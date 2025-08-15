 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Schwafheim im Blickpunkt.
Schwafheim im Blickpunkt. – Foto: Jens Terhardt

Kreisliga A Moers live: Schwafheim zum Auftakt, Kracher in Budberg

Kreisliga A Moers: Der SV Schwafheim trägt sein internes Spiel als Eröffnungsspiel aus. Beim SV Budberg II steigt direkt ein Topspiel. Zwei Mannschaften starten erst später in die Saison.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Der 1. Spieltag der Kreisliga A Moers beginnt mit einem vereinsinternen Duell beim SV Schwafheim: Die aufgestiegene Zweite ist am Samstag "Gastgeber" der Ersten. Dann kommt es am Sonntag zum Topspiel mit Blick auf die Vorsaison, wenn der SV Budberg II den SSV Lüttingen empfängt.

Einen verspäteten Saisonstart gibt es übrigens beim Rumelner TV: Erst am Mittwoch steigt das Match gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Moers

>>> Die Transferliste der Kreisliga A Moers

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Morgen, 17:00 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
17:00live
Spieltext Schwafheim II - Schwafheim

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
15:00
Spieltext SV Sonsbeck II - Hohenbudb.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
15:00live
Spieltext GSV Moers II - FC Alpen

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
15:00
Spieltext SV Millingen - SV Menzelen

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
15:00live
Spieltext C. Rheinberg - FC Neuk.-Vlu II

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
15:00
Spieltext SV Budberg II - Lüttingen

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
15:15
Spieltext FC Meerfeld - TV Asberg

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
15:30live
Spieltext BüdericherSV - VfL R´hausen

Mi., 20.08.2025, 19:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
19:30live
Spieltext Rumelner TV - Rheurdt-Sch.

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SV Menzelen - Büdericher SV
So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Concordia Rheinberg
So., 24.08.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Schwafheim II
So., 24.08.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - GSV Moers II
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Budberg II
So., 24.08.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Sonsbeck II
So., 24.08.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Rumelner TV
So., 24.08.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Moers-Meerfeld
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Millingen

3. Spieltag
Di., 26.08.25 19:30 Uhr SV Millingen - TV Asberg
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Rumelner TV
So., 31.08.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - ESV Hohenbudberg
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Budberg II - VfL Rheinhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Menzelen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 015.8.2025, 13:30 Uhr
André NückelAutor