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
15:00
Spieltext Rheurdt-Sch. - BüdericherSV

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
1
0
Spieltext FC Neuk.-Vlu II - GSV Moers II

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
0
0
Spieltext Schwafheim - Lüttingen

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
1
0
+Video
Spieltext VfL R´hausen - SV Sonsbeck II

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
1
0
Spieltext C. Rheinberg - FC Meerfeld

Heute, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
2
1
Spieltext Hohenbudb. - SV Millingen

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
So., 28.09.25 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Moers-Meerfeld
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Millingen - Rumelner TV
So., 28.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Menzelen
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Schwafheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - TV Asberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 28.09.25 15:30 Uhr Büdericher SV - ESV Hohenbudberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Concordia Rheinberg

8. Spieltag
Di., 30.09.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SSV Lüttingen
Do., 02.10.25 20:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Millingen
So., 05.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg II
So., 05.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 05.10.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - GSV Moers II
So., 05.10.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - VfL Rheinhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Sonsbeck II
So., 05.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Büdericher SV

