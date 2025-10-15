Kreisliga A Moers live: Hohenbudberg empfängt Lüttingen

Kreisliga A Moers, Spieltag 10: Der ESV Hohenbudberg empfängt am Mittwoch den SSV Lüttingen. Beim FC Meerfeld gibt es einen Trainerwechsel - mehr an dieser Stelle!
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg
So., 26.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - Concordia Rheinberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Rumelner TV
So., 26.10.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - SV Millingen
So., 26.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.10.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - TV Asberg
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II
So., 02.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - Büdericher SV
So., 02.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - VfL Rheinhausen
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Sonsbeck II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - GSV Moers II
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
