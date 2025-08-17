Kreisliga A Moers live: So läuft der 1. Spieltag!

Der 1. Spieltag der Kreisliga A Moers beginnt mit einem vereinsinternen Duell beim SV Schwafheim: Die aufgestiegene Zweite ist am Samstag "Gastgeber" der Ersten. Dann kommt es am Sonntag zum Topspiel mit Blick auf die Vorsaison, wenn der SV Budberg II den SSV Lüttingen empfängt.

Einen verspäteten Saisonstart gibt es übrigens beim Rumelner TV: Erst am Mittwoch steigt das Match gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen.