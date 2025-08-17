Kreisliga A Moers live: So läuft der 1. Spieltag!

Der 1. Spieltag der Kreisliga A Moers beginnt mit einem vereinsinternen Duell beim SV Schwafheim: Die aufgestiegene Zweite ist am Samstag "Gastgeber" der Ersten. Dann kommt es am Sonntag zum Topspiel mit Blick auf die Vorsaison, wenn der SV Budberg II den SSV Lüttingen empfängt.
Einen verspäteten Saisonstart gibt es übrigens beim Rumelner TV: Erst am Mittwoch steigt das Match gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen.
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SV Menzelen - Büdericher SV
So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Concordia Rheinberg
So., 24.08.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Schwafheim II
So., 24.08.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - GSV Moers II
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Budberg II
So., 24.08.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Sonsbeck II
So., 24.08.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Rumelner TV
So., 24.08.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Moers-Meerfeld
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Millingen
3. Spieltag
Di., 26.08.25 19:30 Uhr SV Millingen - TV Asberg
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Rumelner TV
So., 31.08.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - ESV Hohenbudberg
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Budberg II - VfL Rheinhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Menzelen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
