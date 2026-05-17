Kreisliga A Moers live: Budberg II mit kuriosem Kantersieg

Spannung in Moers. – Foto: Adrian Schlüter

Spieltag 32 in der Kreisliga A Moers: Der SV Budberg II spielt schon am Samstag beim Büdericher SV. Der ESV Hohenbudberg könnte zum Stolperstein des TV Asberg werden.

Der SV Budberg II hat im Titelrennen der Kreisliga A Moers vorgelegt und mit einem 6:0 beim Büdericher SV den Druck auf die Verfolger erhöht. Dabei blieb die Partie lange ohne Treffer, ehe Patrick Reitemeier in der 64. Minute per Foulelfmeter das 1:0 erzielte und damit den Knoten löste. Danach ging es schnell: Benedikt Franke legte nur vier Minuten später nach, Deniz Ucan traf zum 3:0, ehe Franke in der 74. Minute seinen zweiten Treffer folgen ließ. Ucan erhöhte wenig später ebenfalls mit seinem zweiten Tor, bevor Yannik Kehrmann in der 86. Minute den Endstand herstellte.

Kurios blieb die Schlussphase dennoch, weil trotz des klaren Ergebnisses noch zwei Foulelfmeter vergeben wurden. Zunächst scheiterte Janosch Severith in der 82. Minute für Budberg, wenig später parierte auf der Gegenseite auch der Torwart gegen Pascal Rusch. Für Budberg ist der klare Auswärtssieg ein wichtiger Schritt, weil der Tabellenführer seinen Vorsprung zumindest vorübergehend ausbaut. SSV Lüttingen und TV Asberg können allerdings noch antworten und den Abstand wieder auf zwei Punkte verkürzen.

Heute, 15:30 Uhr GSV Moers GSV Moers II SV Sonsbeck SV Sonsbeck II 15:30 live PUSH

Spieltext GSV Moers II - SV Sonsbeck II

Spieltext Rheurdt-Sch. - FC Neuk.-Vlu II

Spieltext Hohenbudb. - TV Asberg

Heute, 15:30 Uhr Rumelner TV Rumelner TV SV Schwafheim Schwafheim 15:30 live PUSH

Spieltext Rumelner TV - Schwafheim

Spieltext C. Rheinberg - SV Menzelen

Spieltext FC Meerfeld - VfL R´hausen

Heute, 15:00 Uhr SV Millingen SV Millingen SSV Lüttingen Lüttingen 15:00 live PUSH

Spieltext SV Millingen - Lüttingen

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 17:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - TV Asberg

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen

So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II

So., 07.06.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim

So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: