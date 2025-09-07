Kreisliga A Moers live: eine Absage - so läuft der Rest!

Kreisliga A Moers: Der Spieltag beginnt diesmal schon am Mittwoch mit dem Heimspiel des VfL Rheinhausen gegen den SSV Lüttingen, am Donnerstag geht es mit dem Gastspiel des FC Meerfeld beim ESV Hohenbudberg weiter. So läuft Spieltag 4.
VfL Rheinhausen – SSV Lüttingen 0:5
VfL Rheinhausen: Niklas Oel, Yannic Werner, Cankut Bastutan (50. Ufuk Derin), Faruk Yildirim (68. Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt), Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel (81. Yunus Pirnal), Niklas Stoll, Tom Verberne (68. Niklas Tersteegen), Niklas Lange, Maximilian Paleka (73. Schamil Kunji), Julian Daniel Gardocki - Trainer: Martin Stolz - Trainer: Kevin Hanebeck - Trainer: Lars Hinsdorf
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Robin Sebastian Bömer (73. Thilo Hermsen), Niels Setzepfandt (68. Johann Hildebrandt), Marius Neinhuis, Max Stapelmann, Julian Rüttermann, Nicolas Mayer (68. Sebastian Kühn), Lars van Schyndel, Janik Schweers (81. Daniel Zarko), Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski
Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Nicolas Mayer (18.), 0:2 Malte Peters (32.), 0:3 Janik Schweers (51.), 0:4 Lars van Schyndel (60.), 0:5 Malte Peters (80.)
5. Spieltag
Di., 09.09.25 19:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - VfL Rheinhausen
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Menzelen
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Concordia Rheinberg
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Rumelner TV
So., 14.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - TV Asberg
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - ESV Hohenbudberg
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Sa., 20.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim II
So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Büdericher SV
So., 21.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Budberg II
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Sonsbeck II
So., 21.09.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Moers-Meerfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Millingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - GSV Moers II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SSV Lüttingen
