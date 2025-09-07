Kreisliga A Moers live: eine Absage - so läuft der Rest!

Kreisliga A Moers: Der Spieltag beginnt diesmal schon am Mittwoch mit dem Heimspiel des VfL Rheinhausen gegen den SSV Lüttingen, am Donnerstag geht es mit dem Gastspiel des FC Meerfeld beim ESV Hohenbudberg weiter. So läuft Spieltag 4.

Nach zwei schwierigen Spielen zum Auftakt hat der SSV Lüttingen nun das zweite Spiel klar gewonnen - und der Aufschwung hängt in jedem Fall eng mit Stürmer Malte Peters zusammen, der beim 4:1 gegen Viktoria Alpen erstmals wieder spielte und auch gegen den VfL Rheinhausen wieder netzte. Durch seinen Doppelpack steht er schon bei fünf Saisontoren, Lars van Schnydel, Nicolas Mayer und Janik Schweers trafen beim 5:0 ebenfalls. Lüttingen hat nun sieben Punkte und arbeitet sich demnach nach oben, während der VfL erneut 0:5 verloren hat. Budberg II und Lüttingen gehören aber auch nicht zu den Kalibern, gegen die Rheinhausen punkten muss.

VfL Rheinhausen – SSV Lüttingen 0:5

VfL Rheinhausen: Niklas Oel, Yannic Werner, Cankut Bastutan (50. Ufuk Derin), Faruk Yildirim (68. Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt), Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel (81. Yunus Pirnal), Niklas Stoll, Tom Verberne (68. Niklas Tersteegen), Niklas Lange, Maximilian Paleka (73. Schamil Kunji), Julian Daniel Gardocki - Trainer: Martin Stolz - Trainer: Kevin Hanebeck - Trainer: Lars Hinsdorf

SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Robin Sebastian Bömer (73. Thilo Hermsen), Niels Setzepfandt (68. Johann Hildebrandt), Marius Neinhuis, Max Stapelmann, Julian Rüttermann, Nicolas Mayer (68. Sebastian Kühn), Lars van Schyndel, Janik Schweers (81. Daniel Zarko), Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski

Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Nicolas Mayer (18.), 0:2 Malte Peters (32.), 0:3 Janik Schweers (51.), 0:4 Lars van Schyndel (60.), 0:5 Malte Peters (80.)