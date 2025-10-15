 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Hohenbudberg mit Heimspiel.
Hohenbudberg mit Heimspiel. – Foto: Robin Bogaletzki

Kreisliga A Moers live: Hohenbudberg empfängt Lüttingen

Kreisliga A Moers: Der ESV Hohenbudberg empfängt am Mittwoch den SSV Lüttingen. Trainerwechsel beim FC Meerfeld.

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Kreisliga A Moers, Spieltag 10: Der ESV Hohenbudberg empfängt am Mittwoch den SSV Lüttingen. Beim FC Meerfeld gibt es einen Trainerwechsel - mehr an dieser Stelle!

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Heute, 20:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
20:00
Spieltext Hohenbudb. - Lüttingen

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
19:30
Spieltext FC Meerfeld - BüdericherSV

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
15:00live
Spieltext Rheurdt-Sch. - FC Alpen

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
15:30live
Spieltext FC Neuk.-Vlu II - VfL R´hausen

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
15:00
Spieltext TV Asberg - SV Menzelen

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
15:30live
Spieltext Schwafheim - SV Sonsbeck II

So., 19.10.2025, 13:00 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
13:00live
Spieltext Schwafheim II - SV Millingen

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
15:00live
Spieltext C. Rheinberg - GSV Moers II

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
15:30live
Spieltext Rumelner TV - SV Budberg II

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg
So., 26.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - Concordia Rheinberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Rumelner TV
So., 26.10.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - SV Millingen
So., 26.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.10.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - TV Asberg

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II
So., 02.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - Büdericher SV
So., 02.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - VfL Rheinhausen
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Sonsbeck II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - GSV Moers II
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

