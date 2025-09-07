 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Lüttingen im Aufwind.
Lüttingen im Aufwind. – Foto: instagram.com/lueberragend

Kreisliga A Moers live: eine Absage - so läuft der Rest!

Kreisliga A Moers: Der Spieltag beginnt diesmal schon am Mittwoch. Zum Auftakt hat der SSV Lüttingen direkt wieder torreich gewonnen.

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Kreisliga A Moers: Der Spieltag beginnt diesmal schon am Mittwoch mit dem Heimspiel des VfL Rheinhausen gegen den SSV Lüttingen, am Donnerstag geht es mit dem Gastspiel des FC Meerfeld beim ESV Hohenbudberg weiter. So läuft Spieltag 4.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Mi., 03.09.2025, 20:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
0
5
Abpfiff
Nach zwei schwierigen Spielen zum Auftakt hat der SSV Lüttingen nun das zweite Spiel klar gewonnen - und der Aufschwung hängt in jedem Fall eng mit Stürmer Malte Peters zusammen, der beim 4:1 gegen Viktoria Alpen erstmals wieder spielte und auch gegen den VfL Rheinhausen wieder netzte. Durch seinen Doppelpack steht er schon bei fünf Saisontoren, Lars van Schnydel, Nicolas Mayer und Janik Schweers trafen beim 5:0 ebenfalls. Lüttingen hat nun sieben Punkte und arbeitet sich demnach nach oben, während der VfL erneut 0:5 verloren hat. Budberg II und Lüttingen gehören aber auch nicht zu den Kalibern, gegen die Rheinhausen punkten muss.

VfL Rheinhausen – SSV Lüttingen 0:5
VfL Rheinhausen: Niklas Oel, Yannic Werner, Cankut Bastutan (50. Ufuk Derin), Faruk Yildirim (68. Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt), Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel (81. Yunus Pirnal), Niklas Stoll, Tom Verberne (68. Niklas Tersteegen), Niklas Lange, Maximilian Paleka (73. Schamil Kunji), Julian Daniel Gardocki - Trainer: Martin Stolz - Trainer: Kevin Hanebeck - Trainer: Lars Hinsdorf
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Robin Sebastian Bömer (73. Thilo Hermsen), Niels Setzepfandt (68. Johann Hildebrandt), Marius Neinhuis, Max Stapelmann, Julian Rüttermann, Nicolas Mayer (68. Sebastian Kühn), Lars van Schyndel, Janik Schweers (81. Daniel Zarko), Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski
Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Nicolas Mayer (18.), 0:2 Malte Peters (32.), 0:3 Janik Schweers (51.), 0:4 Lars van Schyndel (60.), 0:5 Malte Peters (80.)

Do., 04.09.2025, 19:30 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
6
2
Abpfiff
Heute, 16:30 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
Abgesagt
Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
15:30live
Heute, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
15:00
Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
15:30live
Heute, 15:30 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
15:30live
Heute, 15:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
15:00
Heute, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
15:30live
Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
Di., 09.09.25 19:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - VfL Rheinhausen
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Menzelen
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Concordia Rheinberg
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Rumelner TV
So., 14.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - TV Asberg
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - ESV Hohenbudberg

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Sa., 20.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim II
So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Büdericher SV
So., 21.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - SV Budberg II
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Sonsbeck II
So., 21.09.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Moers-Meerfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Millingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - GSV Moers II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SSV Lüttingen

