Kreisliga A Moers live: Budberg II mit kuriosem Kantersieg

Spieltag 32 in der Kreisliga A Moers: Der SV Budberg II spielt schon am Samstag beim Büdericher SV. Der ESV Hohenbudberg könnte zum Stolperstein des TV Asberg werden.
Der SV Budberg II hat im Titelrennen der Kreisliga A Moers vorgelegt und mit einem 6:0 beim Büdericher SV den Druck auf die Verfolger erhöht. Dabei blieb die Partie lange ohne Treffer, ehe Patrick Reitemeier in der 64. Minute per Foulelfmeter das 1:0 erzielte und damit den Knoten löste. Danach ging es schnell: Benedikt Franke legte nur vier Minuten später nach, Deniz Ucan traf zum 3:0, ehe Franke in der 74. Minute seinen zweiten Treffer folgen ließ. Ucan erhöhte wenig später ebenfalls mit seinem zweiten Tor, bevor Yannik Kehrmann in der 86. Minute den Endstand herstellte.
Kurios blieb die Schlussphase dennoch, weil trotz des klaren Ergebnisses noch zwei Foulelfmeter vergeben wurden. Zunächst scheiterte Janosch Severith in der 82. Minute für Budberg, wenig später parierte auf der Gegenseite auch der Torwart gegen Pascal Rusch. Für Budberg ist der klare Auswärtssieg ein wichtiger Schritt, weil der Tabellenführer seinen Vorsprung zumindest vorübergehend ausbaut. SSV Lüttingen und TV Asberg können allerdings noch antworten und den Abstand wieder auf zwei Punkte verkürzen.
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - TV Asberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II
So., 07.06.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
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