 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Kreisliga A Moers live: Aufsteiger & Absteiger gesucht - die Ticker

Kreisliga A Moers: Der SV Budberg II geht vor den SSV Lüttingen als Tabellenführer in den letzten Spieltag. Im Keller hofft der SV Millingen im Fernduell gegen den FC Meerfeld auf Schützenhilfe.

von André Nückel · Heute, 10:52 Uhr · 0 Leser
Millingen und Meerfeld hoffen noch.
Millingen und Meerfeld hoffen noch. – Foto: Sven Hanisch

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Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Spieltag 34 in der Kreisliga A Moers: Der SV Budberg II geht vor den SSV Lüttingen als Tabellenführer in den letzten Spieltag. Im Keller hofft der SV Millingen im Fernduell gegen den FC Meerfeld auf Schützenhilfe, denn sollte Meerfeld gegen den SV Schwafheim verlieren und Millingen schlägt den VfL Rheinhausen, wäre der direkte Abstieg wegen des direkten Vergleichs verhindert. So oder so: Der Tabellen-15. muss noch in die Relegation mit den beiden Dritten der Kreisliga B.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Gestern, 16:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
6
1
Abpfiff
Spieltext Hohenbudb. - Rheurdt-Sch.

Heute, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
15:30live
Spieltext Rumelner TV - FC Neuk.-Vlu II

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
15:00
Spieltext C. Rheinberg zg. - TV Asberg

Heute, 15:00 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:00live
Spieltext FC Meerfeld - Schwafheim

Heute, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
15:00live
Spieltext SV Millingen - VfL R´hausen

Heute, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
15:30live
Spieltext BüdericherSV - FC Alpen

Heute, 15:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
15:00live
Spieltext GSV Moers II - Lüttingen

Heute, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
15:00live
Spieltext SV Sonsbeck II - SV Budberg II

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II 4:2
So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II 4:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV 5:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen 2:4
So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV 3:2
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld 6:0
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg zg. 6:0
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg 2:2

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg zg. - TV Asberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

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