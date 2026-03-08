 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Kreisliga A Moers live: Das bringt euch der Sonntag - die Ticker

Kreisliga A Moers: Der VfL Rheinhausen und Viktoria Alpen eröffnen am Freitagabend den Spieltag. Am Sonntag geht das Fernduell zwischen dem SV Budberg II und TV Asberg weiter.

von André Nückel · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser
Rheinhausen gegen Alpen.
Rheinhausen gegen Alpen. – Foto: Steffen Schmitz

Spieltag 22 steht in der Kreisliga A Moers an! In Spielen des VfL Rheinhausen und von Viktoria Alpen ist immer eine Menge los, deshalb dürfte das Freitagabendspiel auch ein launiger Auftakt in das Wochenende werden. Der TV Asberg wird am Sonntag jedenfalls versuchen, die Tabellenführung vom SV Budberg II zurückzuerobern.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
4
2
Abpfiff
+Video

Der VfL Rheinhausen hat sich am Freitagabend in der Kreisliga A Moers mit 4:2 gegen den FC Viktoria Alpen durchgesetzt. In einer lebhaften Anfangsphase gingen die Gastgeber nach einer Ecke in Führung, als Kim Weickart in der 12. Minute traf. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später glich Niels Kuhlmann per Kopf aus.

Die Partie blieb offen, und Rheinhausen legte erneut vor. Niklas Tersteegen stellte nach 23 Minuten den alten Abstand wieder her, doch kurz vor der Pause egalisierte Nils Speicher den Spielstand erneut. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rheinhausen den Druck und kam in der 64. Minute durch Julian Daniel Gardocki wieder zur Führung. In der Schlussphase sorgte schließlich Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt mit seinem Treffer für die Entscheidung und stellte den 4:2-Endstand her. Die Hausherren sichern mit dem Flutlichtspiel-Sieg ihren Platz vor Alpen im Mittelfeld.

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
15:00live
Spieltext C. Rheinberg - SV Sonsbeck II

Heute, 15:00 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
15:00
Spieltext TV Asberg - GSV Moers II

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
15:30
Spieltext FC Neuk.-Vlu II - BüdericherSV

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
15:00
Spieltext Rheurdt-Sch. - SV Millingen

Heute, 13:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
13:00
Spieltext Hohenbudb. - Schwafheim II

Heute, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
15:30
Spieltext Rumelner TV - FC Meerfeld

Heute, 15:30 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
15:30live
Spieltext SV Menzelen - Lüttingen

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
15:30live
Spieltext Schwafheim - SV Budberg II

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SV Millingen - ESV Hohenbudberg
So., 15.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - TV Asberg
So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Menzelen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - VfL Rheinhausen
So., 15.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Concordia Rheinberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Rumelner TV

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Menzelen - VfL Rheinhausen
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - GSV Moers II
So., 22.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Büdericher SV
So., 22.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Schwafheim II
So., 22.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - SSV Lüttingen
So., 22.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Sonsbeck II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Millingen
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Budberg II

