Kreisliga A Moers live: So läuft der Sonntag!

Kreisliga A Moers - Spieltag 6! Ein echtes Topspiel steigt am Freitagabend, wenn der TV Asberg den SV Budberg II empfängt. Außerdem unter Flutlicht: SV Menzelen gegen Viktoria Alpen. Zur Bundesliga-Anstoßzeit empfängt am Samstag der Rumelner TV den SV Schwafheim II.

Heute, 15:30 Uhr SV Schwafheim Schwafheim SSV Lüttingen Lüttingen 0 0

Heute, 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg Hohenbudb. SV Millingen SV Millingen 2 1

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag

So., 28.09.25 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Moers-Meerfeld

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Millingen - Rumelner TV

So., 28.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Menzelen

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Schwafheim

So., 28.09.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - TV Asberg

So., 28.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 28.09.25 15:30 Uhr Büdericher SV - ESV Hohenbudberg

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Concordia Rheinberg



8. Spieltag

Di., 30.09.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SSV Lüttingen

Do., 02.10.25 20:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Millingen

So., 05.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg II

So., 05.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 05.10.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - GSV Moers II

So., 05.10.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim II

So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - VfL Rheinhausen

So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Sonsbeck II

So., 05.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Büdericher SV

