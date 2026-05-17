 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kreisliga A Moers live: Budberg II mit kuriosem Kantersieg

Kreisliga A Moers: SV Budberg II gewinnt beim Büdericher SV klar mit 6:0 und baut die Tabellenführung vorerst aus, während SSV Lüttingen und TV Asberg den Rückstand wieder verkürzen können. Alle Tore fallen in den letzten 25 Minuten.

von André Nückel · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser
Spannung in Moers.
Spannung in Moers. – Foto: Adrian Schlüter

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Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Spieltag 32 in der Kreisliga A Moers: Der SV Budberg II spielt schon am Samstag beim Büdericher SV. Der ESV Hohenbudberg könnte zum Stolperstein des TV Asberg werden.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Gestern, 15:00 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
0
6
Abpfiff

Der SV Budberg II hat im Titelrennen der Kreisliga A Moers vorgelegt und mit einem 6:0 beim Büdericher SV den Druck auf die Verfolger erhöht. Dabei blieb die Partie lange ohne Treffer, ehe Patrick Reitemeier in der 64. Minute per Foulelfmeter das 1:0 erzielte und damit den Knoten löste. Danach ging es schnell: Benedikt Franke legte nur vier Minuten später nach, Deniz Ucan traf zum 3:0, ehe Franke in der 74. Minute seinen zweiten Treffer folgen ließ. Ucan erhöhte wenig später ebenfalls mit seinem zweiten Tor, bevor Yannik Kehrmann in der 86. Minute den Endstand herstellte.

Kurios blieb die Schlussphase dennoch, weil trotz des klaren Ergebnisses noch zwei Foulelfmeter vergeben wurden. Zunächst scheiterte Janosch Severith in der 82. Minute für Budberg, wenig später parierte auf der Gegenseite auch der Torwart gegen Pascal Rusch. Für Budberg ist der klare Auswärtssieg ein wichtiger Schritt, weil der Tabellenführer seinen Vorsprung zumindest vorübergehend ausbaut. SSV Lüttingen und TV Asberg können allerdings noch antworten und den Abstand wieder auf zwei Punkte verkürzen.

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
15:30live
Spieltext GSV Moers II - SV Sonsbeck II

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
15:00
Spieltext Rheurdt-Sch. - FC Neuk.-Vlu II

Heute, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
15:00
Spieltext Hohenbudb. - TV Asberg

Heute, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:30live
Spieltext Rumelner TV - Schwafheim

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
15:00live
Spieltext C. Rheinberg - SV Menzelen

Heute, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
15:15live
Spieltext FC Meerfeld - VfL R´hausen

Heute, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
15:00live
Spieltext SV Millingen - Lüttingen

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - TV Asberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II
So., 07.06.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

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